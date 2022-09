Inizia il terzo weekend del mese di settembre. Di seguito le nuove indicazioni astrologiche con l'Oroscopo del 17 settembre 2022 e le novità astrologiche che arriveranno per tutti i segni in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore sfruttate questa giornata ma attenzione a non distrarvi per questioni futili in una coppia. Nel lavoro alcuni sentono il bisogno di una pausa, al momento state forzando troppo.

Toro: per i sentimenti giornata interessante, avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più. Nel lavoro ci sono alcune situazioni da rivedere ma il fine settimana aiuta.

Gemelli: a livello sentimentale in questi giorni c'è voglia di fare chiarezza, dovrete solo dare retta alle persone giuste. Nel lavoro al momento state uscendo da un periodo complesso e quindi nuove opportunità per voi.

Cancro: in amore fine settimana che aiuta i single visto che la Luna è nel segno, sarà possibile ottenere qualcosa in più. A livello lavorativo qualcosa arriverà visto che il cielo è dalla vostra parte e vi permette di fare diverse scelte.

Leone: per i sentimenti fine settimana interessante, avrete la possibilità di vivere nuove emozioni. Nel lavoro le nuove idee non mancano, qualcosa in più arriva.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fase di maggiore stanchezza, ci sono alcune tensioni da dover superare.

Nel lavoro siete in recupero, il periodo adesso è della vostra parte.

Previsioni e oroscopo del 17 settembre 2022: come inizia il weekend dei segni

Bilancia: per i sentimenti potranno arrivare nuove soluzioni, le complicazioni in una storia potranno essere messe da parte in queste ore. Nel lavoro se avete fatto delle scelte bisogna ora essere maggiormente cauti.

Scorpione: a livello amoroso se ci sono delle soluzioni da cercare fatelo ora. I single del segno potranno mettersi in gioco. Nel lavoro potrebbe arrivare qualcosa di nuovo, nuovi rapporti professionali.

Sagittario: in amore con la Luna in opposizione meglio lasciarsi scivolare le cose addosso e non andare incontro a discussioni.

Nel lavoro troppe cose da fare, c'è bisogno di maggiore chiarezza.

Capricorno: per i sentimenti possibili momenti di disagio, alcune questioni andrebbero risolte al più presto. Nel lavoro con Venere favorevole si potranno iniziare nuovi progetti.

Acquario: a livello amoroso stato di maggiore agitazione ma grazie a Venere favorevole le cose andranno meglio. Nel lavoro ci sono da rivedere alcune questioni, potreste anche andare incontro a possibile soluzioni.

Pesci: in amore weekend che potrà portare qualche novità, siate solo un po' prudenti. Nel lavoro i risultati non mancano ma ci vorrà tempo per fare delle scelte.