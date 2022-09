Un nuovo mese è ormai giunto e la sua prima settimana si appresta a sorgere. L'Oroscopo di questo periodo compreso tra lunedì 3 e domenica 9 ottobre 2022 prevede il sopraggiungere di giornate interessanti per la maggior parte dei segni zodiacali, ma non prive di imprevisti di vario genere. Chi è nato sotto al segno del Sagittario, ad esempio, si ritroverà ad affrontare una settimana un po' movimentata, ma tutto sommato emozionante, mentre l'Acquario dovrà fronteggiare la nascita di tensioni sotto vari punti di vista. Settimana ottimale, invece, per i nativi della Vergine, osservati a distanza da un Toro i cui dubbi si riversano all'interno della sfera sentimentale.

Si tratta di momenti passeggeri che, solo se affrontati nel modo giusto eviteranno di lasciare residui in futuro.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - stando all'oroscopo, incontrare persone nuove ed interessanti non sarà di certo un problema, così come non sarà complicato instaurare nuovi rapporti e sperare nella nascita di situazioni intriganti. Chi è single potrebbe imbattersi nel vero amore durante le prossime giornate, mentre chi vive già all'interno di una relazione stabile potrà continuare a coltivare i propri sentimenti e costruire qualcosa di migliore per il proprio futuro e per quello del partner.

Toro - se in ambito lavorativo sembrano esserci buone novità all'orizzonte, nella sfera sentimentale non sembra essere lo stesso.

Qualche battibecco potrebbe portare all'innalzamento dei livelli di stress e rischiare di rendere l'intera settimana non semplice da digerire. Qualche dubbio potrebbe nascere nel corso delle prossime giornate, ma intavolando una serena e costruttiva discussione con il proprio partner si riuscirà a trovare uno o più punti di comune accordo.

Gemelli - secondo le previsioni dell'oroscopo, in ambito lavorativo non sembrano esserci particolari problemi da dover attenzionare, ma solo la nascita di opportunità lavorative non poco interessanti ed intriganti. Ponderare attentamente le varie scelte poste sul bancone aiuterà a non prendere eventuali abbagli. In ambito sentimentale, invece, bisognerà offrire la propria vicinanza ed il proprio sostegno al partner.

Cancro - immaginare una vita da sogno in compagnia di una o più persone speciali non è di certo sbagliato, ma chi si trova all'interno di una relazione stabile ormai da tempo dovrebbe mettersi in moto per realizzare quelli che sono i propri sogni. Gli astri offrono il proprio favore in ambito sentimentale e relazionale, favorendo la nascita di situazioni interessanti e proficue per il futuro e non solo. Il momento per fare il grande passo? Proprio questo.

Leone - l'oroscopo della settimana in questione non sembra essere tra i migliori, soprattutto per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Le coppie dovranno mettere sul tavolo tutte le proprie insicurezze per riuscire a parlarne apertamente con il partner e trovare varie soluzioni insieme a lui.

In ambito lavorativo la situazione non cambierà di molto: meglio stringere i denti ed attendere la nascita di un periodo migliore.

Vergine - il segno della Vergine, dal canto suo, non può che immergersi in una settimana ricca di emozioni e sensazioni positive che aiuteranno ad allontanare i pensieri negativi e tutto lo stress accumulato nei giorni precedenti. Lasciarsi andare, anche nella vita di coppia, aiuterà a trovare maggiore relax e momenti interessanti da condividere con le persone amate. Divertirsi potrebbe rivelarsi necessario per non rischiare di cadere nella banalità.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - le previsioni dell'oroscopo prevedono l'avvicinarsi di momenti impegnativi per coloro nati sotto al segno della Bilancia.

Portare alla luce i propri dubbi, cercando di trovare una soluzione alle problematiche nate nel corso degli ultimi mesi, aiuterà ad affrontare meglio il futuro. Incrementare la mole di lavoro, in un periodo come questo, non è affatto consigliato. Se possibile potrebbe essere necessario ritagliarsi qualche attimo di relax e meditazione.

Scorpione - periodo pressappoco ottimale anche per il segno dello Scorpione. Quella che nasce, o che è nata, come una semplice amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio e concreto nel corso delle prossime giornate, portando così al palesarsi di sentimenti nuovi e non poco interessanti. Buoni propositi anche per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Sagittario - come già anticipato, l'oroscopo della prima settimana di ottobre prevede il sopraggiungere di momenti sicuramente movimentati per il segno del Sagittario. Qualche discussione potrebbe nascere all'interno della vita di coppia, portando all'aumentare dei livelli di stress, ma alla creazione di un rapporto più forte e duraturo. Quando le acque si saranno calmate, tra le giornate di venerdì e sabato, sarà possibile condividere momenti magici ed emozionanti con il proprio partner.

Capricorno - ritrovare la serenità nella propria vita non sarà semplice, ma non per questo lo si dovrà considerare come un compito impossibile da portare a termine. Prendersi una pausa dal resto delle persone, focalizzandosi su sé stessi e sulla vita di coppia, potrebbe rivelarsi un'azione ottimale per ritrovare quell'equilibrio che è andato perduto nel corso delle settimane ormai passate.

Acquario - oroscopo e previsioni non proprio ottimali per il segno dell'Acquario. Una posizione astrale non proprio allineata influenzerà negativamente il segno zodiacale in questione, causando la nascita di battibecchi poco graditi sia all'interno della sfera sentimentale che in quella lavorativa. Gli unici rapporti che non dovranno temere ripercussioni future saranno quelli realmente forti e sinceri.

Pesci - qualche soddisfazione potrebbe subentrare nel corso delle prossime giornate ed abbracciare vari aspetti della vita. Si può tranquillamente parlare della nascita di un nuovo amore o della volontà di fare il passo decisivo nei confronti del partner, così come si potrebbero accogliere a braccia aperte le notizie positive in ambito lavorativo. Qualunque aspetto della vita si osservi, le prossime giornate lo renderanno speciale.