L'Oroscopo della giornata di sabato 10 settembre vedrà un Leone laborioso, ma in difficoltà a concretizzare sul posto di lavoro, mentre l'eros tornerà a far parte della vita dei nativi Scorpione. Mercurio potrebbe distrarre un po’ troppo i nativi Ariete, mentre Marte seguirà i nativi Bilancia e porterà buone energie. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di sabato 10 settembre, con pagelle e classifica voti.

Previsioni oroscopo sabato 10 settembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo discreto in amore in questo inizio di fine settimana.

Gli influssi di Venere si faranno sentire sempre meno, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà comunque una buona intesa. Se siete single vi farà davvero piacere fare nuove conoscenze. Sul fronte lavorativo Mercurio potrebbe procurarvi qualche distrazione di troppo. Cercate di non andare fuori strada con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: stelle favorevoli per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi aiuteranno a stabilire una buona intesa tra voi e la persona che amate. Se siete single mettetevi in gioco, perché con questo cielo potreste fare incontri fortunati. In ambito lavorativo sarete messi bene con i vostri progetti, ma non siate frettolosi, e non trascurate alcun dettaglio.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il weekend non inizierà benissimo per voi nativi del segno. I rapporti con la persona che amate saranno messi in discussione dalla Luna e da Venere, e potrebbero esserci spesso incomprensioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete tutto sotto controllo, e presto potrete raggiungere ottimi risultati.

Voto - 7️⃣

Cancro: giornata favorevole sul fronte sentimentale, grazie alla Luna in trigono e Venere in sestile. Cuori solitari o meno, la fiducia verso la persona che amate vi aiuterà a vivere al meglio la vostra storia d'amore, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo qualche miglioramento potrebbe anche arrivare, ma non aspettatevi risultati da primo della classe.

Voto - 7️⃣

Leone: sarete piuttosto laboriosi sul fronte professionale, ma farete fatica a ottenere i risultati sperati. Non sarà del tutto colpa vostra, ciò nonostante non dovrete arrendervi. Sul fronte amoroso questa prima giornata di weekend sarà piacevole da vivere con la persona che amate. Ciò vi permetterà di vivere un rapporto affiatato e piacevole. Se siete single sarete pazienti, gentili e romantici quanto basta per sentirvi più vicini alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Vergine: amore bello solo a metà in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione v'impedirà di essere del tutto romantici con la persona che amate, complice anche qualche piccola ma non trascurabile difficoltà da risolvere.

Sul posto di lavoro potrete contare su buoni progetti da sviluppare, ma non dovrete perdervi in dettagli irrilevanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: potrete contare sul pianeta Marte in trigono dal segno dei Gemelli per quanto riguarda il lavoro, che porterà buone energie e voglia di fare. Sul fronte amoroso queste stelle non saranno particolarmente influenti, ciò nonostante, tra voi e il partner potrete comunque vivere momenti di sintonia e intesa. Se siete single ascoltate il vostro cuore, e sicuramente saprete cosa fare. Voto - 9️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in buon aspetto, l'eros tornerà a far parte della vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo di sabato 10 settembre. Single oppure no, sarà più facile per voi condividere emozioni e sentimenti, e non si escludono nuove appassionanti storie.

In ambito lavorativo dovrete trovare il giusto ritmo prima di riuscire a gestire progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Sagittario: inizio di weekend non così intrigante per quanto riguarda i sentimenti. Sembra quasi che queste stelle si siano messe contro di voi e, single oppure no, dovrete riuscire a dimostrare tutto il vostro amore come un tempo. In ambito lavorativo vi troverete in situazioni particolari da gestire, e dovrete essere pronti a rispondere a ogni imprevisto. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ottima in questa giornata di sabato. L'estate non è ancora finita, dunque, single oppure no, datevi da fare per vivere momenti pieni di passione, sfruttando la buona posizione di queste stelle.

Sul fronte lavorativo gestire al meglio le vostre mansioni non sarà semplice. Dovrete uscire dalla vostra comfort zone, e cercare di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo stabile e più affascinante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Single oppure no, vi sentirete più a vostro agio con la persona che amate, e riuscirete a costruire un rapporto solido e concreto. In ambito lavorativo idee e energie saranno al top, e riuscirete a mettere insieme progetti davvero interessanti. Voto - 9️⃣

Pesci: sentimenti di tenerezza e amore saranno difficili da vivere con Venere in opposizione, nonostante la Luna sia nel vostro segno. Single oppure no, quello di cui avrete bisogno prima di tutto, sarà un po’ di stabilità tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro dovrete sfruttare tutte le vostre buone qualità per riuscire a gestire bene i vostri progetti. Voto - 7️⃣