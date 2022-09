Lunedì 26 settembre troveremo sul piano astrale la Luna e il Sole transitare nel segno della Bilancia, nel frattempo Mercurio assieme a Venere stazioneranno sui gradi della Vergine. Nettuno, invece, protrarrà il moto in Pesci, così come Saturno resterà stabile nel segno dell'Acquario e Plutone continuerà la sosta in Capricorno. Giove, infine, permarrà in Pesci come Marte proseguirà il domicilio in Gemelli e Urano insieme al Nodo Nord rimarranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Toro e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: comunicazione top. Sia nelle trattative commerciali che nei dialoghi amicali, i nati Acquario sembreranno avere una marcia in più questo lunedì, grazie alle splendide doti dialettiche che gli donerà il parterre planetario. Comunicazione fluida che risulterà oltremodo convincente per accaparrarsi le simpatie di qualche cliente dell'azienda concorrente.

2° posto Bilancia: a tamburo battente. Lunedì dove i nati Bilancia saranno presumibilmente chiamati a rimboccarsi le maniche senza batter ciglio, in quanto ciò che semineranno in questo periodo sarà foriero di soddisfazioni morali ed economiche nel prossimo futuro.

3° posto Gemelli: briosi. L'arma supplementare della quale godranno i nati Gemelli, nel corso del 26 settembre, avrà buone chance di essere la predisposizione favorevole a ciò che accadrà, ovvero un umore eccelso che riuscirà a non indebolirsi di fronte a eventuali imprevisti.

I mezzani

4° posto Scorpione: detective. Il focus di casa Scorpione questo lunedì potrebbe essere rappresentato dalle vicende professionali, coi nativi che non avranno chiare alcune dinamiche relazionali all'interno del luogo di lavoro. Sospettando che il capo faccia figli e figliastri, i nativi vestiranno i panni dei detective e inizieranno a cercare la verità dietro i comportamenti altrui.

5° posto Leone: punti fermi. La settimana inizierà con una giornata destabilizzante ma significativa per i felini, in quanto alcuni punti di riferimento potrebbero venir meno e minare le certezze native ma, allo stesso tempo, fornire al segno di Fuoco l'opportunità per guardarsi attorno con più attenzione.

6° posto Ariete: tentativi.

Ventiquattro ore dove il primo segno zodiacale non faticherà ad accorgersi come il vecchio modus operandi, perlopiù facente parte la sfera professionale, andrà modificato per renderlo più idoneo al contesto attuale. A tal proposito, i nativi saranno probabilmente propensi a fare dei tentativi sino a giungere al modo di agire più adatto alle circostanze.

7° posto Sagittario: orecchie da mercante. Colpi bassi e maldicenze non dovrebbero mancare sul fronte amicale di casa Sagittario durante questo lunedì ma i nativi, così da tenere lontana l'ira, se le lasceranno scivolare addosso e tale mossa si rivelerà la più indicata.

8° posto Pesci: a passo di lumaca. La voglia di sbracciarsi non farà probabilmente parte delle priorità del dodicesimo segno zodiacale nel giorno in questione, coi nativi che sembreranno avanzare a passo di lumaca e tale lassismo non andrà giù al partner e nemmeno ai figli.

9° posto Capricorno: sviare i discorsi. Una persona cara potrebbe spingere i nati Capricorno, specialmente il primo decano, a dire la loro riguardo un pruriginoso argomento ma il segno Cardinale, voglioso di non rispondere, tenterà in ogni modo di sviare il discorso.

Ultime posizioni

10° posto Toro: taciturni. Qualche accusa di troppo nei loro riguardi o una diatriba non ancora risolto con un figlio renderanno, c'è da scommetterci, il primo segno Fisso incline ad assumere un mood taciturno, il quale lo porterà molto più a rimuginare piuttosto che ad esprimere ciò che pensa.

11° posto Cancro: segreti da preservare. Giorno d'inizio autunno che si rivelerà presumibilmente importante per il ménage amoroso di casa Cancro, in quanto i nativi saranno chiamati a preservare un segreto che, giungendo alle orecchie del partner, rischierebbe di urtare l'armonia in coppia.

12° posto Vergine: bizzosi. La seconda a terza decade di casa Vergine, nel corso di questo lunedì, si renderà probabilmente conto di non essere più al centro dei riflettori e tale scesa dal piedistallo porterà un pizzico di nervosismo e insoddisfazione.