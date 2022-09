I Sagittario sono molto appassionati secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 24 settembre. Gli Ariete, invece, stanno vivendo un periodo un po' altalenante.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: siete un po' svogliati in questo periodo e ciò potrebbe portarvi qualche piccolo disguido sul lavoro. In amore è necessario fare un po' di ordine, siete distratti.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 24 settembre denotano un quadro astrale un po' altalenante. La vostra mente vi conduce verso una direzione, ma il cuore va da un'altra parte.

Bisogna trovare un punto d'incontro.

10° Vergine: ci sono delle scelte da prendere nel giro di poco tempo. Le persone che vi circondano potrebbero provare a darvi dei consigli, ma voi ascoltate solamente il vostro cuore.

9° Toro: vi sentite un po' lunatici. Cercate di riflettere un po' di più prima di lasciarvi andare. In amore potreste provare un certo trasporto per una persona inattesa. Andateci piano.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: siete dei sognatori e degli appassionati. Non fate mai nulla senza passione e questo potrebbe portarvi a scontrarvi con una realtà che spesso potrebbe tradire le aspettative.

7° Gemelli: la paura di deludere gli altri potrebbe spingervi a rinunciare a delle occasioni.

Ragionate solamente con la vostra testa e non badate a quello che pensano gli altri.

6° Cancro: l'oroscopo del 24 settembre vi vede particolarmente curiosi. Sia in amore sia nel lavoro amate sperimentare e trovarvi sempre in situazioni diverse. Dinanzi gli ostacoli, però, andate un po' in tilt.

5° Acquario: in certi casi essere irriverenti potrebbe essere la soluzione migliore.

Dite quello che pensate senza peli sulla lingua. In ambito professionale, però, attenti alle persone a cui vi rivolgete.

Oroscopo segni fortunati del 24 settembre

4° in classifica Scorpione: ci sono interessanti novità in arrivo ma dovete essere attenti. Non fatevi prendere troppo la mano dall'euforia dell'inizio. In amore potreste ricevere una sorpresa inaspettata.

3° Pesci: se avete cominciato da poco una nuova relazione, il consiglio è quello di andarci cauti. Non fatevi prendere subito dall'entusiasmo del primo momento e siate più riflessivi.

2° Bilancia: secondo l'oroscopo del 24 settembre i nati sotto questo segno dovrebbero gettarsi di più nelle cose, specie se sono delle nuove esperienze. In amore non abbiate la pretesa di avere sempre ragione.

1°Leone: ottimo momento per dedicarvi un po' di più alla vita di coppia. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma bisogna essere un po' più flessibili.