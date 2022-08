Nel corso della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 settembre 2022, l’Oroscopo si presenterà con le posizioni planetarie che caratterizzeranno il mese di settembre, ovvero la presenza del Sole nella costellazione del Vergine, insieme a Venere. Marte stazionerà nella costellazione dei Gemelli e Mercurio in quella del Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni zodiacali della settimana.

L’oroscopo settimanale: Vergine magnetico

1° Vergine: sarà il vostro momento per sfoderare tutto il vostro magnetismo ma anche i vostri artigli.

Potrete permettervi di fare un piccolo viaggio, di fare shopping oppure di fare una esperienza professionale che vi faccia esplorare altri posti del mondo. Avrete uno spirito molto più intraprendente del solito. Sul lavoro potreste fare faville con qualche idea originale e per niente scontata, accompagnata da una amica molto fidata in questo momento, ovvero la fortuna.

2° Pesci: avrete una bella notizia per la quale avete lavorato tanto, nonostante crediate di non aver fatto abbastanza. Con gli affetti avrete una atmosfera davvero gioiosa, senza ripercussioni negative per il vostro animo. Con le finanze andrà sempre meglio, quindi potreste anche permettervi un po’ di sano shopping per smorzare lo stress.

Nella vostra squadra di lavoro potrete contare sulla maggior parte dei vostri colleghi.

3° Bilancia: questa settimana sarà una di quelle in cui riuscirete a mettere in ordine nei vostri pensieri, ma anche al di fuori, secondo l'oroscopo. Se ci saranno problemi di coppia apparirete risoluti, volterete qualche pagina della vostra quotidianità e non avrete influenze esterne che possano determinare le vostre scelte.

Sul lavoro sarete dei veri e propri leader che guideranno la propria squadra verso un giusto cammino. Optate per un fine settimana all’insegna della natura.

4° Toro: sarete molto stimolanti e intraprendenti, avrete voglia di fare qualche nuova esperienza e di essere al centro dell’attenzione. L’autostima in questo momento sarà incentivata molto dai frutti del vostro lavoro che si faranno sentire nel fine settimana.

Con gli affetti vivrete tanti momenti indimenticabili, mentre in amore potreste avere un lieve distacco che però si appianerà nel corso del weekend.

Ariete determinato

5° Ariete: avrete a che fare con una settimana in cui preferirete osare sul lavoro e nei progetti piuttosto che crogiolarvi nell’ozio. Sicuramente la creatività potrebbe costituire un valido supporto per poter guadagnare di più entro breve, mentre con le amicizie potreste ritrovare qualcuno con cui avevate un rapporto invidiabile ma che avete dovuto ‘lasciare’ lungo la strada per cause di forza maggiore. Secondo l’oroscopo potreste avere un bellissimo e piacevole weekend con la persona amata.

6° Capricorno: avrete una settimana divisa in due, perché la prima parte potrebbe presentare delle incertezze, dei dubbi con il partner e qualche situazione di distacco, forse una separazione.

Però farete qualche incontro amicale, riuscirete a staccare la spina spesso dagli impegni e potreste avere una bella sorpresa nel fine settimana.

7° Cancro: ci saranno situazioni che vi renderanno molto loquaci, pronti a chiacchierare e ad essere al centro dell’attenzione. Dovreste però prestare attenzione alle vostre parole sul posto di lavoro e in ambienti che riguardano essenzialmente l’ambito finanziario. Con il partner si creerà un clima di stabilità, ma se siete single la voglia di incontrare qualcuno che vi faccia innamorare sarà molto alta, e allo stesso tempo purtroppo un po’ deludente.

8° Acquario: avrete un forte nervosismo, e probabilmente influirà sulla salute e sulle dinamiche all’interno del contesto familiare.

Avrete qualche occasione di incontro che però non vi starà molto a genio, nel frattempo nella coppia si svilupperà qualche incomprensione, ma niente di grave. Il weekend potrebbe presentare qualche intoppo o qualche contrattempo che vi farà saltare qualche programma di stampo colloquiale.

Sagittario solitario

9° Sagittario: stare un po’ per conto vostro sicuramente vi farà molto più bene che proseguire con amicizie che non hanno più motivo di essere a causa di dubbi e incertezze. Avrete qualche lieve insuccesso professionale che però non sarà molto significativo per la carriera stessa. Subentreranno dei malesseri accentuati ma man mano che proseguirà la settimana starete sempre meglio. Nel fine settimana l’amore potrebbe subire una ripresa molto più stabile.

Con il partner trascorrerete delle serate indimenticabili.

10° Gemelli: Marte nella vostra costellazione indicherà un periodo di nervosismo e tensione, soprattutto nella vostra relazione. Con qualche amicizia oppure nella vostra squadra lavorativa si avvieranno dei contrasti che potrebbero far saltare un progetto, se non prestate la dovuta attenzione. Il malumore si ripercuoterà anche sul fisico, non avendo molta voglia di prendervi cura di voi stessi. Fare attività fisica nel fine settimana però potrebbe aiutare a scaricare lo stress e l’ansia.

11° Scorpione: purtroppo non potrete fare a meno di dimostrarvi schivi di fronte ad alcune situazioni che sinceramente vi hanno stancati. Fare buon viso a cattivo gioco però potrebbe aiutarvi a non sforare in una aggressività che il più delle volte sarà decisamente inconcludente.

Evitate di iniziare delle relazioni, perché non saranno durature come potreste pensare in un primo momento. Nella vita di coppia sarà necessario cambiare aria per entrambe le parti.

12° Leone: avrete dei momenti di incertezza molto significativi che potrebbero influenzare sia l’ambito lavorativo, con qualche affare che potrebbe non decollare come vorreste, per passare all’aspetto più personale e privato. Evitate di apparire dubbiosi davanti al partner oppure alla persona amata alla quale vorreste confessare il vostro amore. Avrete però un fine settimana che potrebbe essere di aiuto alla vostra autostima.