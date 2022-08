L'Oroscopo di mercoledì 31 agosto descrive gli aspetti principale della vita dei segni zodiacali. Il lavoro, l'amore e la sfera sociale sono influenzati dai transiti dei pianeti. Ci sarà chi sarà totalmente rapito dal lavoro e chi avrà bisogno di una pausa.

Toro, Acquario e Leone appariranno determinati, mentre Scorpione, Ariete e Vergine saranno competitivi. Sagittario, Cancro e Capricorno vivranno una situazione amorosa complicata e, infine, Pesci, Bilancia e Gemelli saranno dubbiosi.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 31 agosto 2022.

In fondo, sarà presente anche la classifica finale, costruita in base ai voti ricevuti da ogni segno.

Previsioni zodiacali di mercoledì 31 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: adorerete muovervi in nuovi contesti. Avvertirete la necessità di prendere le distanze dalla routine quotidiana. Vi piacerà esplorare aspetti inediti del vostro carattere e intraprendere percorsi inaspettati. Questo atteggiamento vi aiuterà a migliorare le vostre capacità e a scontrarvi con opportunità vantaggiose. Voto 7.5.

Toro: vivrete una giornata molto intensa. Saprete di avere tutte le carte in regola per avere successo. Affronterete gli imprevisti con grande coraggio, soprattutto quelli che si presenteranno sul posto di lavoro.

Non farete fatica a instaurare nuove amicizie perché riuscirete sempre a mostrare il vostro vero carattere. Voto 9.5.

Gemelli: sarà una giornata poco produttiva rispetto ai vostri standard. Tenderete a perdere la concentrazione e a vagare con il pensiero. Il capo e i colleghi non saranno molto felici dei risultati conseguiti.

Anche la famiglia e gli amici inizieranno a nutrire dei dubbi. Per il momento, però, non vorrete dare alcuna spiegazione. Voto 4.

Cancro: non vi sentirete valorizzati dal partner. Vorrete una relazione sentimentale più lineare e consapevole. I vostri sforzi, per il momento, non daranno i risultati desiderati. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di attendere che la persona amata faccia la sua mossa: potrebbe sorprendervi.

Voto 6.

Oroscopo e classifica del 31 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete molti progetti davanti a voi. Non potrete concentrarvi su tutto e, per questo, stilerete una lista che vi faccia da guida. Troverete conforto nelle persone care. Le loro parole vi sproneranno a fare sempre di più. Inoltre, riceverete tutte le attenzioni desiderate da parte del partner. Voto 8.5.

Vergine: vi muoverete con sicurezza sul posto di lavoro. Non avrete paura di rivelare la vostra opinione perché vi sentirete importanti. Nonostante questo, reagirete con rabbia alle critiche. Cercherete di rispondere a tono e di non farvi prevaricare dagli altri. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non esagerare. Voto 7.

Bilancia: vi renderete conto di esservi comportati molto male con una persona. Sarete assaliti dai dubbi e dalla confusione. Non saprete come risolvere la cosa. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a parlarne con lei. Potrebbe essere già pronta a perdonarvi. L'importante sarà essere sinceri. Voto 4.5.

Scorpione: sarete ambiziosi sul posto di lavoro. Vorrete essere i migliori nel vostro campo. Questo vi porterà ad impegnarvi e ad accedere a tutte le vostre potenzialità. Il rapporto con i colleghi sarà caratterizzato da alti e bassi, ma quello con gli amici continuerà ad essere davvero importante per voi. Voto 8.

Previsioni astrologiche e profili zodiacali del 31 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete profondamente innamorati del partner, ma ci saranno delle situazioni da risolvere. Per fortuna, continuerete a essere fiduciosi. Deciderete di trovare una strategia per affrontare determinati argomenti. Se sarete coerenti ed empatici tutto andrà per il verso giusto. Voto 6.5.

Capricorno: l'amore sarà una delle vostre principali priorità. Purtroppo, però, il partner non la penserà allo stesso modo. Si lascerà distrarre dal lavoro e dagli amici. Adotterete un atteggiamento aggressivo e prepotente che, nonostante le buone intenzioni, non vi sarà di aiuto. Voto 5.5.

Acquario: sarete pronti ad aiutare gli amici.

Vi rivelerete persone leali e dai valori sinceri. Saprete dire la cosa giusta al momento giusto, anche se questo vorrà dire aspettare del tempo. Sarete pazienti e responsabili. In ambito sentimentale, vi lascerete andare con facilità perché vi sentirete compresi dal partner. Voto 9.

Pesci: inizierete a mettere in dubbio le scelte fatte in passato. Vorreste avere una macchina del tempo per tornare indietro e per prendere decisioni diverse. Se imparerete a sfruttare ciò che avete costruito, però, vi sentirete molto meglio. L'importante sarà utilizzare tutte le risorse acquisite. Voto 5.

Classifica conclusiva del 31 agosto dei dodici segni zodiacali: