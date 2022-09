Le previsioni dell'oroscopo del 23 settembre esortano gli Ariete ad essere un po' più calmi e diplomatici. Periodo un po' no per Toro e Leone.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: non siete esattamente in forma. Le previsioni dell'Oroscopo del 23 settembre vi invitano a tenere sotto controllo le vostre emozioni onde evitare di incorrere in problematiche importanti.

11° Leone: spesso siete dominati dall'istinto e questo non sempre è un bene. Soprattutto dal punto di vista professionale è necessario fare di tutto per rimettersi in carreggiata e tornare attivi.

10° Bilancia: dovete essere pazienti. Se la persona che amate non si sta comportando esattamente nel modo che avevate immaginato, dategli del tempo. Se le cose non dovessero migliorare, prendete le dovute distanze.

9° Capricorno: siete un po' stanchi, sia dal punto di vista fisico sia psicologico. In ambito sentimentale è importante mantenere la calma, mentre nel lavoro talvolta ci vuole anche un po' di pugno di ferro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 23 settembre vi invitano ad essere un po' più riflessivi. Spesso prendete delle decisioni troppo affrettate, di cui potreste pentirvi.

7° Gemelli: in amore ci sono degli alti e bassi.

Cercate di cogliere l'aspetto positivo delle cose che vi capitano, anche se apparentemente potrebbero sembrare piuttosto incresciose.

6° Acquario: nella vostra vita c'è bisogno di una maggiore risolutezza. Non perdetevi in chiacchiere e, soprattutto, concentratevi un po' di più su quelli che sono i vostri obiettivi.

5° Ariete: Venere favorevole potrebbe aiutare nei rapporti di coppia.

Se avete delle cose in sospeso da chiarire, non perdetevi d'animo e cercate di farlo con calma e diplomazia.

Oroscopo segni fortunati del 23 settembre

4° in classifica Vergine: nella vita spesso capita di trovarsi dinanzi delle situazioni che pongono di fronte scelte drastiche. Cercate di mostrarvi calmi e riflessivi. Risulta necessaria anche una buona dose di creatività.

3° Sagittario: i nati sotto questo segno stanno facendo dei passi in avanti molto importanti. Cercate di essere cauti, specie se state lavorando ad un progetto a cui tenete particolarmente.

2° Pesci: siete in forma, sia dal punto di vista fisico sia psicologico. L'oroscopo del 23 settembre vi esorta a non demordere e a continuare a lottare per ottenere i vostri traguardi.

1° Cancro: non perdete tempo in chiacchiere. Questo è un periodo molto produttivo per voi, pertanto, cercate di darvi da fare. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci sono delle scelte importanti da prendere.