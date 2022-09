L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 settembre 2022. Siamo giunti al giro di boa della prima settimana di settembre e, forse, per alcuni di noi il ricordo della stagione vacanziera lascia già il tempo che trova. E' certamente ora di guardare avanti, soprattutto nel breve periodo, magari iniziando a programmare qualcosina per il prossimo weekend. In analisi in questo contesto, ci teniamo a precisarlo, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Astrologicamente parlando, la giornata di mercoledì presenta un transito sicuramente "goloso" per ciò che interessa il settore dei sentimenti e affini: curiosi?

Ebbene, in programma c'è il passaggio della Luna in Acquario, potenzialmente in grado di favorire problemi legati all'amore, alle amicizie e all'ambito familiare. Per quanto concerne la classifica a stelline, al primo posto troviamo ovviamente l'Acquario, seguito da due simboli zodiacali altrettanto fortunati: Sagittario e Capricorno, entrambi considerati in periodo da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 7 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. In arrivo un mercoledì poco reattivo, forse lento e ripetitivo, comunque assolutamente non negativo.

Giornata tutto sommato tranquilla. A parte un po’ d’indecisione evidenziata da Giove in opposizione al vostro Mercurio, per il resto non c’è molto da segnalare. Tra impegni di routine e questioni private da risolvere, sarà sera ancor prima che ve ne accorgiate. In generale, vietato declinare eventuali inviti: tra un programma conviviale e una serata al bar, potreste conoscere persone determinanti per il futuro, anche professionale.

In amore nel frattempo state scoprendo che la vita di coppia da tempo non offre più quelle emozioni e quelle sorprese di cui voi avete assolutamente bisogno. Pensate a qualcosa per rivitalizzare il menage, ok? Calo di energie e un leggero affaticamento previsto per fine giornata.

Scorpione: ★★★. Giornata indicata genericamente sottotono.

Più di qualcuno di voi nativi potrebbe accusare un certo calo di umore, forse dovuto al periodo post-vacanziero. La Luna passando in Acquario di certo diverrà molto battagliera per il vostro segno. prossima alla congiunzione con Saturno, la stessa rischia di mandare a monte i vostri migliori programmi giornalieri. La calma pertanto sarà la vostra maggiore e più sicura risorsa, l’unica capace di tenervi lontano dai guai. Nel lavoro i ritmi, malgrado la stagione estiva sia ancora viva nel cuore, saranno frenetici e sempre più esigenti. Avreste voglia di mollare tutto e ritornare in spiaggia, ma non si può! In amore, cambiamenti significativi all’orizzonte. Potreste avvertite forte la voglia stabilità, di famiglia e, forse, anche di fiori d’arancio: chissà...

Con le energie al massimo e tanta voglia di darvi da fare, rischiate di esagerare: occhio!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 7 settembre vi vuole premiare mettendo il vostro segno nella ristretta cerchia dei migliori in assoluto. Con la Luna in entrata nel segno dell'Acquario, fattivamente coadiuvata dagli armoniosi influssi di Giove, Mercurio e Marte, la vostra giornata non avrà storia: sarà perfetta in tutto! Nessun intoppo, totale assenza di complicazioni: viverla vi sembrerà fin troppo facile ma tanto, davvero tanto emozionante. Nel lavoro, tra conteggi, previsioni di spese e budget risicati, forse sarete chiamati a fare dei veri e propri miracoli; ovviamente se la vostra specialità è quella far quadrare conti che non tornano.

In amore, quando non vi fate assorbire completamente dal lavoro, vi dedicate agli amici e alla famiglia, non è così? Sapete bene che se non lo fosse, sicuramente il partner se ne starebbe lì, escluso e irritato per questo vostro atteggiamento. In questi giorni godete di un’abbondanza di energie davvero sfacciata: state benissimo!

Oroscopo e stelle del 7 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata "super" in ambito relazionale, sia a livello sentimentale che interpersonale. Fichissimi sul piano amoroso, sarete ammirati/invidiati non solo per la vostra capacità di convincere le persone ma anche per l'eleganza con cui saprete tirarvi d'impaccio da situazioni impelaganti.

Brillante, radioso e costruttivo questo giorno di metà settimana, specie per quanto riguarda il campo pratico: la scelta migliore è quella di andare avanti senza esitazioni, con lo scopo di perseguire eventuali obiettivi. Ci sono grandi energie nel vostro cielo, per cui favorevolmente indicato fare blandi sport, movimenti e piacevoli hobby, non disdegnando la cura della persona. Influenze astrali favorevoli poi, sicuramente renderanno piacevole i tempo libero del dopo-vacanze: qualunque cosa decideste di fare, sia con il partner che da soli, alla fine riavrete indietro tante buone soddisfazioni. Ottime invece le energie psicofisiche, pronte ad aiutare nella gestione dell'attività lavorativa.

Acquario: 'top del giorno'. Centro settimana interessato dall'arrivo di una promettente Luna in Acquario. Dunque mettetevi pure comodi e pronti per approfittare del periodo vincente. Lo scopo: dare un colpo di mano risolutore a qualsiasi problematica legata ad affetti e sentimenti in generale. Proprio una meraviglia questa generosa Luna settembrina, molto ben disposta a regalare tanto buonumore e una gran voglia di divertimento. Una cenetta in dolce compagnia, una passeggiata per il corso, giusto per togliersi qualche sfizio, oppure una gita fuori porta per questo weekend? Qualsiasi scelta, le possibilità di relax saranno infinite. Nel lavoro invece, se con un collega steste lavorando allo stesso progetto e magari aveste taciuto eventuali difficoltà, sappiate che i nodi prima o poi potrebbero venire al pettine.

In amore intanto potete stare tranquilli: per quanto riguarda i sentimenti, il vostro cielo è blu e sgombro da nubi, in perfetta linea con questo splendido inizio di settembre. Tenacia e serietà, sia in coppia che da single, vi aiuteranno a centrare gli obiettivi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 7 settembre, prevede tanta, anzi, tantissima routine sulla quale tentare di giocare qualche buona carta. In alcune situazioni di vostro interesse: la va o la spacca? Vedremo; anzi, vedrete... La Luna, nel periodo in casa dell'Acquario, promette incontri abbastanza interessanti per alcuni di voi (controllate l'ascendente: se con cinque stelle o top sarete a cavallo!). E con il fine settimana davanti a voi, non avrete davvero bisogno di altro.

Le relazioni sociali saranno in primissimo piano, alcune finiranno addirittura col favorirvi, anche in ambito interpersonale. Nel lavoro invece, attenzione a non sottovalutare neanche la più semplice delle mansioni. Una vostra disattenzione potrebbe costarvi piuttosto cara. In amore, il non aver gettato la spugna di fronte alle recenti difficoltà di coppia è stata la scelta giusta: da adesso in poi la strada sarà di nuovo in discesa. Anche le energie non mancheranno e l’umore si farà più sereno e rilassato. Finalmente recupererete un discreto equilibrio interiore.