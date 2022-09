Le previsioni dell'oroscopo del 16 settembre esortano i Gemelli a tenere gli occhi ben aperti. I nati sotto il segno del Leone devono mantenere un profilo basso, soprattutto sul lavoro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: i nati sotto questo segno dovrebbero prestare un po' di attenzione in più alle parole. Meglio non essere troppo precipitosi, anche nel giudicare le persone.

11° Vergine: ci sono delle situazioni a cui è necessario fare fronte. In ambito professionale avete delle decisioni da prendere, ma forse è il caso di lasciarsi consigliare da qualcuno di fidato.

10° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 16 settembre vi invitano a mantenere un profilo basso sul lavoro. Cercate di non esporvi troppo e lasciate che siano gli altri a farlo al vostro posto.

9° Ariete: siete un po' tesi, pertanto, non è escluso che possano nascere delle discussioni inattese. Dal punto di vista sentimentale è importante capire in primis quali sono i vostri bisogni e cosa desiderate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: non vi accontentate. Se non siete soddisfatti dei risultati che avete ottenuto fino a questo momento, datevi da fare allo scopo di modificare il corso degli eventi.

7° Sagittario: l'oroscopo del 16 settembre annuncia l'inizio di una fase ascendente nella vostra vita.

Presto riceverete delle importanti soddisfazioni e delle gratifiche di cui potete solo andare fieri.

6° Capricorno: soddisfazioni in arrivo per voi. Anche se avete ricevuto qualche due di picche, non temete, presto la situazione comincerà a sbloccarsi. Alti e bassi per quanto riguarda i rapporti con la famiglia.

5° Pesci: tra pochi giorni ci saranno dei cambiamenti interessanti nella vostra vita.

La cosa fondamentale, però, è comprendere quelle che sono le intenzioni dei vostri rivali.

Oroscopo segni fortunati 16 settembre

4° in classifica Bilancia: attenti a fare troppe richieste e ad essere troppo esigenti dal punto di vista professionale. La Luna vi invita ad essere un po' più riflessivi e lungimiranti.

3° Gemelli: non abbassate la guardia e, soprattutto, non mostratevi ostili nei confronti delle persone che cercano solamente di darvi qualche consiglio.

Questo è un periodo di grandi novità per voi, tenete gli occhi ben aperti.

2° Cancro: avete dei grossi progetti a cui state lavorando e che avete intenzione di realizzare quanto prima. L'Oroscopo del 16 settembre, però, vi invita a fare alcune rivisitazioni per alzare il tiro.

1° Toro: i nati sotto questo segno potrebbero restare spiazzati da una sorpresa inattesa. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto farebbe bene ad osare un po' di più.