Per il mese di ottobre 2022, l’Oroscopo per il segno del Gemelli sarà molto positivo se ci si concentra maggiormente sul lavoro e sulla fortuna, nonché sulle amicizie. In amore ci saranno alcune situazioni piuttosto complicate che potrebbero essere dei grattacapi per i nati sotto questo segno zodiacale, anche con episodi di freddezza.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Gemelli.

L’oroscopo mensile: amore

La situazione amorosa per il vostro segno non sarà delle migliori, ma d’altro canto non sarete molto disposti ad avventurarvi in sentieri troppo sconosciuti come l’amore e le sue complicanze.

Perlomeno non in questo momento. Resterete a debita distanza dalle questioni amorose e da tutto ciò che ne è collegato, anche se al momento sarete parte di una coppia. In questo caso avrete a cuore la vostra quotidianità e la tranquillità, ma non sfocerete per niente al mondo alla dimensione romantica. Anzi, potreste apparire alquanto freddi e distaccati in questo senso. Secondo l’oroscopo i single preferiranno circondarsi di amicizie che sappiano ascoltare i loro problemi quotidiani e di certo queste problematiche non riguarderanno l’ambito sentimentale, secondo l’oroscopo.

Lavoro e affari

Sicuramente questo ottobre 2022 potrebbe essere un periodo di forte rinascita e di un rinnovamento anche fisico per il vostro segno, a cominciare da tanta creatività che potrebbe far invidia anche alla mente più geniale.

La fortuna che in questo periodo vi potrebbe consentire di fare passi in avanti sarà anche dominante sul piano pecuniario. Gli affari costituiranno i vostri migliori successi, e qualche progetto potrebbe trovare finalmente la luce dopo tanto tempo trascorso a contemplarlo. Secondo l’oroscopo la vostra determinazione potrebbe fare faville per molto tempo a questa parte.

Fortuna e salute

Troverete nuove amicizie e tante conoscenze, e apparirete molto simpatici agli occhi altrui, anche a quelli dei colleghi vecchi e nuovi. Sarà questa la fortuna, oltre a quella pecuniaria, che potrebbe costituire il motore propulsore del vostro mese di ottobre. Le conoscenze che farete potrebbero essere migliori di quelle precedenti e probabilmente saranno meno inclini ad abbandonarvi lungo il cammino.

Avrete anche una bella forma fisica, anche e soprattutto incentivata dall’attività fisica. Avrete molta più cura di voi stessi, quindi non sarà un mistero se apparirete anche molto più magnetici del solito. Però questo non cambierà in modo significativo i risvolti di stampo amoroso, perché potrebbero rimanere pressoché nella stessa situazione di stallo, secondo l'oroscopo.