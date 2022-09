Per la giornata di giovedì 29 settembre 2022, l’Oroscopo si preannuncia come ottimale per il segno del Bilancia e con un rialzo eccellente per l’Acquario. Ci saranno invece dei cali molto difficili da affrontare per i segni di acqua.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: Acquario in rimonta

1° Bilancia: avrete uno scambio di idee con il partner che potrebbe essere molto produttivo per l’evoluzione di coppia. Una maggiore maturità da parte vostra potrebbe darvi anche qualche spunto di riflessione in più.

2° Toro: avrete un ottimo rialzo dovuto alla complicità con gli affetti e al miglioramento dei rapporti con qualcuno con cui potreste avere avuto delle divergenze anche piuttosto gravi. Secondo l’oroscopo potreste raggiungere dei traguardi professionali considerevoli.

3° Leone: avrete un atteggiamento molto più partecipativo e collaborativo all’interno del contesto professionale. Con le amicizie avrete una bellissima esperienza che potrebbe favorire anche la vostra crescita mentale.

4° Acquario: avrete una rimonta eccezionale sul lavoro ma anche nella vostra grinta nell’affrontare le sfide. Incappare in qualche bella esperienza potrebbe essere molto produttivo per gli affari, con dei guadagni che potrebbero anche essere al di sopra di ogni aspettativa.

Vergine bene negli affari

5° Vergine: la serenità farà parte della vostra quotidianità, dopo qualche precedente turbolenza nel contesto familiare che non è stata molto piacevole. Secondo l’oroscopo avrete qualche carta vincente in un affare che non potrete lasciarvi sfuggire.

6° Gemelli: state avendo un lieve calo dovuto a qualche divergenza nel contesto familiare, ma nel complesso potreste avere anche quel po’ di buonumore necessario per superare gli ostacoli che la quotidianità vi metterà davanti agli occhi.

7° Ariete: non vi lascerete scoraggiare dagli impegni di questa giornata, anche perché avrete l’aiuto indiscusso della vostra squadra in ambito professionale. Avrete molto tempo libero da trascorrere con le persone che amate, in primis la famiglia.

8° Cancro: potreste avere l’opportunità di risollevare le vostre finanze con qualche accorgimento che prima non avevate considerato, quindi aguzzare la mente per adesso potrebbe essere una scelta da prendere fortemente in considerazione.

Contrasti in famiglia per il segno del Pesci

9° Sagittario: si presenteranno delle sfide molto pesanti a cui dovrete andare incontro senza essere troppo pessimisti. Nel lavoro in questo momento dovreste essere il più collaborativi possibile con i colleghi nonostante qualche divergenza interna molto forte.

10° Scorpione: dovrete prendere una decisione che potrebbe risultarvi alquanto difficile, però con i presupposti che avete al momento potrebbe essere essenziale per una faccenda di vitale importanza, specialmente se riguarda il lavoro o gli affari.

11° Capricorno: avrete delle incertezze che abbracceranno molti aspetti della vostra situazione complessiva, a cominciare dagli affetti che potrebbero andare incontro a litigi e a qualche scivolone considerevole sul lavoro.

12° Pesci: avrete a che fare con dei contrasti in famiglia dovuti a una decisione che avete preso in tempi molto recenti. Conciliare le parti sarà estremamente difficile, ma potrete raggiungere questo obiettivo, se ragionate con la dovuta calma.