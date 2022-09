L'oroscopo del weekend che va dal 3 al 4 settembre vedrà una bella Luna brillare nel segno del Sagittario, che sul fronte amoroso godrà di piacevoli momenti insieme al partner, al contrario, i nativi Pesci non dovranno trascurare la propria anima gemella. Gemelli non dovrà perdersi in malinconie e cercare di vivere un rapporto sereno, mentre Bilancia riuscirà a essere attiva e determinata al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 3 al 4 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 3-4 settembre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale serena e appagante nel corso del prossimo fine settimana.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, non vi farete mancare nulla per cercare di vivere un rapporto sensazionale con la persona che amate. In ambito lavorativo andrete avanti, convinti delle vostre idee, ma se dovessero arrivare degli ostacoli, fermatevi un momento a riflettere su cosa potrebbe essere più giusto per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: fine settimana non molto convincente in amore. Nonostante la Luna non sia più sfavorevole, dovrete ancora fare i conti con Venere in quadratura, e potreste dire qualcosa che non pensate davvero nei confronti delle persone che amate. Nel lavoro, anche se farete degli errori, non vi arrenderete. Sarete sempre a disposizione degli altri, pronti a fare del vostro meglio.

Voto - 6️⃣

Gemelli: non sarà il solito fine settimana d'estate per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. L'astro argenteo si troverà nel segno del Sagittario, dunque in opposizione. Single oppure no, non fatevi prendere dalla malinconia e impegnatevi per vivere un rapporto sereno. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben concentrati sui vostri obiettivi, portando avanti i vostri progetti con il giusto impegno.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale poco interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, tra voi e la vostra fiamma non sempre ci sarà la giusta intesa, forse anche per via del vostro atteggiamento diverso dal solito. Qualche difficoltà anche sul fronte lavorativo, ciò nonostante, prima o poi dovrete recuperare terreno.

Voto - 6️⃣

Leone: vita sentimentale semplicemente unica nel corso del prossimo weekend. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, anche se sarete convinti delle vostre capacità, non dovrete mai peccare di presunzione, e dunque non dovrete scavalcare i colleghi. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo non molto convincente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. La Luna in cattivo aspetto potrebbe rendere più complicati i rapporti con la persona che amate. Se siete single dovrete gestire meglio i rapporti di amicizia che avete. Sul fronte professionale ottenere buoni risultati non sarà sempre possibile con questo cielo, ciò nonostante non vi arrenderete.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un buon fine settimana, e un buon periodo per liberarsi di tutto ciò che non vi convince, soprattutto in ambito lavorativo. È arrivato il momento di concentrarsi su quei progetti per voi davvero importanti. Sul fronte amoroso sarà un buon momento per rafforzare i rapporti con la vostra anima gemella, grazie soprattutto al sostegno della Luna e di Venere. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale difficile da gestire secondo l'oroscopo del fine settimana con Venere in quadratura dal segno del Leone. Single oppure no, mettete un momento da parte il romanticismo, e cercate di essere più responsabili, ma soprattutto attenti nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il piano professionale, cercate di lavorare in un ambiente più sereno, evitando discussioni con i colleghi.

Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo davvero ottimo per voi nativi del segno sul fronte sentimentale. Single oppure no, la Luna brillerà per voi, e con Venere in trigono non mancheranno splendidi momenti con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete di fare del vostro meglio con i vostri progetti, e il vostro impegno verrà presto ripagato. Voto - 9️⃣

Capricorno: weekend discreto in amore per voi secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà del tutto dalla vostra parte, ciò nonostante tra voi e la vostra fiamma sarà possibile instaurare un bel rapporto. In ambito lavorativo non sempre potreste avere le idee chiare su come svolgere i vostri progetti.

Proprio per questo, se avete dei dubbi, forse sarebbe opportuno chiedere un consiglio. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo instabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Anche se la Luna sarà dalla vostra parte in questo weekend, Venere continuerà a darvi qualche grattacapo, e non sempre potreste sentirvi a vostro agio con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete messi piuttosto bene, e riuscirete a mettere insieme ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: questo cielo non sarà proprio il massimo per quanto riguarda i sentimenti, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario. Single oppure no, moderate prima di tutto il vostro atteggiamento e modo di fare. Sul fronte professionale vi sentirete un po’ sotto pressione per via della mole di lavoro da svolgere. Questo non vuol dire però che non siete all'altezza della situazione. Voto - 6️⃣