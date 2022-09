L'oroscopo della giornata di mercoledì 28 settembre vedrà un Acquario magnetico e attraente grazie alla Luna in trigono, mentre Scorpione dedicherà più tempo alla propria vita sentimentale. Gemelli dovrà essere più cauto al lavoro, anche se queste stelle saranno favorevoli, mentre Bilancia non avrà dubbi in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di mercoledì 28 settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 settembre 2022 segno per segno

Ariete: questo mercoledì vedrà la Luna mettersi in cattivo aspetto, e per quanto riguarda i sentimenti non sarete sempre così affiatati con il partner.

Se siete single meglio evitare i contatti con la persona che amate. Non perché non siete innamorati, ma perché con questo cielo potreste combinare un pasticcio. In ambito lavorativo andrete dritti al punto, ma in questo modo potreste tralasciare piccoli importanti dettagli. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di mercoledì, soprattutto sul fronte amoroso. Venere in trigono porterà buoni sentimenti e voglia d'amare, soprattutto per voi nativi nella terza decade. Se siete single potrebbe esserci un ritorno di fiamma, che apprezzerete particolarmente. In ambito lavorativo potrebbe essere una giornata piatta per voi, ma questo non vorrà dire che non sarete in grado di raggiungere buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale migliore secondo l'oroscopo di mercoledì 28 settembre. La Luna in trigono vi renderà più cauti e pazienti, ma soprattutto comprensivi e ragionevoli nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo, anche se queste stelle saranno favorevoli, non abbiate fretta di raggiungere il successo che meritate, perché Mercurio in quadratura potrebbe mettervi alle strette.

Voto - 7️⃣

Cancro: il prossimo periodo potrebbe essere difficile per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista sentimentale. La Luna sarà in Bilancia, e presto lo sarà anche Venere. Single oppure no, dunque, dovrete essere più maturi e comprensivi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo, con Mercurio favorevole, sarete in grado di sfruttare bene le vostre capacità organizzative, ma con Giove in quadratura non sempre il successo sarà alla vostra portata.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Una bella Luna in sestile vi accompagnerà e renderà la vostra vita sentimentale piacevole e affiatata. Se siete single sarà importante mantenere buoni rapporti con le persone a cui tenete di più. Nel lavoro a volte potrebbe essere necessario andare fuori dagli schemi, esprimere le vostre potenzialità e far comprendere agli altri quanto valete. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di mercoledì che vedrà un buon cielo sopra di voi. Venere nel segno regala baci e coccole agli innamorati, e flirt ai single in cerca d'amore. Non abbiate paura dunque di mostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà la vostra guida.

Avrete un quadro più chiaro di come portare avanti i vostri progetti, ma non dovrete avere fretta. Voto - 8️⃣

Bilancia: con questa Luna nel segno, e Venere in arrivo nel vostro cielo, i dubbi in amore spariranno e, soprattutto voi cuori solitari, potreste finalmente riuscire a trovare la persona giusta per voi. In ambito lavorativo le idee ci sono, la voglia di fare pure. Il problema sarà Giove in opposizione, che vi rallenterà un po’. Non arrendetevi, perché siete sulla buona strada verso il successo. Voto - 7️⃣

Scorpione: con questa meravigliosa Venere in sestile, dedicare più tempo in amore, e alla persona che amate vi verrà quasi naturale e spontaneo secondo l'oroscopo di mercoledì 28 settembre.

Single oppure no, arriveranno momenti di romanticismo, come avete sempre sognato. In ambito professionale invece forse avrete bisogno di ambientarvi un po’ prima di riuscire a svolgere bene il vostro lavoro. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale ancora difficile per voi, ciò nonostante rimane la speranza di poter fare del bene soprattutto in ambito amoroso. Single oppure no, conoscete bene le vostre potenzialità, e per stupire la persona che amate dovrete saperle mettere in pratica. Settore professionale nel complesso discreto, anche se idee e energie non saranno il massimo. Cercate dunque di non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo in calo sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in quadratura, e Venere sarà sempre meno influente. Cuori solitari o meno, la vostra vena romantica potrebbe venire meno, così come l'interesse verso una vita sentimentale migliore. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a non commettere troppi errori, ma in ogni caso, non aspettatevi risultati al di sopra delle aspettative. Voto - 6️⃣

Acquario: un quadro astrale che tenderà a migliorare giorno dopo giorno, soprattutto in amore. La Luna sarà in buon aspetto, e Venere sta per mettersi in una posizione più agiata. Riuscirete a essere più attraenti e magnetici, e parlare d'amore sarà sicuramente più semplice. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro.

Con Marte e Giove in buon aspetto, oltre a Saturno in congiunzione, sarete sempre in grado di prendere le giuste decisioni, soprattutto voi nati nella seconda e terza decade. Voto - 9️⃣

Pesci: anche se questo cielo sarà negativo ancora per un po', in voi comincerà a esserci maggior ottimismo, soprattutto in ambito amoroso. Certo, tra voi e il partner ci saranno ancora tante cose da sistemare, ciò nonostante questo potrebbe essere l'inizio di una ripresa. Nel lavoro non scoraggiatevi se qualcosa va storto. Può capitare a tutti di commettere un errore. Imparate dunque dai vostri sbagli, e cercate di migliorare. Voto - 6️⃣