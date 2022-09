Le previsioni dell'oroscopo del 15 settembre vedono i Cancro molto attenti sul lavoro. I Capricorno, invece, sono un po' turbati, mentre gli Ariete devono mostrare maggiore flessibilità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: le stelle sono un po' contrarie oggi; quindi, è meglio fermarsi un attimo e riflettere. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete piuttosto indecisi.

11° Capricorno: ci sono delle faccende che vi stanno generando un certo turbamento, cercate di essere cauti. Siete forti e tenaci, ma anche i vostri nervi potrebbero cedere ad un certo punto a causa della pressione.

10° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 15 settembre vi invitano ad essere un po' più malleabili. Non è un buon momento per intavolare discussioni o per far valere le vostre idee.

9° Toro: se non riusciste ad ottenere quello che vorrete potreste andare nel panico. In ambito professionale bisogna mantenere i nervi saldi ed evitare di lasciarsi condizionare troppo da quello che dicono gli altri.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: ragionate con la vostra testa e andate dritti per la vostra strada. Ricordate che se volete raggiungere degli obiettivi importanti dovete scendere a qualche compromesso.

7° Scorpione: l'ingrediente per il successo è, certamente, la pazienza.

Continuate ad inseguire i vostri obiettivi e non abbiate la pretesa di ottenere tutto e subito.

6° Sagittario: momento molto interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle novità in arrivo che fareste bene a prendere in considerazione. Le previsioni dell'oroscopo del 15 settembre vi invogliano ad essere curiosi.

5° Acquario: siete sempre spronati a migliorarvi e a vivere seguendo i vostri dogmi e i vostri obiettivi. In ambito sentimentale è importante essere attenti e premurosi.

Oroscopo segni fortunati del 15 settembre

4° in classifica Cancro: in questo periodo sentite il bisogno di tenervi in forma. Se state lavorando ad un nuovo progetto, è il caso di ponderare accuratamente i pro e i contro.

Non potete commettere errori.

3° Bilancia: tra oggi e domani potrebbero arrivare delle novità in amore. In famiglia potrebbe nascere qualche tensione in grado di scombussolare i vostri equilibri. Cercate di mantenere la lucidità.

2° Gemelli: momento di grande rivalsa per i nati sotto questo segno. Con il tempo state imparando a tenere a bada le emozioni, almeno dal punto di vista professionale. Non dovete giocare sempre a carte scoperte.

1° Vergine: l'oroscopo del 15 settembre vi vede in grande forma. Non vi arrendete e, soprattutto, non lasciate nulla al caso. In amore è importante farsi valere e aprire il proprio cuore.