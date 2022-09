L'oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 settembre vede il pianeta Mercurio retrogrado spostarsi nel segno della Vergine, che sarà più attiva al lavoro e con idee decisamente più interessanti, mentre l'Acquario andrà dritto verso il successo professionale. Leone potrà contare su una Luna fortunata in amore, mentre buoni investimenti permetteranno ai nati Gemelli di ottenere di più. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 19 al 25 settembre.

Previsioni oroscopo dal 19 al 25 settembre 2022 segno per segno

Ariete: settimana positiva per quanto riguarda i sentimenti per voi.

Godetevi tutta questa serenità tra voi e il partner, e dell'ottima intesa che siete riusciti a costruire. Se siete single sarete felici della situazione che state vivendo in questo periodo, pieno di soddisfazioni e momenti piuttosto romantici. Per quanto riguarda il lavoro finalmente Mercurio non sarà più contro di voi a partire da sabato, e potreste mettere insieme idee migliori. Voto - 8️⃣

Toro: un'altra settimana piena d'amore per voi secondo l'oroscopo. Ritenetevi baciati dalla fortuna sul fronte amoroso, tranne nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in quadratura. Il weekend infine si rivelerà perfetto per dare sfogo ai vostri sentimenti, grazie alla Luna e Venere in trigono.

Nel lavoro la situazione sarà un po’ più a vostro favore grazie a Mercurio che si sposterà in trigono. Alcuni progetti potrebbero finalmente prendere il via. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo altalenante in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere sarà ancora in quadratura, di contro la Luna vi darà una mano fino a giovedì.

Single oppure no, dunque, comprensione e buon senso non dovranno mancare in voi se volete recuperare terreno. Attenzione inoltre nel weekend, quando anche l'astro argenteo sarà contro di voi. Nel lavoro Mercurio si metterà contro di voi, dunque non prendetevi troppi rischi con idee azzardate che potrebbero solo portarvi fuori strada.

I buoni investimenti fatti in precedenza invece, vi permetteranno di raggiungere buoni successi. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo assolutamente convincente in ambito amoroso per i nati del segno. Quando tra voi e il partner c'è sintonia, le cose non possono che andare bene. Venere e Luna in posizione favorevole inoltre vi permetteranno di amplificare l'amore che provate per la vostra fiamma. Nel lavoro potrete contare su un nuovo alleato, ovvero Mercurio in sestile. Se avete importanti progetti in corso, potrebbe essere il momento adatto per ultimarli. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta in questa settimana di settembre. Le giornate di mercoledì e giovedì in particolare si riveleranno adatte per dedicare il vostro tempo alla persona che amate, single oppure no.

In ambito lavorativo ci saranno alcuni cambiamenti in questo cielo per voi. Mercurio infatti si sposterà nel segno della Vergine. Potreste perdere infatti un po’ di sveltezza nei vostri progetti, ciò nonostante, con il giusto impegno, riuscirete comunque a mettere a segno discreti successi. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una settimana di cambiamenti per voi, ma in meglio secondo l'oroscopo. Soprattutto sul fronte lavorativo arriverà il pianeta Mercurio da sabato, che porterà idee fresche, ma soprattutto efficaci, che vi permetteranno di ottenere di più dai vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti ci penseranno ancora una volta Venere e la Luna a mettervi a vostro agio con la vostra fiamma, e regalarvi momenti di puro romanticismo.

Voto - 9️⃣

Bilancia: la settimana inizierà con un piccolo ostacolo da superare per voi, ovvero la Luna in quadratura dal segno del Cancro. In amore state andando bene, ciò nonostante non fatevi prendere dal malumore e dai vostri problemi personali, riversandoli nei confronti della persona che amate. In ogni caso, a partire da mercoledì avrete modo di rifarvi. Per quanto riguarda il lavoro, perderete il supporto di Mercurio, ma si tratterà solo di qualcosa di temporaneo. Saprete comunque buttare giù idee valide, che vi porteranno al successo. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale discreta secondo l'oroscopo della prossima settimana. In amore Venere vi farà sentire bene con il partner, ma attenzione alla Luna in quadratura tra mercoledì e giovedì, che potrebbe generare un po’ di malumore.

Se siete single avrete comunque discrete opportunità per vivere una bella storia d'amore. Nel lavoro avrete Mercurio in sestile, e potrebbe rivelarsi un valido alleato per mettere insieme progetti di qualità superiore. Voto - 7️⃣

Sagittario: pochi cambiamenti sul fronte amoroso per voi. Anche questa settimana non si rivelerà granché per i sentimenti, single oppure no. Cercate però di preservare quanto di buono siete riusciti a costruire finora. Dedicate ai sentimenti le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in buon aspetto. Nel lavoro dovrete fare attenzione alla posizione negativa di Mercurio, ciò nonostante, avrete comunque un buon cielo dalla vostra parte per ottenere discreti risultati.

Voto - 6️⃣

Capricorno: le prime giornate della settimana non saranno granché in amore per via della Luna in opposizione. Ciò nonostante, con Venere in buon aspetto, tra voi e la vostra fiamma ci sarà comunque amore, dovrete solo scoprirlo insieme e lasciarvi andare. A tal proposito, il weekend potrebbe rivelarsi interessante. Nel lavoro Mercurio potrebbe rivelarsi un valido alleato, ma la strada verso il successo è ancora lunga. Voto - 7️⃣

Acquario: con un cielo splendido come questo, andrete dritti verso il successo che meritate sul posto di lavoro. Secondo l'oroscopo, con Giove, Marte e Saturno favorevoli sarà impossibile sbagliare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore invece sarà una settimana soltanto discreta.

Attenzione in particolare alle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in opposizione. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che purtroppo tenderà a ingrigirsi secondo l'oroscopo della prossima settimana. In ambito lavorativo, a partire dalla giornata di sabato, Mercurio si sposterà in Vergine, seppur per poco. In ogni caso, non sempre le vostre idee potrebbero essere valide. Attenzione inoltre alle energie che avrete a disposizione, considerata la posizione negativa di Marte. In amore la Luna in Cancro all'inizio della settimana vi metterà di buon umore. Successivamente però, con Venere ancora opposta, questo vostro buon umore potrebbe svanire, e l'intesa tra voi e il partner sarà in discesa. Voto - 6️⃣