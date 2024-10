L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre sulla fortuna è pronto a misurare la buona sorte ai segni dello zodiaco. Quando si parla di buon destino, i riflettori si posizionano sul podio astrale, dove brilla il trio composto da Sagittario (1° posto), Scorpione (2° posto) e Bilancia (3° posto), tutti molto fortunati. Per il simbolo astrale della Vergine, invece, si preannuncia un periodo sotto l'egida di un destino sfavorevole.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 28 ottobre-3 novembre e posizioni: molto bene anche Gemelli

12° posto - Vergine.

Sarà una settimana impegnativa con diversi ostacoli da superare. Il destino avverso vi metterà alla prova. Il periodo si aprirà con una certa difficoltà, e già dai primi giorni vi sentirete trascinati verso una sensazione di negatività. Non sarà facile mantenere l’equilibrio, ma questo non significa che tutto andrà storto. Il venerdì potrebbe essere particolarmente impegnativo, ma ci saranno anche sprazzi di opportunità. In amore, la sintonia con il partner sembrerà latitare: anche se cercherete di avvicinarvi con affetto, mancherà quella magia che solitamente anima il rapporto. Le stelle influiscono in parte, ma molto dipenderà anche dalle dinamiche personali: sarà importante mantenere un controllo sull'umore.

Sul lavoro, avrete la spinta a mettervi in primo piano, anche se le stelle non saranno troppo generose.

11° posto - Acquario. Ci saranno alcune turbolenze, tuttavia con un po’ di pazienza riuscirete a superarle senza problemi. La dea bendata non sarà molto presente. Questa settimana sarà dominata da una certa tensione, in particolare sabato potrebbe essere un giorno complicato.

Gli astri potrebbero risultare dissonanti, per cui non sarà il momento per affrontare questioni delicate in amore. Evitate di giocare con i sentimenti o di prendere decisioni avventate, perché l’orgoglio potrebbe portarvi fuori strada. Sarà meglio mantenere la calma e riflettere prima di agire, soprattutto in ambito sentimentale.

Sul lavoro, però, ci saranno opportunità di riscatto: avrete la possibilità di lanciare nuove idee, la creatività sarà il vostro punto di forza. Approfittatene per sviluppare progetti in collaborazione con colleghi fidati.

10° posto - Leone. Potrebbero verificarsi degli imprevisti, con la buona sorte non dalla vostra parte. La settimana pertanto non inizierà con i migliori auspici, specialmente per quanto riguarda i rapporti amorosi. Ci saranno difficoltà a livello di comunicazione con il partner, e quello che inizialmente sembrerà un dialogo sereno, potrebbe improvvisamente prendere una piega inaspettata. Le divergenze di vedute potrebbero creare tensioni, sarà necessario fare uno sforzo per capire il punto di vista dell’altro.

Evitate di cadere nella trappola dello stress. Nel lavoro, fate attenzione a non presentarvi troppo sicuri di voi durante incontri o colloqui. La vostra naturale simpatia vi sarà di aiuto, ma un atteggiamento eccessivamente spavaldo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà il momento di bilanciare umiltà e fiducia, per ottenere i risultati sperati.

9° posto - Ariete. La settimana sarà caratterizzata da alti e bassi, tuttavia ci saranno momenti di luce che vi daranno energia e motivazione. La dea della fortuna vi sorriderà a tratti. In generale sarà un periodo caratterizzato da una ripresa lenta e non del tutto soddisfacente. Le relazioni di coppia potrebbero sembrare normali, senza particolari sorprese, ma ci sarà un rischio di cambiamenti d'umore improvvisi che potrebbero destabilizzare l’armonia.

Sarà importante mantenere il controllo delle emozioni e cercare di creare momenti di complicità per ravvivare il rapporto. Sul lavoro, avrete l’opportunità di mettere a fuoco obiettivi importanti. Questa settimana potrebbe rappresentare l’occasione per fare un salto di qualità. Il successo richiederà impegno e determinazione.

8° posto - Capricorno. Affronterete qualche difficoltà, ma avrete anche l’opportunità di dimostrare le vostre capacità. Il buon destino vi offrirà delle situazioni potenzialmente positive. Intanto il periodo inizierà con una sensazione di tranquillità generale, senza grandi scosse né problemi rilevanti. In amore, alta la possibilità di ottenere finalmente ciò che desiderate, magari una conquista a lungo attesa.

Tuttavia, potrebbe accadere che una volta raggiunto l’obiettivo, non siate completamente soddisfatti. Forse vi siete fatti aspettative troppo alte? I single avranno buone possibilità di fare incontri interessanti, ma sarà necessario mantenere i piedi per terra. Sul lavoro, gli astri saranno favorevoli, aiutandovi a gestire le situazioni con fluidità. Questa sarà una buona settimana per consolidare le posizioni raggiunte.

7° posto - Cancro. Sarà una settimana di alti e bassi, tuttavia con un po’ di impegno riuscirete a risolvere tutto. La fortuna in alcuni casi sarà altalenante, il che porterà una certa tranquillità con giornate decisamente serene, a patto di saperle gestire con la giusta attenzione.

In amore, ci potrebbero essere alcune tensioni con il partner, ma nulla che non possa essere risolto con un atteggiamento comprensivo. Molto dipenderà da come affronterete certe situazioni: se manterrete la calma, riuscirete a superare qualsiasi difficoltà. Nel lavoro, la fatica potrebbe farsi sentire, soprattutto per quanto riguarda la concentrazione e l'apprendimento di nuove competenze. Se dovrete affrontare prove importanti, come un colloquio o un aggiornamento professionale, sarà necessario un maggiore impegno.

6° posto - Toro. Le previsioni dell'oroscopo indicano una settimana stabile, con qualche piacevole sorpresa che vi attende. La buona sorte sarà dalla vostra parte e promette di essere luminosa, con una sensazione di tranquillità che pervaderà molte giornate.

Tuttavia, qualche piccolo contrattempo richiederà una maggiore attenzione. Sul lavoro, sarà saggio distribuire gli impegni nel tempo, senza sovraccaricarsi inutilmente. La gestione equilibrata delle energie sarà la chiave per evitare lo stress. In amore, meglio non avventurarsi in situazioni sconosciute o in appuntamenti troppo audaci. L’influenza della Luna potrebbe causare qualche contrattempo emotivo, quindi mantenete un atteggiamento sereno. I single si sentiranno vicini a un traguardo importante e, anche se l’emozione si farà sentire.

5° posto - Pesci. Ci sono buone opportunità in arrivo: sfruttatele al meglio per ottenere risultati positivi. La dea della fortuna vi accompagnerà per diverse giornate, ma alcune non saranno troppo lineari, quindi da tenere sotto controllo.

In campo sentimentale, contro ogni aspettativa potrebbe arrivare un evento inatteso, come una telefonata o un incontro che vi lascerà senza fiato. Sarà il momento di decidere se abbandonarvi all’emozione e vivere qualcosa di straordinario o se restare nel vostro guscio sicuro. Nel lavoro, non sarà più il tempo di procrastinare: dovrete prendere una decisione importante o affrontare una conversazione chiarificatrice. La sensazione di insoddisfazione che vi accompagna da un po’ richiede di essere affrontata.

4° posto - Gemelli. La settimana si prospetta promettente, con molte occasioni di successo e realizzazione personale. Il buon destino vi favorirà. La metà del periodo per molti potrebbe rappresentare un punto di svolta, portando una ventata di positività in diverse situazioni.

In amore, se ci fossero tensioni o malintesi, sarà il momento di affrontarli con calma e chiarezza, senza permettere a questioni esterne di influire sul rapporto. Approfittate dell’energia favorevole per risolvere ciò che vi turba e ristabilire l’armonia. Sul lavoro, le difficoltà iniziali potrebbero sembrare insormontabili, ma con intelligenza e pazienza riuscirete a trovare soluzioni brillanti. Sarà fondamentale evitare scorciatoie o decisioni affrettate. La riflessione sarà la vostra migliore alleata.

3° posto - Bilancia. La fortuna a questo giro sarà dalla vostra parte: approfittatene per realizzare progetti e obiettivi. La dea bendata vi sorriderà per gran parte della settimana, presentandosi sotto una luce positiva in vari ambiti.

In amore, la situazione sarà stabile e serena. L'ambito famigliare, però, in qualche caso richiederà maggior attenzione rispetto alla vita di coppia. Dovrete saper gestire e risolvere alcune questioni importanti riguardante un famigliare. Nel weekend ritroverete finalmente la voglia di rilassarvi, di ridere e scherzare, come non accadeva da tempo. Nel lavoro noterete che, quando siete rilassati e non sotto pressione, riuscite a dare il meglio. L'intuizione sarà particolarmente forte questa settimana, permettendovi di affrontare con successo svariate situazioni.

2° posto - Scorpione. Sarà una settimana molto fortunata, con grandi possibilità di successo in vari ambiti. La buona sorte vi accompagnerà fino alla fine del weekend, che si concluderà con una splendida domenica.

In gran parte sarete sotto gli influssi positivi della Luna. Perciò, le previsioni sono favorevoli soprattutto per quanto riguarda l’amore, dove potreste vivere una situazione molto emozionante. In arrivo persino una dolce sorpresa, e sarà particolarmente significativa per chi è single, ma per chi è impegnato potrebbe portare a riflettere sulla propria situazione. Sul lavoro, sarà necessario pazientare se state attendendo il via libera per un progetto o un nuovo incarico. Le stelle indicano che tutto si muove, ma ogni cosa ha un suo ritmo.

1° posto - Sagittario. Massima fortuna in arrivo! Approfittate di ogni occasione che si presenta per ottenere il massimo. La dea della fortuna sarà al vostro fianco per tutta la settimana, regalando un’energia positiva e grande entusiasmo. In amore, finalmente le difficoltà sembrano svanire, lasciando spazio a un’armonia da tanto desiderata. Il vostro stato d’animo sarà più sereno e la complicità con il partner si rafforzerà, grazie alla capacità di adattarsi e fare compromessi quando necessario. Nel lavoro, dopo una settimana intensa, vi concederete un po’ di respiro, scegliendo di concentrarvi su progetti che vi appassionano o che richiedono meno urgenza. Questo momento di pausa vi aiuterà a recuperare le energie e a riprendere il controllo generale.