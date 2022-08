L'oroscopo della giornata di domenica 28 agosto vedrà una Venere sorridente per i nati Ariete, che sapranno come vivere rapporti sentimentali e sociali efficaci, mentre Acquario avrà in programma grandi progetti sul posto di lavoro. La Luna tradurrà le emozioni dei nativi Vergine, permettendo loro di parlare con il cuore, senza giri di parole, mentre Capricorno vivrà una relazione stabile e piacevole. Vediamo nel dettaglio le pagelle con classifica voti per l'Oroscopo della giornata di domenica 28 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 28 agosto 2022 pagelle e classifica voti

Ariete: un'ottima conclusione di settimana per voi del segno sotto il profilo sentimentale grazie a Venere in trigono. Single oppure no, non vi farete mancare nulla per vivere una relazione di coppia fantastica. Se siete single la vostra simpatia sarà piuttosto contagiosa e piacevole. In ambito lavorativo avrete astri come Marte, Giove e Saturno per riuscire a mettere sul piatto progetti di tutto rispetto. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in Venere vi aiuterà a parlare più facilmente di emozioni secondo l'oroscopo, ma con le persone che amate, difficilmente riuscirete a instaurare passione e romanticismo a causa di Venere in quadratura.

Nel lavoro se state pensando di organizzare importanti progetti, per quanto difficile possa sembrare, con il giusto aiuto, e impegno, potrebbero venire fuori idee interessanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che in amore vi vedranno altalenanti in questa giornata di domenica. La Luna in quadratura altera le vostre emozioni, e tra voi e la persona che amate potrebbero esserci momenti non così passionevoli.

Molto meglio sul posto di lavoro. Si avvicina un periodo favorevole per mettere in piedi progetti interessanti, che un po’ di fortuna da parte di Giove, potrebbero darvi belle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Cancro: peccato per questo cielo che spesso vi metterà in crisi con la persona che amate. Single oppure no, pazienza e comprensione dovranno far parte del vostro carattere.

Inoltre, sarà necessario non sparare a zero, soprattutto con la vostra fiamma. In ambito lavorativo Giove e Mercurio non saranno sicuramente d'aiuto. Attenzione a possibili intoppi e imprevisti piuttosto fastidiosi. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale sicuramente interessante in quest'ultima giornata della settimana per voi nativi del segno. Con Venere in congiunzione, sarete sempre presenti e romantici quanto basta nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale gli impegni non mancheranno, e farete spesso un buon lavoro, ma a livello economico potreste voler di più. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di domenica valida dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, merito della Luna in congiunzione.

Single oppure no, l'astro argenteo tradurrà le emozioni che provate, e vi aiuterà a esprimerle senza troppi giri di parole. Per quanto riguarda il lavoro invece questo cielo avrà poco da offrirvi. Rimboccatevi le maniche e cercate di fare bene i vostri progetti, anche perché le vacanze son finite, e non avete più scuse. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale che vi darà qualche soddisfazione in più ora che Marte e Mercurio sono dalla vostra parte. Forse non sempre riceverete gli elogi che meritate per via di Giove opposto, ciò nonostante la strada che avete intrapreso è quella giusta. In amore ci penserà Venere a tenere unita la vostra relazione di coppia, mentre se siete single fare nuove conoscenze potrebbe essere un'esperienza piacevole.

Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in Vergine vi darà una mano con le relazioni sentimentali, ma con Venere in quadratura non aspettatevi un affiatamento di coppia elevato. Se siete single dovrete prendervi maggior cura delle vostre relazioni sociali e familiari, senza avere sempre il dente avvelenato. Per quanto riguarda il lavoro se i buoni risultati faticheranno ad arrivare, potreste prendere in considerazione un'altra strada. Voto - 6️⃣

Sagittario: ultima giornata della settimana non molto convincente in ambito amoroso. Secondo l'oroscopo di domenica 28 agosto, i rapporti con il partner non vi sembreranno così calorosi, forse perché ci sarà qualcosa di cui vorrete parlare. Sul fronte professionale sarete messi piuttosto bene, grazie a Giove e Mercurio che tracceranno la strada verso il successo per voi, anche se le energie non saranno tantissime con Marte opposto.

Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali convincenti sul fronte amoroso per voi del segno. Single oppure no, la Luna in trigono vi permetterà di essere romantici quanto basta nei confronti della vostra fiamma, soprattutto per i nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro non tutte le idee che avrete potrebbero essere brillanti, e il consiglio di una mano più esperta potrebbe farvi comodo. Voto - 6️⃣

Acquario: con queste stelle così favorevoli, avrete in programma grandi progetti sul fronte professionale, e non vi mancherà la voglia e l'impegno di portare tutto a termine con successo, anche se ci vorrà del tempo. Sul fronte sentimentale avrete più bisogno di amore nella vostra vita, anche se questo cielo non sarà particolarmente favorevole.

Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna in opposizione, non sempre potrete ottenere ciò che volete sul fronte amoroso. Single oppure no, non sempre sarete dell'umore adatto per lasciarvi andare alle emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo cercate di prendere i vostri progetti con la giusta serietà. Voto - 6️⃣