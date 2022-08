L'oroscopo del mese di settembre vedrà il pianeta Venere dare manforte ai nativi Scorpione, che recupereranno terreno in amore, mentre Leone avrà ancora discrete occasioni per chiudere al meglio quest'estate. La vita sentimentale dei nativi Pesci si rivelerà meno appagante del solito, mentre arriveranno importanti conferme al lavoro per i nativi Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di settembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo settembre 2022 segno per segno

Ariete: il pianeta Venere si troverà ancora in buon aspetto nelle prime giornate del mese, successivamente, il pianeta dell'amore si sposterà in Vergine, ma questo non vorrà dire che i rapporti con le persone che amate tenderanno a complicarsi.

Single oppure no, forse dovrete metterci più impegno, ma soprattutto affetto nei confronti delle persone che amate, ciò nonostante arriveranno comunque bei momenti. In ambito lavorativo Giove sarà ancora dalla vostra parte. Attenzione però nella parte centrale del mese, quando Mercurio sarà retrogrado in Bilancia. In ogni caso, avrete comunque discrete possibilità per ottenere buoni risultati con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che tornerà a farsi piacevole nella seconda metà di settembre. Secondo l'oroscopo, Venere si sposterà in trigono, e avrete momenti decisamente più romantici da vivere insieme alla persona che amate. Se siete single non abbiate paura di farvi avanti e instaurare nuovi intriganti legami.

Per quanto riguarda il lavoro settembre porterà buone idee, che se riuscirete a sviluppare efficacemente, potrebbero darvi grandi soddisfazioni e importanti conferme. Prendete inoltre i vostri progetti con la dovuta calma. Voto - 8️⃣

Gemelli: oroscopo del mese di settembre che non sarà particolarmente romantico a causa di Venere che si troverà in quadratura.

I rapporti con la persona che amate potrebbero complicarsi a causa di alcune problematiche da risolvere. Preoccupatevi prima di tutto del benessere della persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano nella parte centrale del mese, aiutandovi a gestire più efficacemente i vostri progetti. Quest'aiuto però non durerà per sempre.

Cercate dunque di svolgere i vostri progetti con il massimo della serietà, non arrendendovi al primo ostacolo. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale in netto miglioramento in questo mese per voi nativi del segno. Il pianeta Venere si sposterà in sestile dal segno della Vergine, e non mancheranno momenti decisamente appaganti per voi, soprattutto per i nati nella seconda decade. Sfruttate al meglio le occasioni che arriveranno per chiudere al meglio quest'estate. In ambito lavorativo sarà un mese tutto sommato piatto. Non sempre potreste ricevere soddisfazioni, ma arriveranno anche discreti risultati. Voto - 7️⃣

Leone: mese di settembre che vi darà ancora discrete soddisfazioni in ambito amoroso.

Venere sarà in congiunzione per la prima metà del mese, per poi passare nel segno della Vergine. In amore dunque avrete ancora discrete possibilità per vivere bei momenti insieme alla persona che amate e chiudere al meglio la vostra estate. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Marte in sestile e, nella seconda parte del mese, di Mercurio. Con un po’ di fortuna da parte di Giove, arriveranno risultati convincenti. Voto - 8️⃣

Vergine: preparatevi finalmente ad accogliere il pianeta Venere nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo. Soprattutto in ambito amoroso potrete contare su una relazione di coppia stabile e appagante, con importanti spunti di crescita. Se siete single è arrivato il momento di aprire il vostro cuore a quelle persone a cui tenete davvero.

Sul fronte professionale Marte non sarà più d'aiuto, e non sempre avrete le energie o la voglia di portare avanti i vostri progetti. Di contro Mercurio sarà ancora in buon aspetto, e le buone idee non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo convincente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Sfruttate soprattutto le prime giornate del mese, quando Venere sarà ancora in ottimo aspetto. Successivamente, il pianeta dell'amore si metterà alle vostre spalle, ma questo non vorrà dire che non arriveranno momenti gratificanti tra voi e la persona che amate. Se siete single e avete fatto nuove conoscenze di recente, i tempi potrebbero essere maturi per trasformare questa conoscenza in qualcosa di più.

Bene anche nel lavoro, soprattutto nella seconda metà del mese, quando Mercurio sarà in congiunzione. Insieme a Marte in trigono, arriveranno buoni risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: la prima parte del mese sarà molto simile a quanto visto durante il mese di agosto. Ciò nonostante, Venere si metterà presto in posizione migliore, e in amore avrete modo di intensificare il vostro rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I cuori solitari cercheranno di essere sereni e non trascurare i rapporti con le persone che amano. In ambito lavorativo ci sarà stabilità e qualche certezza in più in quel che fate, con la garanzia che presto potrete dare vita a iniziative di più ampio respiro.

Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo del mese di settembre che in amore potrebbe darvi qualche grattacapo. Venere passerà in quadratura dal segno della Vergine, e non sempre potrebbero esserci momenti romantici tra voi e la persona che amate. Sfruttate al meglio le prime giornate del mese, quando il pianeta dell'amore sarà ancora dalla vostra parte, per cercare di consolidare il vostro rapporto. Sul fronte professionale sarà un mese altalenante per voi, considerato che Mercurio cambierà spesso posizione. Con Marte in opposizione poi, non sempre avrete quella voglia che può portarvi a gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo decisamente più invitante in amore per voi nativi del segno.

Venere si sposterà presto nel segno amico della Vergine, dunque in trigono, e vi permetterà di vivere con più passione la vostra relazione di coppia. Se siete single è arrivato il momento di rimettervi sul mercato, aprire il vostro cuore, e trovare la persona giusta per voi. Nel lavoro arriveranno idee interessanti per i vostri progetti, ciò nonostante dovrete fare attenzione a come deciderete di svilupparli, perché nella seconda metà del mese, Mercurio in quadratura potrebbe rallentarvi o portarvi nella direzione sbagliata. Siate intraprendenti dunque, ma prendetevi il tempo che vi serve. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Venere smetterà di remarvi contro durante il mese di settembre secondo l'oroscopo.

Sul fronte sentimentale dunque aumenteranno nuovamente le possibilità di vivere una relazione di coppia migliore e appagante. Se siete single cercherete di vivere con equilibrio vita sociale e sentimentale, e arriveranno giornate felici. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su buone stelle come Marte, Giove, Saturno, e Mercurio nella seconda metà di settembre. Con il giusto impegno, riuscirete a distinguervi, e ottenere risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale che purtroppo tenderà a complicarsi secondo l'oroscopo di settembre. I rapporti sentimentali che avrete, potrebbero rivelarsi meno appaganti del previsto, e dovrete far fronte a possibili discussioni con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro, sarà difficile essere contenti del percorso che avete scelto se non arriveranno i risultati sperati. Mercurio vi darà una mano nella seconda metà del mese, ciò nonostante per raggiungere i vostri obiettivi potrebbe essere necessario fare anche qualche sacrificio. Voto - 6️⃣