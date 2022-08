Secondo l'oroscopo del 20 agosto 2022 il terzo weekend del mese in corso partirà alla grande oppure in maniera fiacca? Quali sono i consigli delle stelle per quanto riguarda l’amore, i viaggi, i soldi, il lavoro e la salute? Scopritelo dando un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche di sabato 20 agosto con le pagelle zodiacali per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 20 agosto: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Come può una persona sapere che vi siete invaghiti se non vi dichiarate? Questo è il momento adatto per confessare ciò che provate per la persona che vi piace.

Se c’è qualcosa che non va nella vita di coppia, è il caso di parlare in maniera onesta. Usate saggiamente il vostro tempo, non potrete mai recuperarlo. I sogni saranno sempre e solo sogni se non lavorate per trasformarli in realtà. Usate i vostri soldi con saggezza. Fate una lunga passeggiata, vi aiuterà a ricaricare il vostro fisico, prima della settimana a venire. Voto: 7

Toro – A volte, è meglio tenere le cose per sé. Coloro che sono sposati potrebbero avere una piccola discussione con il partner. Qualcuno del vostro passato sarà nella vostra mente, oppure si farà vivo. Viaggiare è fantastico, ma dovete comunque rispettare la cultura e le tradizioni delle persone che vivono in quel paese.

Investire nel mercato azionario potrebbe portarvi un buon guadagno. Per chi ha un lavoro, è arrivato il momento di affrontare le sfide. State facendo un lavoro fantastico, continuate così. Anche se la vostra salute è a posto, dovete iniziare a prendere decisioni più sane. Se siete un fumatore, questo è il giorno perfetto per dire addio alle sigarette.

Voto: 7,5

Gemelli – L’amore richiede tempo e dedizione. Se non è perfetto in questo periodo, spetta a voi lavorarci sopra. Seguite il vostro istinto, non vi deluderà. È il momento giusto per fare quei viaggi che volevate fare da tempo. Se avete bisogno di apportare delle modifiche al vostro lavoro, allora è la giornata giusta per farlo.

Iniziate a pianificare o studiare la vostra prossima mossa. Una vita sana e naturale è possibile con pochi piccoli cambiamenti. Fate qualche ricerca e apportare queste modifiche per avere una mente brillante e un fisico invidiabile. Voto: 7

Le previsioni dell'oroscopo di sabato 20 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Siete concentrati sul lavoro e sui soldi, e potreste non trovare una briciola di tempo per godervi il romanticismo. Siate grati per l’affetto che le persone care nutrono per voi. In questo periodo, logica ed emozioni sono in guerra e questo vi causa un forte mal di testa. I single del segno dovrebbero fare un viaggio, magari troveranno l’anima gemella. Giove favorisce coloro che vogliono sposarsi.

In campo lavorativo, siete molto irrequieti, forse vi siete annoiati in vacanza e non vedete l’ora di iniziare il nuovo anno, oppure di tornare al lavoro: state guardando un po’ più avanti degli altri. Non avete un buon senso dei limiti per quanto riguarda il mangiare e il bere. Voto: 6

Leone – In questa giornata siete piuttosto egocentrici, non siete completamente in grado di rilassarvi o di lasciarvi andare all’amore, poiché la vostra mente è occupata da problemi irritanti che non potete rivelare a nessuno. Altri potrebbero descrivervi come una persona volubile, ma sarebbe ingiusto; state semplicemente rispondendo a un gran numero di richieste di attenzione. È preferibile viaggiare con un gruppo di esperti o con il vostro partner commerciale per un corso di formazione manageriale.

Attenzione ai soldi, potreste avere l’impulso di fare spese folli con la vostra anima gemella. Non è possibile fare dei cambiamenti sul vostro lavoro, senza alterare radicalmente il vostro modo di lavorare. Sebbene la salute sia buona, non dovreste ignorare i problemi fisici, rifiutando trattamenti e cure prescritte dal vostro medico. Voto: 6,5

Vergine – Trascorrete più tempo di qualità con le persone che vi vogliono bene, assaporate la compagnia e le lunghe e profonde conversazioni. Il vostro rapporto di coppia diventa sempre più forte. I single del segno non sembrano molto civettuoli in questa giornata. Non siate scortesi con i vostri familiari, soprattutto se vivete con loro. Cercate di essere gentili e comprensivi con loro.

La vostra vacanza ideale è collina con vista mare. La natura è incredibile! In questo momento, dovete assolutamente cercare un modo per ripagare i prestiti e pagare le bollette scadute. Non siate irresponsabili con i vostri soldi. Siete ancora insicuri sul vostro futuro lavorativo. Non trascurate la vostra salute. Se avete bisogno di aiuto, chiedete alla persona fidata e saggia. Non esitate. Voto: 6,5

Astrologia applicata al giorno 20 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – State avendo difficoltà a riconoscere i vostri sentimenti, forse avete paura dell’amore? Non tenete nascosto il vostro vero desiderio, rimarrete delusi. Mercurio porta disordine e caos in questo periodo. Rimanete con i piedi per terra e cercate di accogliere anche le novità folli.

Una conversazione perspicace vi apre gli occhi su un’opportunità di viaggio. Un incontro scomodo sul lavoro creerà tensione. La vostra natura creativa trasformerà questo negativo in positivo. Tenete d’occhio le vostre finanze. Comprate cibi genuini e preparate alcuni pasti sani e senza stress. Voto: 6

Scorpione – I single del segno sono un po’ paranoici. Solo perché qualcuno vi ha ferito in passato non significa che dovreste smettere di credere nell’amore. Le coppie sposate bramano un po’ di lussuria. Qualche vostro amico vi darà delle ottime notizie. Questo sicuramente influirà sul vostro umore in maniera positiva. Una persona cara partirà presto e potrebbe chiedervi di unirvi a lei all’ultimo minuto.

Annullate tutti i vostri impegni e fate questo viaggio. Giove vi regala un bel carico di energia. Siate più intelligenti con i vostri soldi e cercate di capire qual è il periodo adatto per investire. Questa è una normale giornata di lavoro. L’idratazione è molto importante. Provate frullati e succhi spremuti invece di bere bevande gassate e zuccherate. Voto: 7,5

Sagittario – Coloro che hanno una relazione da tanti anni si sentiranno un po’ annoiati questo periodo. Cercate di parlare dei vostri bisogni emotivi. I single del segno devono puntare su un segno d’acqua. Non abbiate paura di chiedere supporto emotivo ai vostri amici. È a questo che servono gli amici, dopotutto. Voi siete lì per loro, loro sono lì per voi.

C’è un luogo in cui avete visitato di recente che è rimasto impresso nella vostra mente. Presto ritornerete a visitarlo! Giove trasmette buone vibrazioni. Un superiore potrebbe voler parlare con voi per offrirvi una posizione meglio retribuita. I disoccupati lotteranno per trovare un lavoro adatto a loro. Fate qualcosa di buono per voi stessi e per la vostra salute. Se vi sentite stressati, è arrivato il momento di apportare alcune modifiche al vostro stile di vita. Voto: 7

Oroscopo e previsioni astrologiche del giorno 20 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – I cuori solitari del segno sono preoccupati per il fatto di essere single da un po’ di tempo. L’anima gemella arriverà quando sarete veramente pronti ad amare.

Non lasciate che una brutta giornata vi abbatta. Non arrendetevi facilmente, avete così tanta forza dentro di voi; dovete solo sbloccare quella fiamma interiore. Assicuratevi di contrassegnare il vostro bagaglio con il vostro nome, se viaggiate con un aereo questa giornata. Il colore verde sarà per voi portatore di buona fortuna. Venere protegge le vostre finanze, quindi non avrete problemi finanziari in queste 24 ore. Non parlate male del vostro capo o dei vostri colleghi, perché questo provocherà solo problemi. Per la vostra salute, usate spesso l’olio d’oliva, perché è sano e molto gustoso. Riducete l’assunzione di alcol e zucchero. Voto: 6

Acquario – Un viaggio interiore può aiutarvi a perfezionare le vostre speranze e i vostri sogni, e il vostro partner potrebbe sorprendervi dandovi sostegno e supporto morale.

Chiedetevi quali amici meritano la vostra stima e fiducia, e quali vi stanno prosciugando le energie. Le stelle favoriscono i viaggi con il partner. In campo lavorativo, improvvisamente potreste perdere fiducia e interessa per i vostri obiettivi. Questo è solo un momento passeggero, già dalla prossima settimana sarete pieni di energia e avrete tanta voglia di fare. In salute, il Sole vi regala un’esplosione di energia e di ottimismo. Voto: 8

Pesci – Le sorprese sono un buon modo per mantenere la vostra relazione appassionante e divertente. Sarebbe fantastico se sorprendesse il vostro partner con una cenetta super romantica. È possibile che voi abbiate litigato con uno dei vostri amici. Parlate con loro e scoprite come potete risolvere questo problema in modo pacifico.

Se volete fare un viaggio eccitante, l'Oroscopo vi consiglia di volare in Portogallo. Questo è un cielo pieno di stelle buone, è molto probabile che riceviate una nuova opportunità di carriera. A fine giornata potreste avere un leggero mal di testa. Cercate di ridurre l’assunzione di carboidrati. Voto: 8