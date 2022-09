Per la giornata di venerdì 16 settembre 2022, l’Oroscopo si prefigura con alcune novità, come ad esempio il rialzo del segno del Sagittario e il calo del Capricorno. Ottimi invece i segni del Gemelli e del Vergine. Il Cancro sarà ancora in basso nella classifica, mentre il Toro sarà in ripresa.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: Vergine con tante sorprese in amore

1° Vergine: avrete delle sorprese in amore che comporteranno delle responsabilità ben accette, secondo l’oroscopo. I momenti di amore e di serenità verranno sicuramente impressi nella vostra mente a lungo perché dotati di un fascino tutto loro.

2° Gemelli: la creatività potrebbe fare capolino nella giornata di venerdì con una novità legata al contesto emozionale, venendo a contatto con una bella atmosfera rilassante in famiglia e una evoluzione molto significativa in amore, ma anche in qualche amicizia importante.

3° Sagittario: risolverete molte delle vostre problematiche, seppure con l’ausilio di fattori esterni. Ritornare a qualche vecchia abitudine potrebbe sortire un effetto benefico per il vostro umore. In amore potrebbero esserci delle belle novità.

4° Toro: la rimonta di stampo finanziario potrebbe dare i suoi risultati più floridi esattamente in questa giornata di venerdì, soprattutto grazie ad una rinnovata perspicacia nel mettere insieme i vantaggi e tralasciando gli svantaggi sul lavoro.

Pesci impegnato sul lavoro

5° Pesci: il lavoro, così come la casa, vi darà parecchio da fare ma anche tante belle soddisfazioni che potrebbero essere anche molto remunerative. Con la vostra carriera state davvero facendo dei passi in avanti, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

6° Bilancia: sul lavoro ci sarà sicuramente qualcosa che ‘bolle in pentola’, ma per adesso non sarà dato sapere a cosa andrete incontro.

Nel frattempo, nella squadra di lavoro potrebbe crearsi un clima di lieve contrasto, ma niente che possa pregiudicare i progetti.

7° Ariete: sicuramente potreste avere qualche notizia che attendevate da tanto tempo e che potrebbe farvi trascorrere un pomeriggio sereno e all’insegna dell’allegria. I sentimenti potrebbero avere un ruolo molto più attivo sullo scenario familiare.

8° Capricorno: recentemente siete stati leggermente negligenti con qualche vicenda legata al contesto professionale, mentre con le questioni sentimentali giocherete u ruolo fondamentale per potervi sentire affascinanti e pronti per una nuova storia d’amore.

Cancro freddo in amore

9° Leone: purtroppo si verificheranno delle turbolenze interne al contesto familiare che dovrete assolutamente placare, un po’ per quieto vivere, un po’ per riacquistare una concentrazione che sicuramente andrà perduta.

10° Cancro: stimolerete molto la freddezza in amore, e probabilmente anche in famiglia. Questo periodo potreste pensare principalmente a come rimediare qualche problema e a tenere il conto con le spese quotidiane.

La serata si prospetta abbastanza tranquilla.

11° Scorpione: avrete uno stress molto accentuato che potrebbe mettere a repentaglio la vostra concentrazione sul lavoro. Fare in modo che ci sia qualcosa di rilassante sempre a portata di mano potrebbe sortire qualche effetto desiderato, secondo l’oroscopo.

12° Acquario: più che di una pausa fisica, avete bisogno di una pausa mentale per poter riprendere in mano la vostra quotidianità. Lo stress vi sta davvero mettendo a dura prova, nonostante abbiate fatto molto per poter ristabilire un equilibrio interiore ottimale.