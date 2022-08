L'oroscopo della settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre vede tensioni in amore per i nati sotto il segno del Toro, a causa di Venere e della Luna in cattivo aspetto, mentre Scorpione sarà più confidente e comprensivo nei confronti del partner. Bilancia sarà più consapevole e attenta ai dettagli al lavoro, mentre Gemelli potrà affrontare con più determinazione i propri progetti professionali. Vediamo nel dettaglio le pagelle con la classifica voti per l'Oroscopo della settimana dal 29 agosto al 4 settembre.

Previsioni oroscopo dal 29 agosto al 4 settembre 2022 pagelle e classifica voti

Ariete: la nuova settimana potrebbe non iniziare al meglio per via della Luna opposta, ma con Venere in trigono dal segno amico del Leone avrete modo di rifarvi presto.

Soprattutto nel weekend riuscirete a sentirvi amati e apprezzati più che mai, vivendo momenti romantici che vi faranno sentire al sicuro con la persona che amate. Settore professionale favorevole grazie a Giove e Marte, ma attenzione a possibili imprevisti da parte di Mercurio opposto. Voto - 8️⃣

Toro: il duro lavoro non sempre viene ripagato come volete, e questo potrebbe influire negativamente sul vostro morale e sulla vostra voglia di fare, facendovi valutare eventualmente nuove strade. Anche in amore faticherete a sentirvi a vostro agio con la persona che amate. Soprattutto tra le giornate di mercoledì e venerdì, quando la Luna sarà opposta, i vostri sentimenti saranno confusi e spesso contrastanti nei confronti della persona che amate, causando possibili tensioni.

Voto - 6️⃣

Gemelli: avrete un buon cielo a supportarvi questa settimana secondo l'oroscopo, soprattutto sul fronte professionale. Riuscirete a valutare correttamente i vostri progetti e a prendere le giuste decisioni, grazie anche alla vostra enorme determinazione. Con un po’ di fortuna da parte di Giove, arriveranno i risultati che sperate.

In amore Venere vi farà sentire amati, mentre la Luna vi aiuterà a far crescere il vostro rapporto. Attenzione però nel weekend, quando l'astro argenteo si metterà contro. Voto - 8️⃣

Cancro: Saturno e Urano saranno i vostri unici alleati sul fronte lavorativo e vi daranno una mano a superare questo periodo di difficoltà. Sappiate che non può piovere per sempre, prima o poi arriveranno idee o occasioni valide da sfruttare per recuperare terreno.

Sul fronte amoroso forse la settimana potrebbe non iniziare al meglio per via della Luna, ciò nonostante il rapporto che avete con la persona che amate è forte, dunque non dubitate mai della vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Leone: un'altra settimana da protagonisti sul fronte sentimentale per i nati del segno. Sarete i numeri uno sul fronte sentimentale, anche quando la Luna si troverà in cattivo aspetto tra mercoledì e venerdì. Single oppure no, saprete sempre come far felice la persona che amate. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Giove, Marte e Mercurio per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: con l'arrivo di settembre la stanchezza sembrerà aumentare a causa di Marte in quadratura dal segno dei Gemelli.

Le idee non mancheranno, la voglia di arrivare al successo pure, ma raggiungere gli obiettivi non sarà semplicissimo. In amore ci sarà un discreto equilibrio con la persona che amate, che però potrebbe venire meno nel weekend quando la Luna si metterà contro. Voto - 7️⃣

Bilancia: queste stelle vi permetteranno di essere più consapevoli e attenti sul posto di lavoro. Anche se potrebbe volerci un po’ di tempo in più in quel che fate, alla fine riuscirete comunque a raggiungere il successo che meritate. Per quanto riguarda i sentimenti, approfittate delle prime giornate della settimana, quando la Luna sarà in congiunzione. Insieme a Venere non tarderanno ad arrivare momenti intensi e romantici con la vostra fiamma.

Favorito anche il weekend. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione, tra mercoledì e venerdì, vi aiuterà a recuperare terreno in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Sarete più confidenti e comprensivi nei confronti della persona che amate e questo potrebbe sancire l'inizio di una ripresa. Pochi cambiamenti sul fronte professionale, ma la voglia di fare di più non mancherà, soprattutto per i nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: non vi farete mancare nulla sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo, merito di queste stelle che vi sostengono. Sentimenti ed emozioni saranno convincenti, sia per chi è impegnato che per chi è in ancora in cerca del vero amore. Molto bene anche sul fronte professionale, grazie alle buone idee che porterà Mercurio dal segno della Bilancia e a un pizzico di fortuna da parte del pianeta Giove.

Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo altalenante in ambito sentimentale per i nati del segno. Ci saranno giornate dove non ci saprete fare con i sentimenti e altre dove riuscirete a mostrare bene le vostre emozioni nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti faticheranno a prendere il volo. Potrebbe essere una buona soluzione cercare una strada alternativa. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna vi darà un piccolo aiuto in amore durante la prossima settimana, ma con Venere in opposizione sperare in un rapporto sereno non sarà possibile. Dovrete ancora risolvere alcune faccende con la persona che amate. Prima di lasciarvi andare alle emozioni, dovrete mostrare il giusto interesse e responsabilità nei confronti del partner.

In ambito lavorativo, anche se avrete buone stelle a sostenervi, affrontate le vostre mansioni uno alla volta. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile nel corso della prossima settimana per i nati del segno. Questo forse non sarà completamente dalla vostra parte, ciò nonostante sarà comunque possibile cercare di vivere una discreta relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro non dovrete sottovalutare le mansioni che vi verranno assegnate, perché potreste non riuscire a raggiungere gli obiettivi richiesti. Voto - 6️⃣