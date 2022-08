Agosto è agli sgoccioli e sta per arrivare settembre, che apre a una grande rinascita e al ritorno alle consuete attività, ma non prima di aver fatto ordine nella propria mente. Secondo l'oroscopo, questa settimana di transizione sarà particolarmente interessante per la Vergine che, anche spronata da chi le sta intorno, troverà quel quid in più per intraprendere una nuova strada, premiata con una gradita sorpresa.

Invece l'Acquario dovrà essere pronto a prendere una decisione importante, dato che settembre sarà il mese del cambiamento. Toro e Gemelli, secondo le previsioni, saranno alle prese con una grande rivoluzione personale, che non sarà semplice da affrontare.

Di seguito l'Oroscopo nel dettaglio per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - settimana tutto sommato tranquilla, che proietta verso un periodo di calma in ogni ambito. Anche sul piano sentimentale non ci saranno grandi stravolgimenti, ma occorre comunque mettere un po' di impegno in più per non far annoiare il partner, che sembra essersi un po' adagiato alla routine. Buone nuove sul fronte lavorativo, a patto che sappiate cogliere l'occasione al momento giusto.

Toro - secondo quanto previsto dall'oroscopo, i nati del segno del Toro questa settimana avranno una bella gatta da pelare in ambito famigliare. Occorre prendere una decisione per una situazione spiacevole che vi sta angustiando da tanto, troppo tempo.

Ne va del vostro equilibrio psicofisico, agite e non pensate a chi vuole ostacolarvi.

Gemelli - una delle vostre grandi qualità è l'empatia, ma talvolta può remare contro e farvi diventare eccessivamente sensibili per non ferire gli altri. Siete in una situazione che vi pressa, ma non trovate la forza per uscirne. Ricordate che possedete molto coraggio e, se riuscirete a fare quel passo in più, tornerete a sentirvi liberi.

Cancro - l'oroscopo di questa settimana non è molto favorevole. Ci sono delle situazioni famigliari che devono essere chiarite e tergiversare non aiuta di certo. Cercate di fare chiarezza in voi stessi e mettete in ordine le idee. Sarebbe utile un piccolo periodo di relax, così da sciogliere lo stress accumulato nei giorni precedenti.

Leone - molto bene l'amore per il segno del Leone, che ritrova la passione e l'energia un po' messi da parte nel mese di agosto. Con il partner c'è grande complicità e gli astri non escludono che potrebbe arrivare una proposta decisamente inaspettata ma molto gradita. Bene anche il lavoro: le gioie dell'amore vi faranno sentire meno il peso del rientro, comunque positivo.

Vergine - i nati sotto il segno della Vergine, secondo le previsioni dell'oroscopo, avranno una settimana che farà da transito a un nuovo periodo della loro vita. Ordinari e metodici, saranno piacevolmente sorpresi dalla piacevolezza dell'ignoto. In particolare, gli astri prevedono un incontro che potrebbe portare l'amore vero a chi lo cerca da tanto tempo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - settimana mediocre, come si evince dall'oroscopo, per il segno della Bilancia. Continuate a pensare a una persona che avete lasciato, forse con troppa leggerezza, e la malinconia si fa sentire. Eppure, non trovate il coraggio di ammettere i vostri errori e di tornare indietro.

Scorpione - ottime giornate per il segno, che fa il pieno di energia per affrontare il rientro al lavoro. La stanchezza non sembra appartenervi e siete pronti ad affrontare il mese di settembre anche con nuove consapevolezze. In amore cercate però di non trascurare il partner.

Sagittario - l'oroscopo della settimana da lunedì 29 agosto e domenica 4 settembre 2022, vi vede in una posizione importante per una persona a voi molto legata, che chiede il vostro aiuto.

Dovrete essere la sua guida e cercare di trasmettere un po' della vostra proverbiale saggezza.

Capricorno - agitati e irritabili i nati del Capricorno questa settimana. Molte situazioni in ambito famigliare non vi fanno dormire sereni, ma per risolvere le cose occorre prima di tutto ritrovare la calma. Questo malessere si ripercuoterà per forza di cose anche nella vita di coppia. Malumori e ripicche saranno all'ordine del giorno, fate attenzione.

Acquario - secondo le previsioni dell'oroscopo, la settimana sarà determinante per l'arrivo di cambiamenti nella vostra vita che si riveleranno permanenti. Positività e freschezza dopo un periodo decisamente 'no' che vi ha tanto debilitato, sia fisicamente che psicologicamente.

Da settembre, state certi che sarà tutto in discesa.

Pesci - non riuscite a uscire dal mood vacanziero e questo potrebbe farvi irritare una volta tornati sul posto di lavoro e alla routine familiare. Cercate di fare le cose con calma e vedrete che non sarà così traumatico tornare alla vita di sempre. Anzi, sul lavoro potreste avere anche piacevoli sorprese, secondo l'oroscopo.