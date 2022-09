L'Oroscopo settimanale dal 19 al 25 settembre 2022 è pronto a svelare l'andamento della penultima settimana del mese di settembre. In evidenza i segni della seconda tranche zodiacale, osservati dal punto di vista delle effemeridi.

In questa fase terminale del mese settembrino l'astrologia mostra un cielo particolarmente variegato. La settimana in analisi in questo contesto, vede particolarmente favorito il segno della Bilancia: il simbolo astrale di Aria potrà contare sulla presenza della Luna, del Sole e di Mercurio, tutti nel proprio settore.

Sarà un periodo sufficientemente positivo anche per i Pesci.

Andiamo ai dettagli, analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare l'attesissima classifica settimanale.

Astrologia e stelle della settimana

♎ Bilancia: voto 10. Belle soddisfazioni in amore e sul lavoro. Vi attendono giornate magnifiche. Siate innamorati? Stare tra le braccia della persona amata sarà come stare in paradiso. Siete single? Un incontro vi lascerà senza fiato. Nel lavoro, rimboccatevi le maniche e migliorate le vostre conoscenze: vi servirà ad ampliare gli orizzonti lavorativi. Le scelte e le decisioni che prenderete si riveleranno giuste.

La classifica settimanale del segno della Bilancia:

Top del giorno domenica 25 settembre (Luna nel segno);

domenica 25 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 21, venerdì 23 (Sole e Mercurio nel segno), sabato 24;

★★★★ lunedì 19, martedì 20, giovedì 22.

♏ Scorpione: voto 6.

Aria nuova in coppia! In amore vi sentite strani? Emozioni forti vi tengono svegli la notte e vi fanno battere forte il cuore? E’ Venere che scatena il caos nei vostri sentimenti e sconvolge il vostro quotidiano. Se avete un’attività autonoma, puntate molto sulla creatività senza però trascurare la precisione e l’attenzione per i particolari.

Sarete orgogliosi di voi stessi.

La classifica della settimana del segno dello Scorpione:

★★★★★ martedì 20, mercoledì 21;

★★★★ lunedì 19, giovedì 22, venerdì 23;

★★★ domenica 25 settembre;

★★ sabato 24 settembre 2022.

♐ Sagittario: voto 6. L’importante è fare centro! In amore le stelle vi amano abbastanza. Questa settimana sarà robustamente felice per quanti di voi hanno una storia d’amore in corso.

Neppure i single, comunque, potranno lamentarsi. Nel lavoro state all’erta. Se avete un’attività professionale autonoma potrebbe capitarvi un’occasione da cogliere al volo e che potrebbe essere redditizia sotto il profilo finanziario.

La classifica settimanale del segno del Sagittario:

★★★★★ giovedì 22, sabato 23;

★★★★ mercoledì 21, sabato 24, domenica 25;

★★★ martedì 20 settembre;

★★ lunedì 19 settembre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale

♑ Capricorno: voto 5. Il lavoro potrà chiedervi un impegno extra. L’amore invece stuzzicherà il vostro cuore, ma non vi consentirà di ignorare le problematiche della vostra sfera sentimentale. Il partner si farà sentire, soprattutto se lo avete trascurato. Nel lavoro Giove e Mercurio vi girano le spalle: la prudenza si impone, soprattutto se avete un’attività autonoma.

Sono possibili distrazioni, fraintendimenti con soci e colleghi.

La classifica della settimana del segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 19 settembre;

★★★★ martedì 20, sabato 24, domenica 25;

★★★ giovedì 22, venerdì 23;

★★ mercoledì 21 settembre 2022.

♒ Acquario: voto 6. Questioni in sospeso vi procureranno qualche ansia in amore. Non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo. Per i più trasgressivi tra voi, quelli che amano le avventure, ci sono parecchie tentazioni in vista. Nel lavoro è un momento importante sotto il profilo professionale. Godete, infatti, delle migliori circostanze astrali per condurre in porto un progetto che vi preme molto.

La classifica settimanale del segno Acquario:

★★★★★ lunedì 19, domenica 25;

★★★★ martedì 20, mercoledì 21, sabato 24;

★★★ giovedì 22 settembre;

★★ venerdì 23 settembre 2022.

♓ Pesci: voto 7.

Periodo molto promettente secondo l'oroscopo settimanale. Anche in a momento ricco di opportunità, soprattutto per chi desidera rendere il rapporto di coppia ancora più profondo e importante. Siate pronti ad accettare anche le sfide più audaci. Nel lavoro, buone stelle agevolano risultati e guadagni. Grazie alla vostra curiosità avrete l’opportunità di imparare qualche cosa di nuovo che si rivelerà utile sul piano professionale.

La classifica della settimana del segno dei Pesci: