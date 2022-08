L'Oroscopo di martedì 30 agosto è caratterizzato da molte novità. Le previsioni astrologiche, in base ai diversi transiti dei pianeti, mettono in evidenza gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi vorrà essere utile al prossimo e chi desidererà ricevere il favore di Cupido.

In particolare Vergine, Ariete e Sagittario vivranno una giornata indimenticabile, mentre Cancro, Leone e Toro si lasceranno conquistare dal partner. Acquario, Capricorno e Gemelli dovranno lottare per emergere e, infine, Scorpione, Bilancia e Pesci si sentiranno un po' disorientati.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 30 agosto, con voti e rispettiva classifica.

Previsioni astrologiche del giorno 30 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la vostra determinazione vi porterà lontano. Vi sentirete pronti ad affrontare tutte quelle sfide che, in passato, avevate scartato. Sarete più spigliati con il prossimo e non temerete di fare il primo passo con la persona amata. Vivrete ogni singolo momento come fosse un'avventura indimenticabile. Voto 9.

Toro: il fuoco della passione brucerà indisturbato. Non sarete in grado di controllarlo, ma non vi importerà. L'unica cosa che vorrete sarà quella di stare accanto alla persona amata. Sarete pronti anche a scendere a compromessi pur di rendere felice il partner.

Gli amici si sentiranno un po' trascurati. Voto 7.

Gemelli: sarete un po' nervosi. L'obiettivo tanto ambito, infatti, sarà ancora troppo distante. Dovrete perfezionare le vostre capacità e sfruttare ogni risorsa a disposizione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a bilanciare il desiderio di successo con il bisogno di riposo.

Voto 5.5.

Cancro: non potrete sottrarvi alle stregate frecce di Cupido. La vostra vita sentimentale sarà illuminata dal vero amore. Vorrete organizzare qualcosa di romantico con il partner, in modo da poterlo conoscere meglio e da trascorrere più tempo insieme. La famiglia più appoggerà senza remore. Voto 8.

Oroscopo e classifica del 30 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete a distogliere l'attenzione dal partner. Sarete determinati a condurre il gioco, in modo da poter vivere una relazione emozionante e ricca di sentimenti. In parte, riuscirete nel vostro obiettivo. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non esagerare con la prevaricazione. Voto 7.5.

Vergine: sarete pronti a gettarvi a capofitto sul lavoro. Finalmente, inizierete a raccogliere i frutti del vostro impegno. Sarete entusiasti dell'ammirazione dei colleghi e del capo. La vostra autostima subirà un'impennata non indifferente. L'obiettivo sarà quello di continuare ad avere successo. Voto 9.5.

Bilancia: continuerete a non essere favoriti dalle stelle.

Non farete altro che alternare momenti positivi ad altri decisamente più negativi. Avrete bisogno di trovare un nuovo equilibrio, ma non farete altro che accanirvi contro le persone care. Le loro reazioni potrebbero destabilizzarvi ulteriormente. Voto 4.5.

Scorpione: avrete la sensazione di non aver preso la decisione giusta in ambito sentimentale. Inizierete a pentirvi delle parole dette al partner. Vorreste tornare sui vostri passi, ma l'impresa potrebbe essere alquanto complicata. I consigli degli amici e della famiglia potrebbero essere di grande aiuto. Voto 5.

Previsioni zodiacali e voti del 30 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata inizierà con il piede giusto. Sarete pieni di energia e di ottimismo.

Proverete ad aiutare il prossimo grazie alla vostra generosità. Inoltre, vi sentirete a vostro agio con il partner. Potrebbe esserci una piccola sorpresa per voi, anche se non sarà del tutto inaspettata. Voto 8.5.

Capricorno: sarete intenzionati ad accedere a nuove opportunità. Purtroppo, il desiderio di competizione si scontrerà con la dura realtà. Vi verrà chiesto di collaborare e non di farvi notare. Questo potrebbe ferire il vostro ego. Potrebbe essere necessario trovare un nuovo contesto in cui inserirvi. Voto 6.

Acquario: questa giornata non sarà molto generosa con voi. Svolgerete il vostro lavoro con grande attenzione, ma questo non basterà. Il capo continuerà a non darvi abbastanza fiducia.

Inoltre, non verrete presi molto in considerazione dai colleghi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di stringere i denti. Voto 6.5.

Pesci: non sarà la giornata giusta per pianificare nuovi progetti. Dovrete attendere qualche giorno per ottenere il favore delle stelle. Nel frattempo, potreste provare a mettere fine ad alcune questioni rimaste in sospeso. Procedete con calma, mettendo al primo posto i vostri sentimenti e quelli degli altri. Voto 4.

Classifica conclusiva del 30 agosto dei 12 segni zodiacali