Per la settimana che va da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre 2022, l’Oroscopo vedrà il pianeta Urano entrare nei gradi della costellazione del Toro, mentre la Luna arriverà nella costellazione del Sagittario. Il Vergine avrà nei suoi gradi Mercurio, mentre il Sole e successivamente Venere si troveranno nella costellazione del Bilancia. Saturno sarà in Acquario, Giove in Ariete.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della settimana indicata.

L’oroscopo settimanale: Bilancia fortunato

1° Leone: avete lavorato moltissimo nel corso delle settimane precedenti e ora potrete finalmente raccogliere i frutti del vostro impegno.

Potreste avere un aumento di stipendio o l’avanzamento della vostra carriera, arrivando a qualche traguardo più che eccezionale. Con gli affetti potreste sentire sempre più partecipazione, l’amore in particolare rivestirà un ruolo fondamentale per la vostra autostima. Fate del vostro meglio per svagarvi nel fine settimana.

2° Bilancia: sarà uno dei vostri periodi fortunati prima che l’anno chiuda; quindi, ci saranno occasioni per approfittare di qualche ausilio fortuito per poter incrementare i vostri guadagni. Sarete sempre più richiesti nel vostro settore, arrivando perfino a fare la differenza nel posto in cui lavorate. Nella coppia si creerà una sorta di condivisione di idee che probabilmente vi farà sentire entrambi molto più vicini nella quotidianità, prima dell’aspetto passionale in sé.

3° Sagittario: dovrete fare qualche piccolo sacrificio prima che questa settimana veda realmente la luce, a partire dalle questioni familiari. Gli affari potrebbero darvi molto di più di quanto prospettato dalla squadra di lavoro. Sarete circondati di persone che vorranno aiutarvi, ma con le sfide riuscirete a cavarvela quando non ci sarà nessuno nei paraggi.

Farete un incontro che si trasformerà in una bella amicizia che vi darà anche molto supporto morale.

4° Vergine: avrete un giro di vite in famiglia che vi regalerà una bellissima atmosfera e tante soddisfazioni, mentre sul lavoro la partecipazione e la collaborazione con i colleghi potrebbe essere incentivata da tanti obiettivi che saranno in comune.

Con le questioni sentimentali potreste avere una comunicazione vincente che nella coppia potrebbe tradursi con un venirsi incontro molto più produttivo. La passionalità sarà al centro del fine settimana, insieme a qualche impegno mattutino.

Capricorno atono

5° Gemelli: sicuramente questa settimana si vedranno degli sprazzi di vivacità dalle vostre parti che potrebbero farvi risultare sempre più magnetici e inclini a fare sempre nuove amicizie. Con il lavoro avrete a cuore il lavoro di squadra più di ogni altra cosa, per cui non esiterete a fare di tutto per mantenere l’atmosfera di gruppo ottimale e anche piacevole. Nel fine settimana ci saranno situazioni familiari che vi permetteranno di risolvere dei problemi e di costituire anche una sorta di punto di riferimento.

6° Toro: stare fermi non è nella vostra natura, per cui fare tanto e con tanto impegno potrebbe portarvi a risultati eccellenti, ma anche a farvi stancare prima del previsto. Dovrete alternare i momenti di lavoro a quelli di riposo con più attenzione. Con le persone amate invece ci saranno momenti davvero idilliaci che vi porteranno anche a sperimentare qualche nuovo interesse.

7° Capricorno: potreste sentirvi piuttosto atoni nel corso di questa settimana. Avrete dei successi che però non vi daranno occasione di sentirvi adeguati, mentre con qualche sfida potreste sentirvi decisamente a disagio nell’affrontarla. Anche in amore avverranno degli episodi di noia e a tratti di una incertezza molto profonda.

Rivedere qualche scelta nel fine settimana vi condurrà verso una direzione praticamente a senso unico.

8° Acquario: per il momento avrete la tendenza a risparmiare molto; quindi, anche se ci saranno delle situazioni di svago starete comunque attenti alle vostre risorse. Ciò comporterà un po’ di malumore, ma nel complesso avrete una concentrazione che vi porterà ad essere molto più celeri con i vostri doveri, e anche un pizzico più fortunati con gli affari. Secondo l’oroscopo in famiglia si potrebbero creare dei contrasti difficili da smaltire.

Progetti per Cancro

9° Ariete: avrete una marea di impegni che però potrebbero farvi sentire molto produttivi, mentre con i guadagni dovrete attendere ancora un po’ prima di vederli e poterne usufruire.

Fra una situazione affettiva e l’altra, in amore state perdendo un po’ di quella vivacità che caratterizzava la vostra relazione fino a poco tempo fa. Cercate di staccare un po’ la spina quando ne avete l’occasione, perché non sarà raro avere un incontro ravvicinato con lo stress.

10° Cancro: dovreste evitare di prendere in considerazione l’idea di approcciarvi alla persona amata oppure di cercare una evoluzione di coppia, perché questa settimana potrebbe risultare molto deludente in tal senso. Dovrete affrontare qualche progetto che probabilmente non vi piacerà moltissimo, ma che d’altro canto potrebbe risollevare le vostre finanze, se vi mettete d’impegno.

11° Scorpione: avrete delle cose da sbrigare e che non potranno essere rimandate per cause di forza maggiore.

Secondo l’oroscopo fare qualche spesa in più potrebbe mettervi in difficoltà, e fare economia ora potrebbe essere doveroso nei confronti sia di voi stessi che della vostra famiglia. Non ci sarà accordo nell’ambiente domestico, probabilmente per una decisione che volevate prendere da tanto tempo e che potrebbe essere molto produttiva per la vostra carriera. Il weekend potrebbe darvi un po’ di tregua.

12° Pesci: purtroppo avrete qualche senso di nostalgia passato e una gelosia che probabilmente potrebbe anche intaccare il vostro lavoro. La vostra impulsività con qualche affare potrebbe risultare quanto mai controproducente per le aspettative che gli altri avranno di voi. Nella vostra relazione d’amore, ma anche in famiglia, potrebbero crearsi dei contrasti accompagnati anche da separazioni, secondo l’oroscopo. Staccare un po’ la spina nel weekend potrebbe farvi solo bene.