Secondo l'oroscopo del 10 settembre, i nati sotto il segno della Vergine devono osare di più in amore. Per i Pesci, invece, ci sono decisioni da prendere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 10 settembre denotano l'inizio di un periodo piuttosto intenso per voi sotto più punti di vista. Allargate i vostri orizzonti e non siate troppo severi con voi stessi se commettete degli errori.

11° Gemelli: giornata piuttosto impegnativa per voi. Vi sentite un po' fiacchi e demotivati e la cosa potrebbe spingervi a fare qualche errore grossolano di valutazione.

10° Pesci: siate cauti nelle decisioni. Non prendete troppo di petto certe situazioni e cercate di fare tesoro degli errori in modo da non ripeterli nuovamente.

9° Sagittario: tempo al tempo e vedrete che riuscirete ad ottenere dei risultati. In ambito professionale ci sono dei cambiamenti, lenti e graduali. Abbiate pazienza e non siate troppo frettolosi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: seguire il cuore non sempre vi ha portato nella direzione giusta. Adesso, infatti, è giunto il momento di pensare in maniera un po' più razionale.

7° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 10 settembre vi invitano ad essere un po' più risoluti. Non temporeggiate troppo sulle cose e agite in maniera diretta e a tratti istintiva.

6° Leone: questi giorni potrebbero rivelarsi piuttosto tesi. Cercate di mantenere la calma e di evitare di perdere la pazienza per cose di poco conto. in amore è importante essere diretti.

5° Scorpione: siete un po' impazienti e la cosa potrebbe portarvi a trarre delle conclusioni affrettate. Specie se vi trovate ad esprimere giudizi su persone, cercate di riflettere a fondo.

Oroscopo segni fortunati del 10 settembre

4° in classifica Ariete: secondo l'oroscopo del 10 settembre, i nati sotto questo segno devono abituarsi un po' di più a stare da soli. Spesso tendete a circondarvi di persone solamente per paura della solitudine.

3° Toro: ci sono delle opportunità in arrivo per voi, soprattutto in ambito professionale.

Cercate di essere impavidi e risoluti e non perdete troppo tempo in chiacchiere. Nella vita è importante andare al sodo delle questioni.

2° Cancro: giornata piena di impegni, tuttavia, cercate di dedicare anche un po' di tempo a voi stessi e alle persone care. Non siate troppo rigidi e imparate a capire quale sia il momento di fermarsi.

1° Vergine: ottime notizie sul fronte dell'amore. Se siete single, cercate di mettere da parte l'orgoglio e gettatevi in maniera più diretta nelle situazioni. Talvolta è bello anche rischiare e fare un passo nel vuoto.