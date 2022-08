Per il mese di ottobre 2022 l’oroscopo per l’amore si rivelerà dalla parte dei segni prevalentemente di Terra, grazie a Mercurio nella costellazione del Vergine e Venere nella costellazione della Bilancia, data la sua vicinanza. Anche i segni di Fuoco avranno delle prospettive davvero allettanti in questo periodo.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni di ottobre 2022.

L’oroscopo dell’amore: fortuna per Toro

1° Toro: sia in amore che in amicizia sarete fortunatissimi. Gli influssi di Venere nella costellazione della Bilancia potrebbe dotarvi di ulteriore carisma e di un magnetismo che sicuramente vi porterà a fare delle conoscenze uniche, che potrebbero anche sfociare in una relazione.

Questo ottobre 2022 secondo l’oroscopo potrebbe anche farvi iniziare una convivenza con la persona amata, dopo tanto tempo speso a ponderare i pro e i contro.

2° Ariete: il mese di ottobre 2022 sicuramente sarà interamente dedicato all’amore e ai sentimenti. Confessarvi alla persona amata, farla sentire al centro dell’attenzione e fare anche delle sorprese sarà davvero un passo in avanti che vi condurrà molto lontano. Il dialogo incentivato da Mercurio, sarà fondamentale per poter costruire insieme una fiducia che sia inscalfibile nel tempo.

3° Vergine: il dialogo sarà molto produttivo nelle coppie che in questo momento stanno affrontando qualche turbolenza interna. Non dovrete preoccuparvi di incorrere in incomprensioni che potrebbero mettere a repentaglio la vostra storia d’amore, perché andrete oltre qualche battuta.

La tenacia della vostra relazione sarà molto forte.

4° Leone: sarà un ottobre pregno di romanticismo. Secondo l’oroscopo svilupperete una sintonia con il partner che vi porterà a fare tante sorprese e a proporvi per poter stare insieme nella stessa casa o per avviarvi verso il matrimonio. Avrete un atteggiamento molto conciliante con qualche questione legata a qualche gelosia passata, che svanirà in men che non si dica.

Ci sarà molta armonia all’interno del contesto familiare.

Cancro riflessivo

5° Cancro: questo periodo in amore sarà caratterizzato dal confronto e dalla riflessione, quindi all’interno delle relazioni si instaureranno dei chiarimenti che potranno finalmente mettere la parola fine a qualche dissapore, o comunque a qualche incomprensione.

Determinanti saranno anche i rapporti interpersonali che avrete in famiglia, sia quella di origine che la vostra. Sorprendentemente non avrete abbastanza voglia di stare per conto vostro.

6° Pesci: sarete divisi fra l’amore nei confronti del partner e quello che vorreste nutrire di più per voi stessi, scegliendo ciò che farà a caso vostro in questo momento. Sarà la famiglia quella a cui indirizzerete il vostro amore, probabilmente sarete anche ricambiati appieno. Il riposo quotidiano farà parte di questa relativa tranquillità domestica.

7° Sagittario: in amore potreste avere tutto ciò che vi serve per soddisfare il partner, ma spesso cadrete nell’errore di voler le amicizie nella vostra cerchia troppo spesso.

Questo potrebbe portare a qualche lieve incomprensione, ma non tale da costituire una rottura. Secondo l’oroscopo nel mese di ottobre 2022 dimostrerete di tenere molto alla famiglia e alle sue esigenze, portando con voi i risultati dei vostri sacrifici.

8° Acquario: per un po’ di tempo lascerete da parte l’amore per essere produttivi altrove, però dimostrerete comunque di tenere alla vostra storia con qualche piccolo gesto, che per entrambe le parti potrebbe valere molto. Avrete del tempo per riflettere insieme su qualche decisione che potrebbe essere essenziale per il futuro.

Scorpione in basso

9° Scorpione: nel mese di ottobre non si parlerà di amore né di romanticismo, ma l’ottimismo nei confronti del futuro coinvolgerà entrambe le parti nella vostra relazione.

Sarete entusiasti di qualche decisione presa insieme, ma il romanticismo potrebbe essere messo un po’ all’angolo, anche per altre situazioni che non permetteranno alla vostra relazione di avere idee più concrete nell’immediato per poterlo ravvivare.

10° Capricorno: preferirete chiudervi in voi stessi, magari con una amicizia che vi sappia ascoltare, piuttosto che abbandonarvi a romanticherie melense che al momento non vi rispecchieranno. Solo per la fine del mese di ottobre 2022 l’oroscopo prevede qualche incontro interessante in amore o una ripresa sensibile dell’intesa di coppia. Probabilmente in famiglia avrete un atteggiamento decisamente più disteso.

11° Gemelli: probabilmente sarete poco disposti ad avventurarvi in sentieri amorosi e a dedicarvi interamente ai sentimenti.

Questo al contrario potrebbe essere un periodo in cui l’amore difficilmente sarà contemplato, però nella coppia subentrerà molta tranquillità e pazienza, e in alcuni momenti preferirete stare soli con voi stessi rispetto a qualche compagnia, che a lungo andare potrebbe presentare qualche negligenza nei vostri confronti.

12° Bilancia: tenderete a chiudervi con i vostri pensieri, di stare soli per non incorrere in altre delusioni che potrebbero ferirvi. Al momento rimanere single potrebbe essere la risposta alla domanda che vi state facendo, ovvero cosa cercare realmente in una relazione. Probabilmente il partner attuale, per chi è all’interno di una storia, non sarà molto vicino a voi e alle vostre esigenze.