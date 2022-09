Secondo le previsioni dell'oroscopo del 18 settembre, i nati sotto il segno del Toro devono essere un po' più attenti. I Leone avranno un inizio giornata un po' fiacco.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno sono alla disperata ricerca di risposte. Cercate di mantenere un profilo basso e di non precipitarvi subito nelle cose.

11° Leone: l'Oroscopo del 18 settembre denota un inizio giornata un po' fiacco per voi. Verso il pomeriggio, però, ci sarà un certo miglioramento, quindi, cercate di essere positivi.

10° Bilancia: giornata molto interessante sul fronte del lavoro. In amore, invece, potreste non avere le stesse opportunità. Cercate di essere riflessivi e di non lasciare che sia sempre solo il cuore a parlare.

9° Scorpione: buon momento per i nuovi progetti lavorativi. Se state pensando di mettere a posto alcune faccende burocratiche, questo potrebbe essere il momento buono, approfittatene.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: in amore è tempo di fare chiarezza e di guardare con maggiore lucidità a certe situazioni. Dal punto di vista professionale, invece, è meglio non tirare troppo la corda.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 18 settembre vi invitano ad essere un po' più razionali.

Nell'ultimo periodo avete vagato un po' troppo con la fantasia, ma adesso è giunto il momento di essere più concreti.

6° Ariete: l'autunno sarà molto florido per voi, tuttavia, adesso è ancora il tempo di mantenere la calma e di non essere eccessivamente frettolosi. Buon momento per iniziare nuove conoscenze.

5° Toro: date tempo al tempo e non siate troppo frettolosi.

Ricordate che la fretta è sempre stata una cattiva consigliera, sia dal punto di vista professionale, sia personale, quindi siate attenti.

Oroscopo segni fortunati del 18 settembre

4° in classifica Acquario: ci sono delle decisioni da prendere nell'imminente futuro. Non perdetevi in chiacchiere e approfittate di questo momento positivo in amore per fare un po' di chiarezza.

3° Cancro: continuate a difendere i vostri obiettivi e i vostri sogni. Non permettete a nessuno di intralciare il vostro cammino. In amore dovete lasciare libera la persona che vi circonda per capire se realmente vuole stare al vostro fianco.

2° Vergine: giornata positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale. In ambito professionale, invece, attenti alle persone ci cui vi circonderete.

1° Pesci: la fortuna è dalla vostra parte, ma dovete essere bravi a coglierla. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali siete un po' restii. Lasciatevi andare, ne resterete piacevolmente colpiti.