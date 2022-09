L'Oroscopo di domani è pronto a indicare quale strada intraprendere, in amore e nel lavoro, in vista della giornata di martedì. In primo piano in questo contesto le previsioni zodiacali di martedì 20 settembre in esclusiva per i primi sei segni dello zodiaco. Per chi ancora non avesse dimestichezza con la scala relativa ai dodici dello zodiaco, ecco quali saranno i simboli astrali direttamente interessati: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Astrologicamente parlando la giornata di martedì vedrà l'ingresso della Luna in Leone. In questo caso ad avere vantaggio dal transito appena citato sarà il settore relativo ai sentimenti.

Euforia a go go, non solo in amore ma anche nel lavoro, specialmente per l'Ariete e il Cancro: per questa bella coppia si profila un periodo d'oro da sfruttare fino in fondo, senza alcuna remora o riserva.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 20 settembre 2022, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 20 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 20 settembre predice tantissima euforia e fortuna. Il periodo si alleggerirà prodigiosamente di diversi impegni che hanno tenuto in tensione molti di voi nei giorni scorsi. La comunicazione con il partner apparirà spigliata e la vita a due si colorerà di nuove opportunità.

In casa, grazie a un ritrovato accordo tra i vari componenti, ritornerà la tanto desiderata armonia con un'ottima intesa emotiva e serenità. Single, moti planetari interessanti vi predispongono in questa giornata settembrina a vivere momenti di soddisfazione. La Luna vi spingerà positivamente verso gli altri, dando modo di mostrare un comportamento socializzante.

In famiglia, con gli amici di sempre o in altri ambienti, il periodo vi vedrà esibire una perfetta libertà di spirito. Resterà comunque parallelamente la vostra tendenza a ricercare una solitudine ricca di riflessioni. Le attività lavorative procederanno per il meglio, sarete particolarmente concentrati e per questo molto produttivi.

Toro: ★★★. Si prevede una giornata prevalentemente sottotono. L'amore sarà un po' destabilizzato nel periodo e la coppia potrebbe essere messa alla prova: solo chi prova sentimenti veri riuscirà a superare qualsiasi ostacolo, anche quelli apparentemente insormontabili. In molti sarete lunatici e il partner non apprezzerà certo eventuali sbalzi di umore, soprattutto se immotivati: mantenete la calma e cercate di basare tutto sul rispetto e la fiducia. Single, passerete da una bella notizia a una meno piacevole, ma sarà solo questione di momenti. Una persona renderà più difficili alcune circostanze: state sereni, tutto questo caos diverrà stimolante per la vita amorosa, pronta a rimettervi in gioco quando meno ve lo aspettate.

Nel lavoro, sarete un po' stanchi. Cercate di farvi forza durante il giorno, poi rilassatevi al massimo alla sera.

Gemelli: ★★★★. In amore, le stelle vostre protettrici si disporranno in un punto del cielo a voi congeniale e vi apriranno a momenti di intensa emotività. Seguite i suggerimenti del cuore e presto vi nutrirete di romantici momenti di abbandono sentimentale, ovviamente da assaporare con il partner. Questo martedì vi vedrà così frizzanti da mettervi in condizione di potersi concedere romantiche evasioni: organizzate pure qualcosa insieme a chi amate, che vi renda felici e soddisfatti. Il periodo vedrà in rialzo il livello del vostro fascino, il che farà si che siate intrigante e più seducenti del solito.

Procederete diretti verso un obiettivo, ma sarà da raggiungere il prima possibile. Le circostanze vi indicheranno la strada migliore da seguire, mentre il vostro fascino sarà ribadito da una bella Venere, facendovi sentire spigliati in tanti ambienti. Nel lavoro, organizzate al meglio l'attività lavorativa in modo da poter portare avanti ogni progetto. Raggiungerete gli obiettivi prefissati.

Oroscopo di martedì 20 settembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Un martedì intensamente promettente, con sullo sfondo tantissima buona euforia tutta da gustare. Per i sentimenti, le energie saranno più che ottime: questa è la giornata ideale da dedicare anche all'attività fisica e ciò non potrà fare bene.

Quando il fisico è in ordine e l'umore è buono, anche la relazione di coppia ne trae giovamento. Una buona confidenza con la persona amata creerà sicuramente una complicità mai vista. Le attenzioni e la premura del partner saranno fondamentali per rendere la relazione armonica. Single, astri in maggioranza benevoli vi faranno godere appieno di questi ultimi scampoli della vostra stagione preferita: l’estate. Anche diversi tipi di stelle saranno vostre assidue protettrici, ben disposte a garantire stabilità e progresso nelle vostre iniziative. Nel lavoro, i vostri hobby potrebbero trasformarsi in un vero e proprio business. Basterà gestire al meglio l'attività, farsi un po' di pubblicità con il passaparola e il gioco è fatto!

Leone: 'top del giorno'. Martedì ottimo su tutti i fronti, l'ingresso della Luna nel segno, seppur a fine giornata, darà frutti insperati. In amore, il partner sarà davvero persona premurosa, attenta, felice di avervi al suo fianco, e voi non potrete che esserne orgogliosi. La Luna, insieme a Sole e Nettuno, si troverà in ottimo aspetto in questa configurazione astrale: ogni vostro desiderio potrebbe diventare realtà, però dovrete crederci. Assolutamente da non temere eventuali (inevitabili) cambiamenti che si prospettano da qui in avanti. Single, sarà un momento perfetto, carico di stimoli interessanti dove riuscirete ad amministrare il tutto in modo perfetto, tale da mantenervi sulla cresta dell'onda.

Uno speciale brio renderà vibranti gli incontri sentimentali e voi, cuori solitari, potreste avere a che fare con una situazione davvero unica, grazie alla buona posizione di Giove. Nel lavoro comincerete a sentire nell’aria profumo di novità già dal mattino. Una soluzione audace porterà grandi soddisfazioni.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 20 settembre, predice un periodo difficile. In campo sentimentale state vivendo un periodo di forte instabilità: purtroppo nemmeno questo martedì avrete buone notizie. Aspettate qualche giorno, dopo aver fatto giustamente chiarezza sui vostri veri sentimenti. In coppia il partner potrebbe continuare a pretendere (giustamente) che siate più presenti e partecipi nel rapporto.

A molti di voi però piace spendere molto tempo per se stessi e meno per chi si ama. Trovate un compromesso al più presto! Single, non sorprendetevi se a tratti vi sentiste dubbiosi o confusi sulle scelte da fare, oppure sulla tattica da seguire: potreste avvertire fatica e forse sentirvi un po' destabilizzati. Fate chiarezza e cercate di tenere il più lontano ogni possibile malinteso. I rapporti amichevoli con i familiari andranno gestiti senza dare niente per scontato. Nel lavoro, la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento: dovete tenere duro: non mollate proprio adesso!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 20 settembre.