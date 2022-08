L'Oroscopo di sabato 20 agosto rivela gli elementi caratteristici del giorno. I pianeti hanno un forte impatto sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Non tutti saranno di buon umore. Infatti, ci sarà chi preferirà prendere le distanze dal prossimo.

Stando alle previsioni astrologiche, Pesci, Scorpione e Ariete vivranno momenti indimenticabili, mentre Cancro, Toro e Sagittario proveranno a rilassarsi. Leone, Gemelli e Vergine proveranno sentimenti contrastanti e, infine, Capricorno, Acquario e Bilancia dovranno affrontare delle difficoltà.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 20 agosto, con le pagelle e la conseguente classifica.

Previsioni astrologiche e pagelle del 20 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non avrete paura di essere voi stessi. Darete sfogo a tutta la vostra determinazione. Sarete intenzionati ad avere successo sul lavoro e a entrare nel cuore della persona amata. I vostri gesti avranno esito positivo. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non lasciarvi distrarre. Voto 8.5.

Toro: metterete in pausa la vostra sete di vittoria, almeno per il momento. Preferirete dedicarvi alle piccole azioni quotidiane, soprattutto a quelle che vi riempiono il cuore di gioia. La famiglia appoggerà ogni vostra scelta, mentre il partner potrebbe provare delle sensazioni difficili da identificare.

Voto 7.5.

Gemelli: la vita di coppia subirà dei mutamenti indesiderate. Metterete in dubbio l'amore per il partner perché vorrete provare a ritagliarvi uno spazio solo vostro. Inizierete ad avvertire il peso di molteplici responsabilità e questa cosa non vi piacerà affatto. Potrebbe essere il momento giusto per modificare il vostro punto di vista.

Voto 6.

Cancro: sarete stanchi di sentirvi sempre sotto pressione. Finalmente, deciderete di rilassarvi un po'. Amerete dedicarvi ai vostri hobby preferiti. Riscoprirete passioni rimaste assopite per molto tempo. Sarete creativi e anche un po' competitivi. Gli amici saranno molto felici di essere coinvolti. Voto 8.

Oroscopo del giorno 20 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: farete fatica a individuare le vostre emozioni. Da una parte vi sentirete pronti all'azione, mentre dall'altra avrete diversi dubbi. Dovrete ancora trovare la vostra strada. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non escludere nessuna possibilità: potreste rimanere molto sorpresi. Voto 6.5.

Vergine: la situazione in famiglia non sarà tra le migliori. Dovrete trovare un modo per superare le difficoltà. Le liti, purtroppo, non vi consentiranno di ragionare lucidamente. Sarete tentati di prendere le distanze da tutto questo, ma avrete paura di peggiorare le cose. Le previsioni astrologiche vi consigliano di parlarne apertamente.

Voto 5.5.

Bilancia: vi sentirete molto a disagio. Non riuscirete a stabilire un punto di incontro con i vostri cari. Eviterete di accettare compromessi perché sarete certi di non poterli sopportare. La mancanza di collaborazione, però, non avrà effetti positivi sul vostro rapporto. Attenzione a non esagerare. Voto 4.

Scorpione: avrete molti progetti. Dovrete fare una selezione, ma questo non vi fermerà. Vi sentirete pieni di energie e di entusiasmo. Le persone care non potranno fare a meno di esprimere tutta la loro ammirazione. Anche se non vi concentrerete sull'amore potreste incontrare qualcuno di davvero speciale. Voto 9.

Previsioni zodiacali e voti del 20 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete pronti a raccogliere i frutti del vostro lavoro.

Per il momento, però, preferirete staccare la spina dallo stress quotidiano. Abbraccerete l'idea di rilassarvi senza alcun ripensamento. Adorerete passeggiare all'aria aperta e praticare un po' di sport. Attenzione, però, a non escludere gli amici e il partner. Voto 7.

Capricorno: la vita sentimentale e lavorativa non vi sorrideranno. Purtroppo, avrete la sensazione di aver perso un'occasione importante. Non saprete come fare a recuperarla, ma cercherete di tenere duro. Gli amici e la famiglia vi daranno tutto il loro supporto, anche se l'assetto astrale non sarà molto favorevole. Voto 5.

Acquario: dal punto di vista emotivo, cercherete di liberarvi della tristezza in cui siete precipitati. Purtroppo, la sfida apparirà più complessa del previsto.

Sarà importante mantenere il sangue freddo e non lasciarvi trascinare dal panico. Le cose, sicuramente, miglioreranno. Voto 4.5.

Pesci: cercherete di sfruttare la configurazione astrale del giorno. Vi sentirete molto ottimisti e sarete pronti a tutto per ritagliarvi un po' di tempo con la persona amata. La relazione di coppia andrà a gonfie vele. Darete spazio al vostro irrefrenabile romanticismo e vi preparerete a organizzare qualcosa di sorprendente. Voto 9.5.

Classifica finale del 20 agosto dei dodici segni zodiacali