Secondo le previsioni dell'oroscopo del 26 settembre, i nati sotto il segno dei Gemelli sono un po' stanchi, mentre gli Acquario sono in grande forma. Per i Cancro potrebbe essere un periodo pieno di conferme, occhi aperti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: vi sentite un po' stanchi e demotivati, soprattutto dal punto di vista professionale. Siete alla ricerca di nuovi stimoli e nuove emozioni.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 26 settembre esortano i nati sotto questo segno a non perdere di vista quelli che sono gli obiettivi.

Lottate fino a quando non otterrete delle soddisfazioni.

10° Cancro: tra oggi e domani potreste ricevere delle conferme. Se siete rimasti male di qualcosa, parlatene in maniera calma e tranquilla, solo in questo modo si risolvono i problemi.

9° Pesci: in amore è importante essere decisi. Se volete una cosa ardentemente, non permettete a nessuno di ostacolarvi. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle scelte da prendere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: se state affrontando un periodo colmo di dubbi in amore, forse è il caso di fermarsi un attimo. Non dovete accontentarvi mai, lottate sempre per i vostri sogni.

7° Scorpione: ci sono delle novità in arrivo che andrebbero prese in considerazione.

Non siate troppo rigidi con voi stessi e con gli altri e imparate a chiedere scusa quando necessario.

6° Sagittario: l'oroscopo del 26 settembre esorta i nati sotto questo segno ad essere risoluti. Sul lavoro dovete anche dire qualche no, altrimenti c'è il rischio che le persone se ne approfittino.

5° Vergine: giornata interessante sul fronte delle emozioni.

Dovete essere sempre attenti sul lavoro, in quanto da un momento all'altro potreste vivere qualche cambio di programma improvviso.

Oroscopo segni fortunati del 26 settembre

4° in classifica Toro: vi trovate in un momento di vita un po' complesso, per cui potrebbe essere necessario chiedere consiglio ad una persona cara. In amore siete favoriti, quindi, non vi arrendete.

3° Capricorno: cambiare idea su di una persona o rispetto ad una situazione è una cosa necessaria da fare in certi casi. Dal punto di vista professionale è importante che gli altri vi rispettino.

2° Leone: nella vita talvolta è necessario prendersi un momento per sé. Questo non vuol dire essere egoisti, ma avere cura della propria persona sia dal punto di vista fisico, sia psicologico.

1° Acquario: ottimo momento per l'amore. In questo periodo vi sentite sereni e appagati, quindi, andate avanti per la vostra strada e non curatevi di tutto quello che accade attorno.