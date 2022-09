L'oroscopo della giornata di mercoledì 14 settembre vedrà buone energie per i nativi Acquario, forti del pianeta Marte in trigono, mentre Pesci potrà contare sul sostegno della Luna, che passerà in Toro. Proprio il segno di terra riuscirà a gestire al meglio la propria relazione di coppia, mentre per il Leone potrebbe essere più difficile condividere i propri sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 14 settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 14 settembre 2022 segno per segno

Ariete: giornata piatta per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

Tenderete a prendervi meno cura della persona che amate, e questo potrebbe influire sull'intesa tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single dovrete essere più convinti dei sentimenti che provate. In ambito professionale vi darete da fare con Giove e Marte in buon aspetto, anche se dovrete anche saper calcolare eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Toro: avrete modo di vivere una stupenda relazione di coppia secondo l'oroscopo di mercoledì 14 settembre. Single o meno, questo periodo sarà perfetto per fare nuove conoscenze, oppure per intensificare il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo meglio chiedere un consiglio se non sapete bene come agire.

Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo poco intrigante dal punto di vista sentimentale per voi. Dovrete cercare di essere più razionali con le persone che amate, e non pretendere di avere di avere sempre ragione. Se siete single l'amore non sarà al centro dei vostri pensieri in questo periodo. Sul fronte professionale invece sarete ben concentrati sui vostri obiettivi, e con questo cielo otterrete ottimi risultati.

Voto - 7️⃣

Cancro: ottima giornata sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere in sestile lascerà maggiore spazio per le relazioni sentimentali, e la Luna porterà stabilità, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale dovrete cercare di essere più chiari e diretti in quel che fate, senza perdervi in inutili dettagli.

Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna in quadratura dal segno del Toro potrebbe essere più difficile comunicare i vostri sentimenti in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, parlare con il cuore non sarà la migliore soluzione, perché non sarà così semplice impostare un discorso sensato. In ambito lavorativo vi piacerebbe poter aspirare a qualcosa di più, ma non dovrete avere fretta. Valutate le offerte che arriveranno con il giusto criterio. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un mercoledì più intrigante per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere ben allineati per voi. Single oppure no, non mancheranno momenti da favola tra voi e la persona che amate. Non smettete dunque di amare la vostra fiamma.

in ambito lavorativo invece meglio non prendersi troppi rischi, soprattutto perché non siete nelle condizioni migliori per poter lavorare bene in autonomia. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in rialzo durante la giornata di mercoledì. Questo cielo sarà tutto sommato favorevole, e potrete contare su una relazione di coppia discreta. Se siete single potrebbe essere la giornata giusta per ripartire con il buon umore. In ambito lavorativo sarete capaci di svolgere una buona mole di mansioni, con risultati davvero convincenti. Voto - 9️⃣

Scorpione: l'astro argenteo non sarà dalla vostra parte in questa giornata, e non sempre ci sarà armonia tra voi e la persona che amate. Dovrete pensare di più al benessere della vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo dovrete essere più determinati nelle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: sentirsi a proprio agio con la persona che amate con la Venere in quadratura non sarà affatto facile secondo l'oroscopo di mercoledì 14 settembre. Single oppure no, dovrete dare e ricevere attenzioni in egual misura se volete un rapporto che funzioni davvero. Sul fronte lavorativo, anche se state svolgendo bene i vostri progetti, non buttatevi in più mansioni contemporaneamente. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di mercoledì. Venere e la Luna sosterranno i vostri rapporti, che andranno avanti alla grande. Nel lavoro purtroppo non si potrà dire la stessa cosa. Con stelle sfavorevoli come Mercurio e Giove, meglio non prendersi troppi rischi, o agire di vostra iniziativa.

Voto - 7️⃣

Acquario: potrete contare su una buona dose di energie secondo l'oroscopo di mercoledì grazie a Marte in trigono. Soprattutto sul posto di lavoro, con queste stelle, sarete sempre sul pezzo, e raggiungere i vostri obiettivi con destrezza e abilità. In amore non sempre riuscirete a godervi la vostra relazione di coppia con la Luna in quadratura, ma sappiate che il vostro rapporto è sano, dunque non dubitate della vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in sestile sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia in questa giornata. Questo però non vorrà dire che tra voi e la persona che amate ci saranno momenti pieni di passione, perché sarà necessario prima stabilire una buona armonia tra voi. In ambito lavorativo cambiare approccio potrebbe essere una buona soluzione per svolgere meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣