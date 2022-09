L'Oroscopo del giorno 21 settembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì. In evidenza i segni compresi nella tranche formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Oggetto delle analisi correnti, come da solita prassi, i settori della quotidianità coincidenti con i sentimenti e le attività lavorative. Ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro simbolo astrale di nascita? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì 21 settembre consultando il responso delle stelle in merito all'amore e al lavoro.

Previsioni zodiacali del 21 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Partirà benissimo questo mercoledì di centro settimana. Cercate pertanto di sfruttare il buon momento per dare un colpo di mano in quelle situazioni attualmente in stallo. Sorpresa a fine pomeriggio/inizio sera. In famiglia periodo ricco di serenità e tanto buonumore. Cogliete le occasioni che il destino vi offrirà, accettando senza indugi una proposta stuzzicante. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli imprevisti. Nel lavoro, il trigono di Plutone verso il vostro Mercurio accentuerà qualsiasi tipo di capacità pratica o creativa. I risultati supereranno le aspettative.

In amore, proprio in questi giorni potrebbe spirare aria di conquiste: sarebbe giusto farci un pensierino... Comunque vada, sarà interessante e stimolante lasciarsi un po’ andare. L’umore sarà abbastanza alto, sarete ottimisti e guarderete con fiducia al futuro.

Scorpione: ★★★★★. Il prossimo mercoledì si preannuncia già dalle prime luci dell'alba pimpante e degno di lode.

Gongolate pure cari amici dello Scorpione, le stelle hanno in serbo per voi sorprese e belle novità tutte da sfruttare nel modo che riterrete più opportuno. A darvi la carica contribuiranno molte situazioni incoraggianti, nonché il sostegno delle persone che vi circondano nella vita e nel lavoro. Del resto, i migliori risultati li otterrete lavorando in collaborazione con gli altri: pronti a scommettere?

Nel lavoro il periodo va verso una certa stabilità e presto inizierete ad andare davvero lontano. Nonostante lo stress e forse qualche momento di pessimismo, un nuovo progetto inizia a dare lentamente i suoi frutti. In amore, aperti alle amicizie e alla voglia di comunicare, sarete caldi e affettuosi con il partner. È un buon momento per chi è in cerca dell’anima gemella. Dedicate maggiore attenzione al vostro fisico. Magari potreste approfittare per iniziare un corso appropriato.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 21 settembre annuncia un giorno discreto pronto a bussare alle vostre porte, non esente però da piccoli fuori programma. La buona sorte se con una mano darà con l'altra potrebbe togliere: concentrazione!

Recuperato l’equilibrio, da adesso in avanti al centro dell’attenzione ci saranno questioni professionali da gestire e nuove responsabilità economiche da valutare. Procedete con il vostro naturale buonsenso, attenendovi scrupolosamente ai programmi prestabiliti. Nel lavoro non fate scelte affrettate e non lasciatevi condizionare da chi vi vorrebbe più coraggiosi. Potrebbe essere il classico “armiamoci e partite”. In amore dedicate il vostro tempo libero alle piccole grandi gioie della vita: una passeggiata mano nella mano, come ai vecchi tempi potrebbe ravvivare la fiammella della passione. Energici e pimpanti, potreste dare sfogo alla vostra vitalità facendo piccole attività fisiche.

Oroscopo e stelle del 21 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Si profila decisamente in salita questo nuovo mercoledì di metà settimana, almeno secondo l'attuale report astrale. La giornata quindi si appresta a patire abbastanza marcatamente il periodo "no", in diversi ambiti. In alcuni casi, un lieve calo d'energia potrebbe non corrispondere a un calo di fortuna o di possibilità. Non chiudetevi in casa e non siate troppo pessimisti: sappiate che la volontà può più delle stelle. In questa giornata, tra l'altro, dovreste prestare un pochino più di attenzione alle persone che avete intorno: qualcuno potrebbe darvi buca riguardo un appuntamento, facendovi restare con un palmo di naso.

Se il vostro cuore non è molto propenso a fare sconti, allora questa giornata potrebbe essere di guerra. Le vostre abitudini e le vostre opinioni potrebbero non coincidere con quelle altrui ed allora bisognerà andare un pochino a sondare il terreno, evitando di esprimersi a vanvera.

Acquario: ★★★★. Giornata discreta con picchi abbastanza buoni da cogliere. Il consiglio: non fidatevi di ciò che luccica ma indagate prima di prendere eventuali decisioni, ok? Alcune noie del passato potrebbero riemergere: non abbassate la guardia! La Luna cambiando di segno (entrata in Leone) darà la scena tutta per voi. Opportunamente controllato dalla ragione, il vostro intuito potrebbe regalare il meglio di sé.

La ritrovata serenità interiore poi, senz'altro trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli. Nel lavoro esporrete in modo personale le vostre proposte. Al di là del contenuto, ciò che impressionerà favorevolmente sarà la vostra sicurezza. In amore, inutile cercare alibi; se non vi sentiste più motivati a frequentare una persona, ditelo chiaramente, senza alimentare false illusioni. Vivete con intensità e trasporto ogni emozione, seguendo un regime di vita regolare: sarete in perfetta forma.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 21 settembre, prevede buone notizie. Inaspettate novità riporteranno quella serenità che mancava da un pezzo. Un consiglio spassionato: cercate di sistemare situazioni o problemi in lista d'attesa.

Dolcezza e astuzia in questi giorni, se dosati al punto giusto, favoriranno dinamismo e voglia di brillare. Eventuali desideri si dovranno armonizzare con le scelte del periodo, poggiando su equilibri sicuri, evitando ovviamente di strafare. Alcuni tipi di rapporti sociali saranno molto vivaci e stimolanti; condividerete con gli altri nuove esperienze. Nel lavoro, solo sentendovi apprezzati riuscite a dare il meglio di voi. Il vostro contagioso entusiasmo fungerà da stimolo nel dare sempre il meglio. In amore invece non potrete chiedere di più alla vostra storia, resa unica non soltanto dalle emozioni ma anche dalla condivisione di interessi. Giornata di appuntamenti, incontri e magari di chiarimenti per i single. In ogni caso, tenete conto che il look avrà un ruolo importante.