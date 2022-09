Secondo l'oroscopo del giorno 1° ottobre, i nati sotto il segno del Toro devono mettere a posto alcune faccende finanziarie. Gli Acquario, invece, sono un po' contrariati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: le stelle sono un po' contrarie, ma non temete. Dal punto di vista sentimentale sta per cominciare per voi un periodo un po' burrascoso. Le relazioni in crisi potrebbero non durare.

11° Sagittario: secondo l'Oroscopo dell'1° ottobre, i nati sotto questo segno dovrebbero essere un po' più oggettivi. In certe situazioni la diplomazia è la scelta migliore, ma voi non siete particolarmente bravi in questo.

10° Capricorno: se avete delle questioni irrisolte, questo è il momento di prendere in mano la situazione e farvi avanti. Non siate troppo severi con voi stessi e con gli altri.

9° Toro: giornata ricca di consapevolezze. Sul lavoro ci sono delle questioni da risolvere, soprattutto dal punto di vista finanziario e burocratico. Cercate di risolvere tutto nei primi giorni di questo mese.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: non siate troppo polemici. Prendete più alla leggera certe situazioni e circondatevi solamente di persone che sono in grado di strapparvi una risata.

7° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo dell'1° ottobre denotano l'inizio di un periodo ricco di novità.

Sul lavoro potreste ricevere qualche notizia inaspettata, mentre in amore è ora di giocare a carte scoperte.

6° Ariete: la Luna è un po' contraria, ma tra poco questa ostilità lascerà il posto a giornate sicuramente più distese e serene. In ambito professionale è bene avere gli occhi ben aperti.

5° Gemelli: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale.

Ci sono delle strade che, poco alla volta, cominceranno ad aprirsi. Interessanti risvolti anche sul fronte delle relazioni.

Oroscopo segni fortunati del giorno 1° ottobre

4° in classifica Cancro: le stelle vi invitano ad essere un po' più reattivi. Se ci sono delle cose che non vi stanno bene, non esitate e lottate fino in fondo per ottenerle.

3° Leone: l'oroscopo del giorno 1° ottobre vi invita ad essere più attenti alla sostanza che alla forma. Tralasciate le apparenze e cercate di andare sempre alla sostanza delle cose e, soprattutto, delle persone.

2° Vergine: in amore sta per cominciare un periodo ricco di soddisfazioni. Poco alla volta riuscirete a coronare un sogno importante a cui stavate lavorando da tempo.

1° Pesci: siete particolarmente energici e desiderosi di mettervi in gioco. Dal punto di vista dei rapporti sentimentali, invece, desiderate essere sempre al centro dell'attenzione.