L'oroscopo di sabato 17 settembre è pronto a valutare il primo giorno del weekend. Diciamo che a questo giro si preannuncia un periodo molto fortunato per pochi segni, nel contesto prescelti in base al positivo cielo astrale del periodo. In amore per molti sarà un periodo non male, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di coppia. Il calore e la dolcezza abiteranno nei vostri cuori e saranno ben saldi nel vostro animo. Sarete più sognatori e romantici del solito, con dei sentimenti profondi come gli abissi marini. Parlando di lavoro, a vedere un miglioramento generale potrebbero essere in molti, soprattutto se con ascendente Ariete, Toro, Leone, Sagittario o Capricorno.

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 17 settembre.

Previsioni astrologiche del 17 settembre da Ariete a Cancro

Ariete - Come sempre nulla e nessuno riuscirà a limitarvi nell’espressione delle vostre idee, anche se vi sarà chiesto di fare attenzione alle piccole cose. Come sempre precipitosi, non prenderete in considerazione segnali importanti inviativi da chi vi ama. Con Venere in sestile, riuscirete a esprimere la vostra creatività, vi impegnerete e vedrete il frutto del vostro lavoro.

Toro - È arrivato il momento di rimettere in discussione certe consuetudini, sia negli affetti che sul lavoro. Non tergiversate ulteriormente: è ora di agire. Date più ascolto alle reali esigenze, senza metterle a confronto con quelle altrui.

Chi è in coppia, può trovare la tanto agognata soluzione a vecchi problemi. Se siete single, saprete catturare l’attenzione di chi vi piace.

Gemelli - La fortuna è con voi grazie alla perfetta armonia Luna-Marte e in ogni occasione vi sentirete con le spalle protette dal favore delle stelle. Così potrete permettervi di rischiare qualcosa in più anche a livello finanziario, tasche permettendo.

Perché voler fare tutto da soli quando potete contare su una squadra affiatata sia negli obiettivi che nelle strategie da seguire? Forse negli affari di cuore non state dando il massimo, impegnati come siete in altre faccende. Non potete pretendere mica la Luna.

Cancro - Oggi gongolerete, e a ragione, e avrete tutti i motivi per farlo!

Una persona che stimate vi lusingherà con le sue dimostrazioni di affetto. Vedrete affievolirsi la tensione che avete per un familiare, quando vi deciderete ad approfondire il dialogo. Con la Luna che sorride al Sole, avrete la giusta combattività per chiarire quello che volete, mentre tutti intorno fanno rumore.

Leone - Tenete conto che i pensieri di oggi contribuiranno a creare il vostro futuro, dunque siate ottimisti e godetevi le cose belle della vita. Ricordate che la perfezione non è una virtù umana, dunque, quando vi capita di sbagliare non fatene un dramma. Con Nettuno ostile, non fatevi condizionare troppo dai sentimenti: rischiate di non vedere la vostra situazione sentimentale per quella che è.

Vergine - Potete smetterla di preoccuparvi per la situazione poco favorevole. Finalmente le cose si aggiustano anche per voi e tutto si fa più fluido. La Luna depone le armi, mentre il Sole e Giove continuano a sostenervi. E voi tornate a sorridere. I problemi di lavoro sono sempre lì, ma riuscite a trovare il giusto modo per affrontarli. In amore i giochi, a ben guardare, sono ancora aperti e non c’è niente di già stabilito. In breve, l’ultima parola spetta a voi.

Oroscopo di domani 17 settembre da Leone a Scorpione

Bilancia - Se fino a ieri vi lamentavate dell’andamento piatto e noioso delle vostre giornate, oggi, a causa dell’ostilità lunare, potreste già rimpiangerlo! Rifiutate un’ottima occasione di guadagno dicendo che in questo momento non potete correre rischi.

Ma chi non risica, non rosica! In amore, prudenti e misurati in ogni settore tranne che in quello sentimentale. Per i single, avventure e flirt a gogò. Per chi invece è in coppia, meglio la prudenza.

Scorpione - Quello che desiderate è solo tanta serenità e relax, forse anche un po’ di tranquillità dal tran tran quotidiano. Ricevete inaspettatamente una discreta somma di denaro sulla quale non avevate fatto alcun conto. E adesso vi chiedete come impiegarla. Se non siete degli esperti in materia, molto meglio girare il quesito a chi dell’argomento se ne intende. In amore, per superare le tensioni accumulate, allora è molto meglio rimanersene in silenzio.

Sagittario - Le avversità di Marte e Saturno continuano a farsi sentire e vi rendono sempre più tesi e ansiosi.

Cominciate ad averne abbastanza. Provate a guardare il bicchiere mezzo pieno: in fondo, con gli appoggi del Sole e di Giove, non è difficile. Provate a essere meno intransigenti con voi stessi e convincetevi che, ogni tanto, è del tutto normale attraversare una battuta d’arresto. Per l'amore, alcune questioni di cuore si fanno molto delicate.

Capricorno - Il nervosismo della Luna nel segno dei Gemelli si riversa in tutti i campi della vita, soprattutto se vi lasciate prendere dal panico. La diplomazia vi servirà sicuramente in più di un’occasione, perciò cercate di esercitarvi quanto prima. Per questo alcune situazioni andrebbero risolte e rinsaldate a dovere. Lasciate perdere le manie di perfezionismo, abbandonatevi ai sentimenti e alle emozioni.

Acquario - Il weekend non poteva aprirsi meglio di così. Con la freschezza della Luna in trigono a Saturno, siete pronti a equipaggiarvi per qualunque avventura. Documentatevi al meglio, però, se non volete rischiare di incappare in qualche sgradito imprevisto. Date alle relazioni sociali il peso che meritano: le giuste frequentazioni potrebbero avere un ruolo determinante per la vostra professione. Ogni relazione, anche la più piatta e stanca, riprende vigore e torna a trasmettere vivaci stimoli.

Pesci - Secondo l'oroscopo, Le sorti astrali del vostro segno finalmente si risollevano. E lo fanno alla grande, portandovi a sfiorare vette che hanno quasi del sublime! I rapporti familiari tesi sono sempre la vostra spina nel fianco, ma oggi decidete di non pensarci.

A volte vi sopravvalutate e pensate che le vostre idee sono perfette così come sono e non hanno bisogno di essere vagliate dai superiori. Se sul lavoro le cose non viaggiano al meglio, in amore è preferibile stendere un velo pietoso. E il vostro malumore peggiora il tutto.