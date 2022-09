L'Oroscopo della giornata di martedì 20 settembre vedrà un Cancro raggiante in amore, merito della Luna e di Venere favorevoli, mentre Sagittario dovrà cercare di essere più scaltro al lavoro. Toro sarà in perfetta sintonia con la persona che ama di più, mentre Saturno in quadratura a Scorpione renderà difficili alcune scelte al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 20 settembre.

Previsioni oroscopo martedì 20 settembre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che vi vedrà in difficoltà a causa della Luna in quadratura.

Anche Venere, seppur meno influente, vi metterà alle strette in amore, e dovrete trovare una soluzione il prima possibile. Se siete single mettersi al centro dell'attenzione quando non necessario non sarà d'aiuto. In ambito lavorativo ve la caverete abbastanza bene, anche se potreste provare ad aspirare a qualcosa di più. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale stupenda in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna e Venere dalla vostra parte, vi sentirete in perfetta sintonia con la persona che amate. Potrebbe essere il momento giusto per intensificare il vostro rapporto. Sul fronte lavorativo non mancherà disponibilità in voi, ma dovrete anche avere le conoscenze adatte per portare a termine certe mansioni.

Voto - 8️⃣

Gemelli: che in amore le cose tra voi e il partner non vanno benissimo l'avete capito da un po’. Secondo l'oroscopo di martedì 20 settembre, Venere in quadratura non vi darà tregua, ciò nonostante, se mettereste da parte il vostro orgoglio, forse potreste provare a vivere un rapporto migliore, senza ovviamente farvi raggirare.

In ambito lavorativo prenderete le decisioni giuste al momento giusto, e ciò potrebbe influire positivamente sui vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: una Luna raggiante nel vostro segno vi permetterà di vivere al meglio la vostra vita sentimentale. Venere in sestile inoltre, non vi farà mancare affetto e romanticismo, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Anche voi cuori solitari potreste avere buone occasioni per vivere bei momenti con la vostra fiamma. Nel lavoro date più valore ai progetti a lungo termine, perché saranno proprio quelli che vi daranno più soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di martedì stabile per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Questo cielo sarà tutto sommato valido per provare a vivere un rapporto sereno con la persona che amate. Se siete single dovrete uscire dalle vostre solite abitudini, e aprirvi a nuovi orizzonti. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, e con un po’ di fortuna da parte di Giove, lentamente vi farete strada verso il successo. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale splendida dal punto di vista amoroso per voi nativi del segno.

La Luna e Venere saranno favorevoli, e la vostra relazione di coppia sarà magica, piena di passione, stabilità, e nuovi progetti da portare avanti insieme. Se siete single quest'inizio di autunno potrebbe rivelarsi pieno d'amore. In ambito lavorativo non vi tirerete indietro davanti a nuovi progetti, anche se non sarete tra i migliori del vostro settore. Voto - 9️⃣

Bilancia: periodo non molto convincente sul fronte amoroso a causa della Luna in quadratura. I problemi sono fatti per essere risolti. Se ci tenete davvero alla persona che amate, mettete da parte l'orgoglio, mostrate comprensione e cercate di riavvicinarvi al partner. Per quanto riguarda il lavoro le vostre abilità sono molto più sviluppate in questo periodo e questo vi infonde sicurezza su diversi campi.

Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo davvero intrigante per voi nativi del segno sul fronte amoroso. Le coppie di lunga data, avranno modo di ravvivare il loro rapporto, merito in particolare della Luna e di Venere in buon aspetto. I single saranno più disposti ad aprire il loro cuore. Nel lavoro ci sarà tanto da fare, ma voi vi sentirete pronti a nuove sfide. Attenzione però a Saturno in quadratura, che potrebbe rendere difficili alcune decisioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: questo cielo vi porterà a riflettere secondo l'oroscopo di martedì 20 settembre. Soprattutto in ambito lavorativo, tenderete ad essere più scaltri, e sfruttare tutte le vostre potenzialità per cercare di ottenere il meglio dai vostri progetti.

In ambito amoroso non ci saranno momenti così romantici tra voi e la persona che amate, ciò nonostante, non può piovere per sempre. Voto - 7️⃣

Capricorno: con questa Luna in opposizione dal segno del Cancro, far valere le vostre emozioni in ambito amoroso non sarà affatto semplice. Venere vi aiuterà ad essere romantici, single oppure no, ma a volte bisognerà avere anche buon senso. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti faticheranno a prendere il volo. Forse potrebbe essere necessario cambiare qualcosa. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata discreta per quanto riguarda le emozioni secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà particolarmente influente, e trovare il giusto pretesto per vivere una relazione di coppia armoniosa potrebbe non essere così semplice.

Cercate dunque di non forzare la situazione. Nel lavoro invece vi sentirete perfettamente a vostro agio, e sempre con le idee giuste per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in Cancro vi aiuterà non poco dal punto di vista sentimentale, ciò nonostante ci saranno ancora molte cose da sistemare tra voi e la vostra anima gemella, prima di poter tornare a vivere un rapporto sereno. Se siete single trovare la persona giusta per voi non sarà facile, ciò nonostante non date retta a coloro che vi dicono che non ci riuscirete mai. In ambito lavorativo meglio non fare il passo più lungo della gamba. Portate avanti i vostri progetti con calma, e senza prendervi troppi rischi. Voto - 7️⃣