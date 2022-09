Scelte importanti per i nati sotto il segno della Bilancia secondo l'oroscopo del 21 settembre. I Leone, invece, devono fare un po' di ordine nella loro vita.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: ci sono delle cose da mettere a posto dal punto di vista professionale. Buon momento per iniziare un nuovo progetto, ma attenti alle persone di cui vi circonderete.

11° Pesci: le stelle vi invitano ad essere un po' cauti e a non prendere sottogamba faccende importanti. Tenete conto dei sentimenti altrui e non siate troppo superficiali, anche dal punto di vista lavorativo.

10° Acquario: in amore c'è un periodo di ripresa, mentre sul lavoro siete un po' più stressati del previsto. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo litigiosi.

9° Scorpione: siete un po' tesi, dovete rilassarvi. Anche se dovesse sorgere qualche imprevisto sarebbe meglio rimettersi in sesto e cercare di trovare le soluzioni adatte. In amore è tempo di fare un po' di ordine secondo l'Oroscopo del 21 settembre.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siate grati alla vita per quello che avete e per i traguardi che avete ottenuto fino ad oggi. Cercate, però, di darvi da fare per prendere le giuste decisioni, soprattutto in merito al futuro.

7° Ariete: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale.

Occhi aperti anche sul fronte dei sentimenti. Il prossimo mese sarà ricco di cambiamenti, quindi, non vi distraete.

6° Toro: se vi siete prefissati un obiettivo, non distogliete lo sguardo. Dal punto di vista professionale è importante mettersi in gioco e non perdere mai di vista chi siete e quali sono i vostri bisogni primari.

5° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 21 settembre esortano i nati sotto questo segno ad essere un po' più flessibili. Sul lavoro potrebbero nascere delle problematiche, che certamente riuscirete a risolvere con il vostro modo di fare.

Oroscopo segni fortunati 21 settembre

4° in classifica Vergine: momento molto interessante per i nati sotto questo segno per mettersi alla prova.

Siete persone tenaci, che difficilmente si lasciano condizionare dagli altri, continuate così.

3° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 21 settembre denotano l'inizio di un periodo un po' burrascoso dal punto di vista delle relazioni interpersonali. Nel lavoro, invece, ci sono grandi novità, non vi arrendete.

2° Capricorno: nel lavoro poco alla volta ci saranno dei cambiamenti importanti. In amore, invece, soprattutto i single potrebbero fare delle conoscenze molto interessanti. Non vi abbattete.

1° Bilancia: ci sono delle grandi novità sul vostro cammino. Ad ogni modo, cercate di essere pazienti e vedrete che tutti i sacrifici fatti vi saranno ricompensati. In amore, invece, è tempo di fare delle scelte importanti.