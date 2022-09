L'Oroscopo del giorno 29 settembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì. In evidenza un transito astrale davvero di prim'ordine: curiosi? Ebbene, la parte centrale della settimana vede il passaggio del pianeta Venere in Bilancia. Ottimo periodo in amore e nel lavoro anche per altri due segni indicati come vere e proprie "superstar": Scorpione e Sagittario, entrambi pronosticati sulla cresta dell'onda. Un pochino giù di tono gli amici dell'Acquario: tranquilli, arriveranno tempi migliori.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di giovedì 29 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". Con l'astro dei buoni sentimenti, Venere, in visita nel vostro segno, la giornata sarà molto movimentata e forse anche un po’ caotica ma assolutamente fortunata. Di sicuro, però, priva di noia e di ristagno! L’unico difetto potrebbe essere l’impulsività con la quale giungerete troppo presto alle attese conclusioni. Forse dovreste osare un po’ di più. Ma, senza dubbio, il vostro modo di comportarvi è onesto e sincero, non lo si può negare. Nel lavoro potreste accorgervi di aver giudicato troppo presto un collega o il vostro principale. Conoscendolo meglio, poi vi apparirà diverso, migliore. In amore vorrete buttarvi anima e corpo in una storia d’amore nata con il classico colpo di fulmine: forse penserete di aver fatto i conti senza l’oste.

Tranquilli, non è così: godete!

Scorpione: ★★★★★. Un giovedì da vivere davvero cavalcando l'onda del successo! Arriverà anche tanto sano divertimento, portato dalla Luna nel dinamico segno dello Scorpione. Cancellerete alcuni impegni dall’agenda e correrete a buttarvi nella mischia. Non fate tutto in fretta e furia però, e anche se il partner dovrà aspettare, preparatevi alla perfezione assoluta, ok?

Forse nell’amore non vi state impegnando a sufficienza o avete paura che il partner vi tolga una fetta della vostra amata libertà? Nel lavoro intanto, merito del vostro stato d’animo, positivo e altruista, non farete caso a qualcuno che cercasse di copiarvi da dietro. O meglio, farete finta... In alcune circostanze poi, l’immaginazione vi spingerà a costruire una storia che considerate forse come il vostro sogno di sempre.

La realtà sembra finalmente vicino ai desideri.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 29 settembre invoglia a mettere in pratica desideri e progetti tenuti in serbo per i tempi buoni: fatelo, questo giovedì sarà davvero portatore di fortuna. Nel periodo che sta per entrare risolverete facilmente persino antichi dilemmi, forse rimasti sepolti per lungo tempo. La Luna in un segno d'Acqua vi aiuterà a scovare la verità, alcune persino nascoste. E anche se non siete degli esperti detective, vi basterà fare qualche chiacchierata amichevolmente per far saltare fuori il rospo. Nel lavoro, con un po’ di tolleranza tornerà il sorriso sulla bocca vostra e di chi opera con voi. Lavorare insieme non sarà mai stato così divertente.

In amore, il momento è giusto per una dichiarazione o per tentare una riconciliazione, se nel caso ci fosse stata qualche baruffa. Dopo la tempesta, torna sempre il sereno...

Oroscopo e stelle del 29 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo un po' altalenante, racchiuso nel limbo scontato della solita routine. Comunque ampiamente positivo per molti. Se ultimamente aveste tralasciato familiari o amici, a causa degli impegni, la Luna in Scorpione vi aiuterà eventualmente a rimediare: fatelo al più presto se possibile, rimettendovi in pista con l'intento di recuperare il tempo perduto. L’isolamento infatti non fa per voi: lo sapete bene, avete sempre molto bisogno di contatti umani costanti, durevoli e soprattutto sinceri.

Nel lavoro invece, avere a portata di mano una fitta rete di contatti su cui poter fare affidamento, specie sul fronte professionale, potrebbe rivelarsi molto utile in più di un’occasione. In amore, coinvolgendo il partner in qualcosa di divertente, ravviverete la fiamma della passione e, perché no, anche della vostra voglia di stare accoccolati come un tempo, mani nelle mani.

Acquario: ★★★. In previsione un giovedì abbastanza poco promettente. Infatti gli astri fanno presagire un periodo sottotono. Come spesso capita da un po' di tempo a questa parte, al giro di boa di metà settimana potreste accusare un po’ di stanchezza, a cui magari potreste tentare di rimediare con sonnellino pomeridiano extra.

Senza abituarsi però, altrimenti poi potrebbe diventare un'abitudine! Comunque, basterà poco per farvi ritornare l’entusiasmo: un’idea interessante o una buona canzone potrebbero fare miracoli. Nel lavoro, con un po’ di buona volontà, anche questo giovedì riuscirete ad arrivare all’orario di chiusura senza accusare tanta stanchezza sfiniti. Diciamo che sarete stanchi mentalmente, ma bene fisicamente. In amore, in alcuni casi il solo affetto non basterà a rendere felice la persona amata. Provate a chiederle allora cosa desideri: sarà certo una cosa banale, talmente banale che esclamerete in cuor vostro "come ho fatto a non pensarci prima!".

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 29 settembre, preannuncia un periodo positivo in generale.

In particolare però, in alcuni momenti, potrebbe anche essere abbastanza impegnativo. Se vi prenderete del tempo per riflettere, in questa giornata sicuramente eviterete di fare la prima cosa che vi venisse dettata dall'istinto, in questo modo di certo i vostri piani non salteranno. È una questione di logica: riflettendo troverete il modo migliore per avere una soluzione a portata di mano. Nel lavoro sarete i primi a entusiasmarvi specie se le cose andassero bene, ma ugualmente i primi ad arrendervi di fronte alle eventuali difficoltà. In amore invece, vorreste rimandare alcune scelte gravose, forse troppo piene di responsabilità, magari ad altri momenti. Ma in alcune occasioni poi, la vita potrebbe mettervi alla prova. Con la Luna in Scorpione non avrete troppe difficoltà nel superare ostacoli a base affettivo/sentimentale.