L'oroscopo della giornata di giovedì 22 settembre vedrà i nativi Leone rimettersi in gioco sul piano amoroso, forte della Luna in congiunzione, mentre piccole insicurezze in amore potrebbero farsi avanti per i nativi Acquario. Venere in trigono garantirà una buona intesa di coppia ai nativi Toro, mentre Bilancia sarà esprimere al meglio le proprie idee al lavoro e le proprie emozioni in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 22 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 22 settembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Questo cielo vedrà la Luna in posizione favorevole, e riuscirete a coltivare un rapporto sano e stabile tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio opposto potrebbe portarvi fuori strada. Se avete sbagliato un progetto una volta, la seconda volta deve essere quella giusta. Affidatevi dunque a Marte e Giove per non fallire. Voto - 8️⃣

Toro: se dovete dichiararvi a qualcuno, meglio aspettare ancora qualche giorno. Secondo l'oroscopo di giovedì 22 settembre, la Luna in quadratura andrà ad alterare il vostro umore. Anche se Venere vi farà scoppiare di passione, il modo in cui vorreste amare potrebbe essere frainteso. Un po’ meglio nel lavoro, anche raggiungere i vostri obiettivi con i vostri progetti non sarà sempre facile.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata interessante per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Questa Luna in sestile vi ridarà fiducia nell'amore, e soprattutto nei confronti della persona che amate. Venere inoltre sta per spostarsi in una posizione migliore, dunque, single oppure no, abbiate pazienza, e presto le cose torneranno anche meglio di prima.

In ambito lavorativo sarete ben concentrati sui vostri obiettivi, e presto o tardi li raggiungerete. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Single oppure no, con il supporto di Venere in sestile, vi sentirete in sintonia con la persona che amate, e sarà più semplice per voi parlare d'amore e mostrare le vostre emozioni.

In ambito lavorativo potreste avere idee interessanti, che presto, con un po’ di fortuna, potreste mettere in cantiere. Voto - 8️⃣

Leone: con questa Luna in congiunzione sarà finalmente possibile per voi rimettervi in gioco, soprattutto voi cuori solitari in vena di mostrare le vostre emozioni. Se siete impegnati invece riuscirete a dedicare più tempo alla persona che amate, e riuscirete a godere di un'intesa migliore. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo vi permetterà di fare di più, ciò nonostante sta a voi trovare l'occasione adatta. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale serena e appagante secondo l'oroscopo di giovedì. Venere in congiunzione vi farà sentire in sintonia con il partner, e avrete sempre un buon motivo per regalare un sorriso alla persona che amate.

Se siete single l'amore non mancherà, ma non sempre dovrete lasciar parlare il cuore. In ambito lavorativo, affinché i vostri progetti abbiano successo, forse dovreste essere più incisivi. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata favorevole dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. La Luna in sestile vi aiuterà a esprimere al meglio le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Single oppure no, dunque, resistere alle tentazioni amorose della persona che amate sarà difficile. In ambito lavorativo sarete fortemente convinti delle vostre capacità, e con questo cielo, presto arriverete alla meta. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale altalenante nell'ultimo periodo, ma tra voi e il partner ci sarà quella sicurezza che sta alla base del vostro rapporto, che vi permetterà di non perdervi per strada.

L'amore c'è dunque, dovrete solo trovarlo e condividerlo con la persona che amate. Nel lavoro sarete chiamati a esprimere al meglio le vostre abilità, e con il giusto impegno, riuscirete a dare una buona impressione di voi. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata discreta per voi dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono vi darà una mano in amore. In generale vi sentirete abbastanza bene, con la voglia di riprendere in mano la vostra vita amorosa. Venere inoltre sta per allontanarsi da questa scomoda posizione. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a prendere le giuste scelte, e con un po’ di fortuna da parte di Giove arriveranno buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa Venere in trigono dal segno amico della Vergine, aprirà il vostro cuore e vi renderà piuttosto generosi nei confronti delle persone che amate, mettendo in risalto tutte le vostre buone qualità.

Sul fronte professionale invece dovrete fare di più se volete aspirare più in alto, anche se questo cielo non ve lo permette al momento. Voto - 7️⃣

Acquario: potrebbero venire fuori insicurezze dal punto di vista sentimentale. Single oppure no dunque, moderate il vostro atteggiamento, perché potrebbe non piacere al partner o ai vostri amici. Molto bene invece in ambito lavorativo, grazie a queste stelle che vi metteranno sempre nelle condizioni ideali per dare il massimo. Voto - 7️⃣

Pesci: questo settembre anonimo, non vi sta dando tante soddisfazioni. Sul fronte amoroso avrete bisogno di sicurezze in più dalla vostra relazione di coppia, ma questo vorrà dire mettere in dubbio i sentimenti che il partner prova per voi. Anche nel lavoro vorreste poter lavorare con delle garanzie, ma con questo cielo non sarà possibile. Dimostrare tutto il vostro impegno, senza uscire fuori dai binari. Voto - 6️⃣