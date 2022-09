Grandi soddisfazioni per i nati sotto il segno del Capricorno secondo l'oroscopo del 30 settembre 2022. I nati sotto il segno dei Gemelli vivranno degli alti e bassi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: ci sono alti e bassi dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Cercate di essere un po' più razionali e meno emotivi, soprattutto in ambito professionale.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 30 settembre vi invitano ad essere più risoluti. Dal punto di vista del lavoro è importante prendere delle decisioni che potrebbero cambiare il vostro futuro.

10° Acquario: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la professione. In amore, invece, vi sentite un po' incerti. Se ci sono delle situazioni di cui non siete molto sicuri, riflettete bene.

9° Pesci: in amore e in amicizia vi aprite sempre molto e vi donate tanto, non sempre, però, ricevete indietro lo stesso trattamento. Cercate di essere un po' più attenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: giornata piena di cose da fare quella odierna. L'oroscopo del giorno 30 settembre vi invita a non essere troppo litigiosi. Soprattutto in famiglia è opportuno mantenere la calma.

7° Cancro: buon momento per cimentarsi in un nuovo progetto. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle belle notizie per quanto riguarda i cuori solitari.

Opportunità in arrivo.

6° Toro: allargate i vostri orizzonti sul lavoro. Non applicatevi troppo su quello che pensano gli altri. Solitamente tendete ad essere molto determinati, ma in questo periodo siete assaliti dai dubbi.

5° Scorpione: in amore avete tutte le buone intenzioni affinché un rapporto possa durare a lungo. Cercate di non essere troppo permalosi.

Sul lavoro ci vuole attenzione e concentrazione.

Oroscopo, i segni fortunati del 30 settembre

4° in classifica Vergine: aprite i vostri orizzonti e cimentatevi in nuovi progetti. Spesso nella vita c'è bisogno di cambiare aria e di vivere qualche emozioni diversa. Attenti, però, a quello che desiderate.

3° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 30 settembre vi invitano ad essere più determinati.

Non date troppo peso ai pareri altrui e concentratevi un po' in più su quello che desiderate realmente.

2° Bilancia: ci sono delle novità in arrivo sul lavoro. La Luna è favorevole e questo porterà dei vantaggi soprattutto a coloro i quali sono in grado di osare e di farsi avanti.

1° Capricorno: giornata intensa e ricca di soddisfazioni. Poco alla volta potrete vivere delle emozioni indimenticabili, ma non dovete avere fretta. Dal punto di vista sentimentale ci vuole cautela.