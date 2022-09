Bene il lavoro per gli Ariete secondo le previsioni dell'oroscopo del 19 settembre. Gli Scorpione, invece, stanno vivendo una fase di transizione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: ci sono volte nella vita in cui è necessario prendere in mano la situazione e andare dritti per la propria strada. Non bisogna voltarsi indietro, ma pensare solo agli obiettivi.

11° Gemelli: in amore vi sentite un po' incerti. Se non siete sicuri dei vostri sentimenti, datevi un altro po' di tempo e vedrete che i nodi verranno gradualmente al pettine.

10° Scorpione: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 19 settembre denotano l'inizio di una fase di transizione per molti di voi. Ci sono cose che non avete mai svelato a nessuno e che preferite custodire per voi.

9° Pesci: non amate le persone che si approfittano della vostra benevolenza. In ambito professionale è tempo di darsi da fare e di fare il possibile per ottenere i risultati sperati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 19 settembre denotano un periodo un po' complicato dal punto di vista professionale. Ci sono faccende che andrebbero affrontate quanto prima, senza rimandare ancora.

7° Sagittario: in amore potreste attraversare una piccola tempesta.

Ricordate, però, che solo ciò che vale rimane davvero nel tempo. Prendete questa fase come una sorta di prova del nove.

6° Acquario: interessanti risvolti sul fronte dei rapporti interpersonali. Specie i single potrebbero fare delle conoscenze in questo periodo, quindi, siate vigili e attenti.

5° Vergine: talvolta potreste avere come la sensazione di essere perennemente in ritardo e non in grado di gestire appieno la vostra vita come vorreste.

Cercate di fare il possibile per non arretrarvi il lavoro.

Oroscopo 19 settembre segni fortunati

4° in classifica Ariete: dopo aver vissuto qualche momento di sconforto, specie dal punto di vista emotivo, a partire da oggi la Luna torna ad essere favorevole; quindi, per voi comincia una fase di ascesa. Bene il lavoro.

3° Cancro: nel lavoro ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo.

Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, siate un po' più espansivi, non tutti vivono nel perenne desiderio di fregarvi.

2° Leone: giornata intensa secondo l'oroscopo del 19 settembre. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di conferme e di scoperte. Tenete gli occhi ben aperti e non datevi per vinti.

1° Bilancia: buon momento per quanto riguarda i rapporti professionali. Poco alla volta riuscirete ad ottenere dei risultati davvero interessanti. In ambito sentimentale siete molto più sicuri.