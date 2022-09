L'Oroscopo di domani 28 settembre è pronto a dare le direttive alla giornata numero tre dell'attuale settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, curiosi di sapere chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare su un felice giro di boa infrasettimanale? A gongolare saranno sicuramente due segni su tutti: il Cancro, che ritorna a sorridere dopo un po' di tempo e il Leone, quest'ultimo baciato dalla buona sorte in diversi ambiti.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 28 settembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 28 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 28 settembre predice un periodo abbastanza routinario. In parte gioirete dell'elettricità che sentirete stando in compagnia della persona che vi battere il cuore. Cosa che confermerà sempre di più i vostri veri sentimenti nei confronti dell'altra metà del cielo. Ci sarà un'aria di allegria, tutta da assaporare insieme alle persone della vostra vita: la positività che respirerete in questo periodo sarà un toccasana per liberarsi dalle tensioni o dalle preoccupazioni accumulate nei giorni scorsi. Nessun ostacolo all'orizzonte, se single: avrete la giornata completamente a vostra disposizione; quindi sfruttatela per fare ciò che più vi fa stare bene!

Vi sentirete infatti leggeri, pronti a dare il massimo in fatto di passionalità, esuberanza affettiva e dolcezza di pensiero. Nel lavoro le stelle miglioreranno la comunicatività, in modo da farvi conquistare nuovi partner e migliorare la vostra posizione professionale in tempi rapidi.

Toro: ★★. Poco positivo questo mercoledì di metà settimana.

In merito ai sentimenti, il partner sarà la persona che più risentirà del vostro umore ballerino e infatti la giornata insieme non sarà proprio idilliaca. Il rapporto di coppia avrà degli alti e bassi, soprattutto perché in molti sarete poco inclini ad ascoltare chi vi sta accanto. A coloro single si prospetta invece un mercoledì un po' monotono, privo di colpi di scena.

Il veder sfumare alcuni vostri piani, all'ultimo secondo, vi farà passare l'entusiasmo mattutino e di conseguenza potreste trascorrere la giornata abbastanza giù di tono. Non sapendo bene che cosa fare, potreste anche far risentire le persone che avete intorno. Nel lavoro dovrete fare i conti con degli imprevisti. Lo sapevate già che sarebbero arrivati, prima o poi!

Gemelli: ★★★★. Giornata un po' ballerina, fonte in alcuni momenti di alti e bassi. In generale però, il periodo sarà da considerare positivo. Alcuni pianeti vi saranno allineati e questo mercoledì vi daranno uno slancio sufficiente da impiegare nella vita di coppia. Forse vi stupirete di quanto i vostri sentimenti siano profondi, soprattutto, riuscirete ad esprimerli al partner senza paura, cosa tutt'altro che scontata per alcuni di voi.

La posizione degli astri maggiori promette nel finale di periodo una giornata molto positiva per qualcuno. In alcuni casi si riuscirà a staccare la spina dai soliti impegni, oppure a ricaricare un po' le batterie dopo le giornate intense che tanti hanno vissuto. Approfittate del momento per pensare un po' più a voi stessi, rilassandovi e coccolandovi, visto che in serata ne avrete la possibilità. Le stelle segnalano una giornata molto favorevole per il lavoro o le finanze. Avrete di che essere soddisfatti.

Oroscopo di mercoledì 28 settembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Finalmente il segno torna a sorridere, non solo in campo sentimentale ma anche in relazione alla famiglia o ad alcune amicizie importanti.

Il cielo del periodo, senz'altro bendisposto, vi consentirà di comprendere profondamente le esigenze del vostro partner: intelligenza e sensibilità diventeranno il farmaco indispensabile per vivificare il vostro rapporto e dargli un nuovo spessore. Regalate e regalatevi una giornata frizzante, ok? Gli astri favoriranno gli incontri e le sorprese, cosa che riempirà di gioia il vostro cuore, ovviamente nel caso se foste ancora single. Avrete la sensazione che i sacrifici fatti e tutti i bocconi amari ingeriti nel corso delle settimane, per il quieto vivere, sono stati utili per arrivare a gioire come oggi. Approfittatene di queste stelle per avanzare le vostre richieste in ambito lavorativo: titubare potrebbe farvi perdere un'occasione magnifica!

Leone: ★★★★★. Giornata all'insegna della buona fortuna, delle problematiche facili da risolvere, dei dialoghi costruttivi e della serenità interiore. In generale vi farete trasportare dalla persona del vostro cuore, la quale vi darà tutte le attenzioni di cui avete bisogno. La sintonia con il partner sarà ai massimi livelli, i dialoghi saranno sereni e distesi, grande sarà la complicità e la passionalità. Gli astri saranno dalla vostra parte in questa giornata e vi regaleranno un mercoledì perfetto sotto tutti i punti di vista. Ogni cosa ed aspetto della vostra vita troverà la giusta collocazione, e questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti della vita, ma anche e soprattutto in voi stessi.

Con un cielo così positivo nel lavoro nulla riuscirà a nuocervi. Saprete gestirvi con grande disinvoltura, trovando la strada giusta per risolvere tutte le vostre problematiche.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 28 settembre, predice un periodo poco positivo: sottotono in arrivo? In effetti sulla carta, poi starà a voi stessi proteggervi, convincendovi ad affrontare nel modo migliore eventuali imprevisti: alcuni potrebbero anche minacciare la serenità della vostra vita a due. Dovrete quindi fare appello alla piena razionalità e diplomazia per non cedere alla rabbia. Il pericolo è quello di rovinarsi non solo l'umore, ma anche tutta la giornata per un nonnulla. Single, non avrete modo, né voglia di fare grandi cose; forse faticherete a carburare e sarete un po' rallentati e sulla vostra faccia si stamperà un magone capace di rendervi persino distratti.

Guardatevi attorno e vedrete quanti potenziali amanti ci sono, pronti a consolarvi. Fareste meglio ad approfittarne, così ritroverete la gioia e l'umore di sempre. Nel lavoro ci saranno momenti in cui avrete bisogno di fare respiri profondi, giusto per mantenere la calma.

