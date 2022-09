Per la giornata di venerdì 23 settembre 2022, l’Oroscopo si preannuncia come positivo per i nati sotto il segno dello Scorpione, mentre per la Bilancia ci saranno ancora troppe ‘illusioni’ a cui far fronte. Ottimo il Cancro con la sua risalita alla prima posizione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì, segno per segno: Cancro al ‘top’ nella classifica

1° Cancro: attendevate la prima posizione della classifica dell’oroscopo con ansia, ora potrete sperimentare un amore fuori dalle righe e del tutto originale.

Ora divertirvi e godervi la compagnia del partner sarà la sola cosa che avrete in mente, così come la famiglia.

2° Acquario: avrete molto tempo libero e di fare anche dello shopping sia per voi che per le persone che amate. L’intesa amorosa che vi accompagnerà nella giornata di venerdì sarà condita da tanta vivacità.

3° Toro: nella coppia l’atmosfera potrebbe accrescere la passionalità e anche qualche idea per far evolvere la vostra relazione in modo significativo. Nella famiglia ci sarà più armonia e condivisione della creatività di ciascuno dei membri.

4° Sagittario: si aprirà uno spiraglio di creatività e di orizzonti tutti da esplorare. In questo momento niente e nessuno vi potrà fermare nei vostri progetti, ma concentrarsi sarà la chiave per poter fare sempre meglio.

Regalatevi un po’ di relax in serata.

Scorpione in rimonta

5° Leone: avrete qualche idea che potrebbe divergere da quella che avevate prospettato in un primo momento, ma ci saranno comunque i presupposti per renderla valida sotto tanti punti di vista, soprattutto per il settore professionale e burocratico.

6° Scorpione: ottima risalita, dovuta a qualche progetto concluso.

Finalmente avrete in mano una carta vincente da giocare nelle avversità e per sorvolare sugli ostacoli. Le sfide ora non vi faranno paura come prima.

7° Gemelli: anche se state rallentando sensibilmente sul lavoro, in casa si creerà una bellissima atmosfera familiare che cercavate da tanto tempo a questa parte. Con le questioni di stampo burocratico avrete una piccola vittoria che sarà molto significativa.

8° Pesci: state avendo qualche piccola soddisfazione personale, se riuscirete a perseverare potrebbe arrivarne una che farà realmente la differenza. Il lavoro, così come alcuni affari, potrebbe togliervi quel poco di spazio e tempo in più.

Ariete in ansia

9° Ariete: avrete un po’ di ansia nei confronti del futuro, ma con un po’ di fiducia in voi stessi riuscirete a superare anche la crisi più profonda. Con le amicizie si creerà un rapporto sempre più stretto e sincero, dunque avrete un appoggio a dir poco incondizionato.

10° Bilancia: se siete single prospettare una storia d’amore in questo momento potrebbe solo portarvi a sognare troppo. Concentrarvi di più nelle questioni professionali e burocratiche invece vi aiuterà a risolvere alcuni problemi importanti.

11° Capricorno: procrastinare qualche affare potrebbe non essere l’ideale in questo momento. Sarà il caso di prendere un po’ di riposo e poi di ripartire prima che qualche impegno più grande possa soffiarvi via l’opportunità che avete sempre voluto.

12° Vergine: fare sacrifici vi ha davvero messi al tappeto, ma presto arriverà qualcosa di costruttivo per l’ambito privato e in famiglia. Avrete qualche illusione da parte di un'amicizia che credevate sincera.