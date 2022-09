Arriva ottobre e l'Oroscopo di questo mese è pronto a svelare in anteprima che cosa devono aspettarsi i segni zodiacali in questo periodo. Il 9 ottobre ci sarà la Luna Piena, ma l'evento maggiormente atteso sarà quello del 25 ottobre, quando si verificherà la Luna Nuova e l'eclissi solare. Nella prima decina di giorni ci si sentirà stanchi e demotivati, qualcuno avrà difficoltà a concentrarsi e a concretizzare delle situazioni. Superata questa difficile fase, la ruota inizierà a ingranare e si avrà maggiore spigliatezza. I problemi principali riguarderanno i soldi e la professione.

Vediamo subito le previsioni astrologiche mensili di ottobre 2022.

L'oroscopo mensile di ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Ottobre incomincerà con il freno a mano tirato. Rincari, spese extra e imprevisti rischieranno di turbarvi profondamente, ma dovrete stringere i denti fino a metà mete circa. Dopodiché la situazione inizierà a migliorare in quanto vi sentirete meno soli. In famiglia bisognerà fare squadra e non remarsi contro. Questo mese comporterà dei sacrifici in più e ne sarete stufi ma presto otterrete l'attesa rivincita, con gli interessi compresi!

Toro - Questo mese entrerà in scena in modo grintoso per coloro che non si demoralizzano facilmente. Avrete voglia di ripartire, anche da zero.

Davanti agli ostacoli e ai problemi, riuscirete a tirare fuori le unghie e a vincere la lotta. Qualcuno dovrà viaggiare, forse a causa di un lavoro o di una faccenda legale oppure di salute. Dovrete essere pronti a tutto, per cui non attrezzatevi al meglio. Visite dal dentista o dal meccanico.

Gemelli - L'amore sarà in primo piano in questo mese che porterà una ventata di movimento e novità.

In famiglia, salvo qualche discussione di poco conto, ci sarà un rapporto più unito. Nel lavoro dovrete cercare di prendere quello che c'è, non mollate! Per quanto riguarda la salute, non mettetela mai in secondo piano per risparmiare. Non può piovere per sempre.

Cancro - L'oroscopo di ottobre del Cancro annuncia sfide e novità.

Sarete chiamati a prendere una decisione importante e a programmare in anticipo ciò che riguarda la famiglia e il lavoro. Chi è disoccupato o in pensione, oppure si occupa della casa, avrà il suo bel daffare. Il partner o un collega vi offrirà del sostegno morale. Curate l'alimentazione e muovetevi di più. Soldi in uscita ma anche in entrata, una certa illuminazione vi trasformerà la quotidianità.

Previsioni astrologiche ottobre 2022, dal Leone allo Scorpione

Leone - In questo mese di ottobre dovrete anteporre la salute e la famiglia ad ogni cosa. Chi lavora potrebbe dover rallentare un po' e dare la priorità a questi due aspetti. Stangata in arrivo, cercate di non disperarvi più di tanto perché presto o tardi ripianerete le perdite.

In amore la passione farà da collante all'interno del rapporto di coppia. Chi è single vorrebbe trovare qualcuno/a con cui condividere le prossime giornate fredde.

Vergine - Sarete di gran corsa in questo mese che si presenterà altalenante. Avrete le vostre fatiche e prove da superare, ma tra alti e bassi riuscirete comunque ad avere la meglio. Promozione o cambi di ruolo in arrivo, cercate di prendere tutto il possibile perché sono tempi critici questi. I famiglia potrebbero emergere contrasti tra figli e genitori. Discussioni per soldi, patrimonio, tasse, finanziamenti.

Bilancia - Questo mese vi vedrà alle prese con un lavoro che non sembra ingranare come un tempo e le faccende di casa che procederanno al rallento.

Forse avete dei dubbi in amore, per questo motivo ancora non si è smosso alcunché. Chi è sposato o convive da molto tempo, contesta cambiamenti e incomprensione da parte del partner. Prendetevi del tempo per capire dove volete andare e riconfigurate la vostra quotidianità in modo da combaciarla con le vostre energie.

Scorpione - Qualcosa di buono si smuoverà, ma dovrete attendere la seconda parte del mese. Con il partner di sempre si respira aria di noia e banalità, ma la situazione sarà temporanea. Sarete al centro di un evento particolarmente inatteso, per cui cercate di tenere occhi e orecchi bene aperti. Un collega o una persona che vedete spesso, sembra non tollerarvi e sparla di voi, attenzione.

Non lasciatevi prendere la mano con le spese, dovete risparmiare! Sorprese ed emozioni in arrivo.

Oroscopo ottobre 2022, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Questo mese sarà importante per cercare di capire chi siete e dove state andando. Sembrate un po' confusi, magari la sfera lavorativa o sentimentale non vi soddisfa. Cambiare è possibile, ma dovrete muovervi con lucidità e prudenza. Grosse uscite di denaro, ma non sacrificate il benessere e la salute. Rincari in arrivo, attenzione al portafoglio.

Capricorno - Dovrete prestare molta attenzione al denaro, perché questo mese sarà particolarmente 'scoppiettante'. In famiglia il rapporto risulterà impeccabile e sarà possibile farsi coraggio a vicenda.

State facendo dei sacrifici, come tutti, per cui avrete delle giornate che vi sconforteranno moltissimo. Riuscirete a superare anche questa, mantenete un atteggiamento positivo e cercate soluzioni creative.

Acquario - Dietro alle difficoltà si celano nuove opportunità. Anche se questo mese di ottobre potrebbe mettervi a dura prova a livello di portafoglio o salute, riuscite a scovare delle idee creative che vi svolteranno l'esistenza. In questo mese qualcuno potrebbe aver bisogno dei vostri consigli o conoscenze. Uscite di più e allacciate nuovi contatti, vi torneranno di grande utilità!

Pesci - C'è una soluzione ad ogni problema, perciò fatevi forza se in questo ottobre dovessero emergere difficoltà professionali o economiche.

Forse dovrete incrementare le ore di lavoro oppure essere più creativi per sbarcare il lunario, ma imparerete una buona lezione. Non mancheranno emozioni positive, in famiglia o tra amici, un Cancro e un Gemelli vi supporteranno. Chi è single potrebbe sentir battere il proprio cuore, l'amore sta per giungere per i più intraprendenti.