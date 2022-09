L'Oroscopo della giornata di venerdì 2 settembre vedrà i nati della Bilancia ambiziosi ma parsimoniosi sul fronte professionale, mentre alcuni atteggiamenti potrebbero essere inadatti per l'Acquario. Pesci sarà di buon umore in amore, con un comportamento festaiolo e allegro, mentre Leone troverà la concentrazione di cui avrà bisogno per i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di venerdì 2 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 2 settembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo stabile in amore per voi secondo l'oroscopo.

In questa giornata traspirerete sensualità da tutti i pori grazie a Venere, e sarà più facile per voi conquistare la vostra preda. Sul fronte lavorativo sapete bene quali sono i vostri limiti, ma cercherete anche di sfruttare tutte le vostre potenzialità per fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno qualche dubbio insorgere in ambito amoroso. Questa Luna in opposizione potrebbe dunque essere un problema per voi e per la vostra anima gemella, e sarà importante cercare di tenere unito il vostro legame. Sul fronte lavorativo non incontrerete particolari ostacoli, ma per ottenere buoni risultati non dovrete mai abbassare la guardia. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo intrigante in amore grazie alla presenza benefica di Venere che completa il vostro quadro astrale.

Il benessere del partner sarà la vostra priorità, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Nel lavoro avrete il piede sull'acceleratore, e con queste stelle davvero favorevoli, potrete permettervi di spingervi oltre. Voto - 8️⃣

Cancro: questa Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione vi punzecchierà un pò in amore, spronandovi a fare qualcosa di più per la persona che amate.

Stabilire un buon legame con la persona che amate dunque sarà possibile, e quando volete, saprete dimostrarlo con i fatti. In ambito lavorativo alcuni progetti non sono andati come avete sperato. Anche se questo cielo non è dalla vostra parte, cercherete di rifarvi. Voto - 7️⃣

Leone: Mercurio e Giove in buon aspetto vi aiuteranno e mantenere alta la concentrazione sul fronte lavorativo.

I vostri progetti forse non otterranno i risultati che sperate, ciò nonostante la qualità e l'impegno che ci mettete è alta, dunque non abbiate rimpianti. Per quanto riguarda i sentimenti Venere terrà attivo il vostro rapporto e avrete sempre un buon motivo per essere felici con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata interessante per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in sestile. Condividere sogni e creare obiettivi vi permetterà di tenere unito il vostro legame. Non smettete dunque di condividere tutto con la persona che amate. Se siete single non sarà così difficile fare nuove conoscenze con il carattere che avete. Sul fronte lavorativo avrete una certa flessibilità con i vostri progetti, ciò nonostante dovrete comunque rispettare quanto vi sarà richiesto, oltre eventuali scadenze.

Voto - 8️⃣

Bilancia: Mercurio in congiunzione vi permetterà di essere più ambiziosi al lavoro, ma al tempo stesso più parsimoniosi. Portare avanti i vostri progetti dunque sarà possibile, mostrando prima di tutto impegno e responsabilità. Per quanto riguarda i sentimenti, ci penserà Venere a farvi sentire a vostro agio con il partner. Soprattutto se siete ancora in vacanza, godetevi quanto di buono arriverà tra di voi. Voto - 9️⃣

Scorpione: con la Luna in congiunzione avrete modo di recuperare terreno in amore secondo l'oroscopo di mercoledì 2 settembre. Certo, Venere in quadratura vi metterà ancora sotto pressione, ma con i fatti riuscirete a uscire da questa crisi. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata tutto sommato buona, con risultati apprezzabili.

Voto - 7️⃣

Sagittario: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Vi sentirete bene con voi stessi e con il partner, e in caso di problemi, saprete esattamente cosa fare. Se siete single potreste scoprire quanto di bello ci sia intorno a voi, ma soprattutto, potreste rivalutare una persona in particolare. Nel lavoro ci penseranno astri come Giove e Mercurio a mettervi in riga e non farvi sbagliare un colpo. Voto - 9️⃣

Capricorno: da quando è iniziato settembre, i rapporti con il partner non saranno così entusiasmanti secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura non sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia, o se siete single, per fare colpo con la vostra fiamma.

In difficoltà anche per quanto riguarda il lavoro. Queste stelle sembrano essersi allineate contro di voi, e sarà importante non mollare dinanzi alle difficoltà. Voto - 6️⃣

Acquario: non sarà la giornata migliore per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo, non quando la Luna e Venere si troveranno in cattivo aspetto. Single oppure no, dovrete dimostrare i vostri sentimenti in modo diverso, ma soprattutto convincente nei confronti della vostra fiamma. Sul fronte professionale fare qualche investimento in più in questo periodo potrebbe permettervi di crescere. Voto - 7️⃣

Pesci: il buon umore non vi mancherà in questa giornata di venerdì, merito in particolare della Luna in trigono. Con il vostro umore allegro e festaiolo non potrete non vivere una bella giornata con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo quando i buoni risultati non arrivano vi sentite spesso giù. Sappiate che l'importante non è cadere, l'importante è rialzarsi. Voto - 7️⃣