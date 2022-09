Arriva una nuova giornata per i segni zodiacali. Approfondiamo in particolare l'oroscopo per capire come andrà la giornata di giovedì 8 settembre, con le stelle su amore, salute e lavoro per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: delle possibili complicazioni riguardano il lato sentimentale, potreste non essere d'accordo con il partner. Possibili successi in ambito professionale. Complessivamente dovrete essere più curiosi.

Toro: la giornata di giovedì 8 settembre nasce con la Luna dissonante. In campo sentimentale sarà meglio concedersi del tempo prima di agire.

Nel lavoro nuove partenze.

Gemelli: con la Luna favorevole è un momento di ripresa in ambito sentimentale. I single del segno potrebbero anche fare degli incontri, in alcuni casi è bene buttarsi. Nel lavoro cercate di tenere a bada la vostra agitazione.

Cancro: possibili sorprese in ambito sentimentale, potrete vivere delle belle emozioni, cercate però di non cedere all'ansia. Nel lavoro sarà meglio circondarsi da persone che abbiano voglia di lavorare, riuscirete così ad avere il successo che sperate per i vostri progetti.

Leone: attenzione a come vi rapportate alle persone che amate in questa giornata. In ambito professionale in arrivo delle novità, potrete ottenere ciò che desiderate.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di giovedì 8 settembre sarà caratterizzata dalla Luna neutrale, se ci sono delle questioni in sospeso affrontatele in questa giornata.

Periodo particolarmente sottotono, anche se nel lavoro si recupera.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: relazioni complicate in questo periodo, non riuscite a comprendere al meglio il vostro partner. Nel lavoro cercate di portare avanti i progetti iniziati da tempo, vi sentite più forti.

Scorpione: si rinnova la passione, vi sentite più complici del partner. Nel lavoro sentite che tutto sta andando per il verso giusto.

Sagittario: siate sinceri con il partner, in questo modo potrete portare avanti il vostro rapporto nel modo corretto. Momento sottotono per il lavoro, dovrete risolvere delle problematiche.

Capricorno: sono belle le stelle che riguardano il lato amoroso, avrete maggiori possibilità.

Nel lavoro vi sentite più creativi.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di giovedì 8 settembre sarà caratterizzata dalla Luna nel segno. Potrete fare delle scelte interessanti in ambito amoroso. Nel lavoro sarà meglio ottenere il giusto equilibrio prima di procedere.

Pesci: nuove passioni potrebbero sorgere in questo periodo di settembre. Belle stelle che riguardano il lavoro, abbiate maggiore pazienza.