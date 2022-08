L'Oroscopo di sabato 6 agosto è animato da molteplici novità. Le stelle illuminano il sentiero dei segni zodiacali, valorizzando gli aspetti legati alla loro vita lavorativa, sentimentale e sociale. Le previsioni astrologiche offrono una panoramica dei principali elementi quotidiani. Ci sarà chi non accetterà l'idea di fallire e chi si impegnerà per esaudire i propri desideri.

In particolare Cancro, Scorpione e Vergine potranno contare sul favore delle stelle, anche Capricorno, Leone e Acquario saranno molto fortunati da questo punto di vista. Pesci, Ariete e Toro affronteranno alti e bassi, mentre Sagittario, Gemelli e Bilancia dovranno remare controcorrente.

Alla fine dell'oroscopo del 6 agosto sarà presente anche la classifica completa dei segni zodiacali.

Previsioni astrologiche di sabato 6 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: questa giornata non vi offrirà molte soddisfazioni. Purtroppo, vi renderete conto di non poter ancora realizzare i vostri sogni. Dovrete stringere i denti e non smettere di lottare. Gli amici e la famiglia saranno pronti a sostenervi, anche nei momenti più duri. Il partner potrebbe nutrire ancora qualche dubbio. Voto 6.

Toro: non sarete perfettamente a vostro agio sul luogo di lavoro. Dovrete prendere delle decisioni che potrebbero turbarvi. Cercherete l'appoggio dei vostri colleghi, ma non sarà affatto facile ottenerlo. Per ora, le previsioni astrologiche vi consigliano di non insistere troppo.

In futuro, però, potrebbe esserci una svolta inaspettata. Voto 5.5.

Gemelli: sarete così stanchi da non riuscire a godervi i momenti con il partner. Purtroppo, la settimana passata ha prosciugato tutte le vostre energie. Sarà importante ritrovare il controllo delle vostre emozioni e dedicarvi a qualche attività rilassante da svolgere all'aperto.

Voto 4.5.

Cancro: Cupido sarà dalla vostra parte. Le sue frecce vi consentiranno di fare molte nuove conoscenze. Non vedrete l'ora di trovare il vostro vero amore. Sarete alla ricerca di qualcuno con le vostre stesse caratteristiche. Preferirete avere accanto qualcuno che possa condividere i vostri desideri. Voto 9.5.

Oroscopo e classifica astrologica del 6 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà importante non farvi influenzare dalle voci di corridoio. Tenderete a dare troppo ascolto alle parole altrui. Per fortuna, avrete una grande forza interiore che vi aiuterà ad affrontare le difficoltà. Non sarete disposti ad abbandonarvi all'ansia e alla tensione emotiva. Le previsioni astrologiche vi consigliano di dedicarvi agli hobby. Voto 7.5.

Vergine: sarete pieni di risorse. Finalmente, le cose inizieranno a prendere una piega decisamente positiva. Vi sentirete più sicuri sul posto di lavoro e non avrete paura di compiere la prima mossa in ambito lavorativo. Le reazioni altrui non potranno fare a meno di sorprendervi.

Voto 8.5.

Bilancia: la relazione di coppia prenderà una piega negativa. Un piccola discussione, infatti, potrebbe dare vita a incomprensioni difficili da risolvere. Le previsioni astrologiche vi consigliano di ascoltare le parole del partner. Un pizzico di empatia migliorerà, sicuramente, la situazione. Voto 4.

Scorpione: non vedrete l'ora di dimostrare il vostro valore. Sarete pronti a mettervi in gioco con sfide emozionanti. Non vi tirerete indietro neanche davanti alle richieste lavorative più complesse. In ogni circostanza, saprete trovare una soluzione adatta. La famiglia vi offrirà tutto il suo supporto. Voto 9.

Previsioni zodiacali del giorno 6 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarete interessati a condividere la vostra giornata con gli altri.

Preferirete non parlarne per non farli preoccupare. Lo stress, infatti, rischierà di monopolizzare i vostri pensieri. Avrete bisogno di una piccola vacanza che possa aiutarvi a ricaricare le batterie. Anche lo sport farà al caso vostro. Voto 5.

Capricorno: le ultime ore della giornata saranno davvero sorprendenti. Dopo un intenso impegno sul lavoro, potrete rilassarvi e trascorrere del tempo con la persona amata. Avrete molte cose da raccontarvi. Il partner sarà davvero dolce nei vostri confronti e vi riempirà di gesti affettuosi. Voto 8.

Acquario: sarete travolti da uno straordinario ottimismo. Finalmente, avrete il coraggio di vedere il bicchiere mezzo pieno. Le persone che vi staranno accanto noteranno questo piacevole cambiamento.

C'è chi vorrà rafforzare il vostro legame di amicizia e chi punterà a qualcosa di più Voto 7.

Pesci: verrete messi alla prova da questioni lavorative non indifferenti. Sarete costretti ad accettare dei compromessi, anche se non avrete alcuna voglia di farlo. In futuro, per fortuna, le cose potrebbero cambiare. Le previsioni astrologiche, in ogni caso, vi consigliano di dare sempre il massimo. Voto 6.5.

Classifica dell'oroscopo del 6 agosto: tutti i 12 segni zodiacali