Per la settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 settembre 2022 l’oroscopo presenta una situazione astrologica in cui la Luna si troverò nella costellazione dei Gemelli. Vergine avrà nei suoi gradi il Sole e Venere, mentre Mercurio sarà presente nella costellazione della Bilancia insieme a Marte.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della settimana.

L’oroscopo settimanale: Vergine in testa

1° Vergine: questa settimana per il vostro segno si rivelerà decisamente dinamica e brillante. Sarete pronti a mettervi in gioco e a vincere qualunque sfida, mentre con le questioni private vi sentirete sempre di più al centro dell’attenzione.

Secondo l’oroscopo l’amore potrebbe portarvi qualche bella sorpresa insieme a qualche responsabilità, ma niente che non possa farvi sentire sempre più ottimisti. Questo weekend potreste fare qualche bell’incontro.

2° Toro: questo Venere che influirà positivamente sui vostri sentimenti potrebbe farvi sentire più innamorati del vostro partner o innamorarvi di qualcuno di cui finora non avete dato molto interesse. Avrete a cuore tutto ciò che riguarda l’altra parte della vostra storia, mettendoci anche del tempo che probabilmente potreste sottrarre a voi stessi. Sul lavoro e con gli affari potreste avere qualche bella novità che vi metterà al sicuro circa le vostre finanze. Nel fine settimana ci sarà una fortuna tale da superare qualche barriera burocratica.

3° Bilancia: avrete una settimana molto florida in amore, mentre nelle relazioni di amicizia si svilupperà un senso di comunanza come non l’avete mai vista prima. Ci saranno nuovi slanci lavorativi, e con essi nuove esperienze da collezionare per potervi migliorare in ambito professionale. Il weekend potrebbe rivelare qualche sorpresa inaspettata, complice anche una atmosfera con il partner che probabilmente farà il suo dovere.

4° Gemelli: avrete il supporto incondizionato di Marte per poter sfruttare ogni energia a vostra disposizione e dare il meglio di voi stessi nelle faccende lavorative e quotidiane. Avrete anche qualche colpo di fortuna che potrebbe essere di rilevante importanza per i vostri profitti pecuniari. Attendere che comunque qualcosa si muova in amore non fa per voi, dunque se avete voglia di innamorarvi e di essere più creativi con la persona amata, allora fate qualche bella sorpresa che possa rendere più divertente la quotidianità, secondo l’oroscopo.

Rinnovamenti per Capricorno

5° Capricorno: per il vostro segno si aprirà uno scenario di rinnovamenti, di miglioramenti di intesa con il partner e di una più sana voglia di mettervi in gioco sia per la carriera sia per poter mantenere in salute il vostro corpo. L’ottimismo con il romanticismo costituiranno insieme un punto di svolta per la vostra relazione di stampo amoroso, secondo l’oroscopo. Nel fine settimana si riscontreranno più tempo libero e più voglia di stare con le amicizie più care.

6° Leone: il forte ottimismo che vi caratterizzerà in questo momento sarà essenziale per poter portare avanti progetti e tanti affari, molti dei quali già avviati nel corso dell’estate. Arriveranno dei guadagni molto sostanziosi che probabilmente vi faciliteranno le cose in molti contesti.

Il buonumore sicuramente renderà l’ambito familiare anche più sereno dopo qualche turbolenza che vi vedrà protagonisti nel corso delle prime giornate della settimana. Il fine settimana secondo l’oroscopo si prospetta tranquillo.

7° Pesci: sarete determinati a perseguire la strada che voi stessi vi siete tracciati, ma riscontrerete qualche difficoltà pratica. Nel complesso però avrete in mente degli obiettivi che saranno alla vostra portata, perciò crederci sarà un passo in avanti di per se considerevole. Avrete delle novità che starà a voi cogliere e mettere a frutto. Avrete a che fare anche con dei cambiamenti, ma che potrebbero portarvi davvero molto lontano, secondo l’oroscopo.

8° Acquario: avrete una situazione un po’ faticosa sul piano lavorativo che prevede la massima attenzione da parte vostra, ma se la concentrazione vi assisterà potreste veramente essere i fautori di un affare degno di nota.

Sicuramente avrete dei progetti che attendono di essere concretizzati, e le energie saranno alla vostra portata, ma fare un po’ di ordine nei vostri pensieri potrebbe essere necessario, anche per il settore privato, secondo l’oroscopo.

Ariete impegnato

9° Ariete: probabilmente per molti di voi sarà un periodo di ripresa dei propri impegni e delle proprie mansioni, e sarà molto facile per voi ‘perdervi’ in situazioni di svago e di passatempi. Dovrete fare mente locale di tutto ciò che avrete da fare nel corso della settimana e concedervi delle pause più o meno prolungate. Secondo l’oroscopo in ambito sentimentale avrete qualche risvolto interessante nel fine settimana, ovvero quando la confusione iniziale cederà il passo a qualcosa di decisamente più concreto.

10° Scorpione: avrete bisogno di una selezione molto accurata delle amicizie e delle conoscenze in generale, perché qualcuno potrebbe non dimostrarsi sincero e addirittura isolarvi dal presto del mondo. Avrete però la certezza di avere al vostro fianco sul lavoro una squadra che saprà affrontare anche un affare molto difficile da superare. Fate attenzione allo stress causato dai troppi impegni. Ci vorrà un po’ di riflessione anche in ambito familiare, secondo l’oroscopo.

11° Cancro: avrete il tarlo dei guadagni che potrebbero non essere all’altezza di alcune spese da affrontare e dunque dovrete fare attenzione allo shopping e a qualche cosa in più che sarà bene sacrificare, almeno per il momento.

Sicuramente però l’intesa all’interno dei rapporti interpersonali sarà abbastanza da poter concedervi delle pause. Con l’amore invece ci sarà un atteggiamento piuttosto freddo e distaccato, non adatto insomma a quelle coppie che di per sé stanno vivendo una crisi e che si avviano a una separazione.

12° Sagittario: ci saranno situazioni lavorative che potrebbero mettervi molta ansia addosso, e che probabilmente vi faranno salire il nervosismo ed estenderlo anche in altre situazioni. La cosa migliore da fare nella settimana sarà concedervi delle tregue, riposarvi e fare qualcosa che non possa essere dannoso sia per la vostra vita privata che per la vostra carriera professionale. La famiglia sarà un supporto valido per affrontare ogni genere di avversità.