Per la giornata di venerdì 9 settembre 2022, l’Oroscopo si preannuncia ottimale per il segno del Bilancia, mentre si rialzerà sensibilmente quello del Cancro. Si avvertiranno alcuni ribassi sostanziali per l’Acquario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: Bilancia in testa alla classifica

1° Bilancia: avrete in mente dei traguardi che riuscirete a raggiungere abbastanza in fretta, accompagnati da una squadra che vi seguirà verso altri successi. In amore ci sarà un giro di vite molto gratificante.

2° Vergine: andrete a briglia sciolta con la creatività e con l’intraprendenza. La vostra squadra di lavoro vi considererà come un punto di riferimento del quale non potrà assolutamente fare a meno. Arriveranno dei guadagni.

3° Cancro: qualcuno vi farà battere il cuore nel corso di questa giornata, riuscendo forse anche a farvi innamorare veramente di nuovo dopo tanto tempo e nonostante le delusioni che avete collezionato nel corso del tempo, soprattutto in amore.

4° Pesci: finalmente potrete dedicarvi a rinnovare il vostro look, per essere come vorreste in modo sempre più marcato. Dei recenti guadagni potrebbero essere un ottimo espediente per fare qualche piccola avventura e per smorzare lo stress.

Pausa per Toro

5° Scorpione: potreste sentirvi soddisfatti di qualche piccola avventura, perché con gli impegni sentimentali in questo momento siete quasi all’opposto. Le amicizie godranno pienamente della vostra sincerità.

6° Toro: concedervi delle pause in più avrà un effetto rigenerante. Fare attività fisica e qualche strappo alla regola potrebbe costituire una bella novità e un più sano proseguimento della vostra quotidianità.

Secondo l’oroscopo con il partner avrete una bella sorpresa.

7° Capricorno: un incontro vi farà riflettere su qualche decisione che avete preso in precedenza in ambito privato, mentre nelle questioni professionali si incentiverà qualche progetto che però avrà bisogno di tempo per potersi concretizzare.

8° Sagittario: avvertire dei miglioramenti in amore potrebbe essere molto stimolante dal punto di vista passionale, mentre dovrete fare attenzione a qualche esperienza che potrebbe essere controproducente per la vostra attività.

Possibile qualche lieve malessere in serata, ma niente di grave.

Ariete stanco

9° Ariete: sarete costretti a fermarvi per un po’ di stanchezza, ma al tempo stesso potreste fare qualche esperienza con una amicizia che saprà come accontentarvi. Secondo l’oroscopo potreste avere anche qualche novità sul piano lavorativo, nonostante qualche sacrificio.

10° Leone: esprimere qualche dubbio in merito a un settore dell’ambito privato potrebbe portare un' incrinatura a un rapporto a cui tenete, ma la sincerità in questo momento verrà al primo posto. Secondo l’oroscopo potreste prendere una serata di pausa.

11° Acquario: avrete qualche impegno che potreste non essere in grado di rimandare, mentre con gli affetti si creerà una divergenza di intenti che durerà piuttosto a lungo.

Le uniche che potrebbero comprendere i vostri pensieri saranno le vere amicizie.

12° Gemelli: avrete una scarsissima voglia di prendervi cura di voi stessi, preferendo essere negligenti nei confronti del vostro fisico. Dovrete liberarvi di questo malumore troppo accentuato e impegnarvi in qualche passatempo che vi aiuti a essere meno pensierosi.